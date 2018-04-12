Сколько всего космонавтов на планете?

В очередной раз 12 апреля отмечаем День космонавтики. А сколько всего космонавтов на планете?

На данный момент, по информации Свободной экциклопедии «Википедия», на планете Земля насчитывается 565 человек, совершивших орбитальный космический полёт. Из них 60 — женщины.

По слегка устаревшим данным 2009 года, космонавты планеты провели за пределами Земли свыше 10 000 человеко-дней, включая более 100 человеко-дней выходов в открытый космос.

После первого космонавта из СССР на орбите Земли побывали представители 35 стран. Однако самостоятельно запустить своих космонавтов могут только три государства — Россия, США и Китай.

Напомним, что первый в мире полет в космос был совершен 12 апреля 1961 года. Покорил новое пространство лётчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин . Старт состоялся с космодрома Байконур в 9 часов 7 минут московского времени.

Корабль «Восток» выполнил один оборот вокруг Земли за 108 минут. выполнив задачу, Юрий Гагарин успешно приземлился в Саратовской области.

Через месяц — 5 мая 1961-го в космос отправился первый американский астронавт Алан Шепард на корабле «Меркурий-3».

И только 15 октября 2003 года — впервые своего гражданина на корабле «Шэньчжоу-5» собственного производства запустил Китай. Первым китайским космонавтом стал Ян Ливэй.

Первая в мире женщина-космонавт — девушка из Ярославской области Валентина Терешкова. Она лётчик-космонавт СССР №6, десятый космонавт мира и единственная в мире женщина, совершившая 16 июня 1963 года космический полёт в одиночку.

Самый большой суммарный налёт в космосе имеет российский космонавт Геннадий Падалка — 878 суток за пять полётов.

Больше всего полётов (7 на 2012 год) совершили Джерри Росс и Франклин Чанг-Диаз.