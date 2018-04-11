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«Сейчас это похоже на фильм ужасов»: глава минздрава Прикамья рассказал, как отремонтируют МСЧ №9
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«Сейчас это похоже на фильм ужасов»: глава минздрава Прикамья рассказал, как отремонтируют МСЧ №9 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Министр здравоохранения Прикамья Дмитрий Матвеев побывал в пермской медсанчасти №9, врач которой в конце прошлого года пожаловался на отсутствие ремонта, плохую оснащенность и низкую зарплату. Чиновник признал, что ситуацию в больнице нужно исправлять, и написал в Instagram, что именно для этого будет сделано.
— Состояние учреждения оставляет желать лучшего, надо многое делать в плане ремонтов и дополнительного оснащения. Начинать надо, конечно, с приемного отделения — сейчас приемник напоминает больше декорации для фильма ужасов, чем место, где тебе окажут медицинскую помощь, — признался министр. — Состояние приемного отделения угнетает и пациентов, и работающих в нем врачей, эту часть здания давно пора ремонтировать, а еще лучше — переносить. Этим займемся в первую очередь — перенесем приемное из подвала на первый этаж, сделаем полноценные диагностические палаты.
Ремонт в больнице уже начали. Министр опубликовал фото отделения, которое привели в порядок.
— Надо, чтобы так было везде, — заявил глава минздрава.
Цель министра — сделать все отделения больницы, похожим на это  По задумке Дмитрия Матвеева, администрацию больницы переведут из лечебных корпусов в соседние пустующие здания, что позволит расширить лечебные площади. Также министр рассказал об идее создать в больнице отделение нейрохирургии, работа которого будет тесно связано с той, что уже делают в имеющейся в медсанчасти травматологии.
— Задач очень много, разом их решить не получится, но будем со своей стороны всячески помогать больнице, — пообещал Матвеев.
В конце марта в МСЧ №9 сменился главный врач. Евгений Камкин, который руководил больницей с 2015 года, возглавил станцию скорой медицинской помощи Перми. Его место в «девятке» заняла Елена Утемова, ранее работавшая заместителем главврача ГКБ №21.
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