«Сейчас это похоже на фильм ужасов»: глава минздрава Прикамья рассказал, как отремонтируют МСЧ №9

Министр здравоохранения Прикамья Дмитрий Матвеев побывал в пермской медсанчасти №9, врач которой в конце прошлого года пожаловался на отсутствие ремонта, плохую оснащенность и низкую зарплату. Чиновник признал, что ситуацию в больнице нужно исправлять, и написал в Instagram, что именно для этого будет сделано.

— Состояние учреждения оставляет желать лучшего, надо многое делать в плане ремонтов и дополнительного оснащения. Начинать надо, конечно, с приемного отделения — сейчас приемник напоминает больше декорации для фильма ужасов, чем место, где тебе окажут медицинскую помощь, — признался министр. — Состояние приемного отделения угнетает и пациентов, и работающих в нем врачей, эту часть здания давно пора ремонтировать, а еще лучше — переносить. Этим займемся в первую очередь — перенесем приемное из подвала на первый этаж, сделаем полноценные диагностические палаты.

Ремонт в больнице уже начали. Министр опубликовал фото отделения, которое привели в порядок.

— Надо, чтобы так было везде, — заявил глава минздрава

Цель министра — сделать все отделения больницы, похожим на это По задумке Дмитрия Матвеева, администрацию больницы переведут из лечебных корпусов в соседние пустующие здания, что позволит расширить лечебные площади. Также министр рассказал об идее создать в больнице отделение нейрохирургии, работа которого будет тесно связано с той, что уже делают в имеющейся в медсанчасти травматологии.

— Задач очень много, разом их решить не получится, но будем со своей стороны всячески помогать больнице, — пообещал Матвеев.