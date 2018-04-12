Шанс стать космонавтом намного выше, чем 30 лет назад

Центр подготовки космонавтов завершает открытый набор кандидатов в отряд космонавтов. Окончательно он завершится к лету. О том, как проходит отбор и что отличает новых кандидатов от предшествующих поколений космонавтов, «Известиям» рассказал заместитель командира отряда, Герой России Александр Самокутяев . ИА «Хабаровский край сегодня» публикует интервью с сокращениями.

— Сколько человек претендует в этом году на место в отряде космонавтов?

— На начало апреля у нас было более 400 заявлений, 87 претендентов — женщины. Пока ни одна отбор не прошла, но несколько претенденток еще ожидают рассмотрения своих кандидатур. Набор открытый. Требования исключительно просты. Заявление с просьбой рассмотреть его кандидатуру может написать любой гражданин России в возрасте до 35 лет, имеющий высшее образование. Приоритет отдается людям с высшим техническим образованием и работникам ракетно-космической отрасли, а также авиации. В прошлый набор в 2012 году заявлений было примерно столько же. Тогда мы выбрали восемь человек. Из них к сегодняшнему дню осталось шестеро, двое ушли. Сейчас мы тоже планируем набрать 6–8 человек.

— Чем отличаются требования к будущим космонавтам сегодня?

— Подход стал рациональнее. Нынешние требования к здоровью не такие жесткие, как были раньше, но к интеллектуальному уровню и к знаниям по всем направлениям они стали выше. Мы хотим видеть, как кандидат думает. На отборе человек может блистать цифрами, но когда мы ставим ему логическую задачу, он справляется не так, как мы бы хотели. Или вообще не справляется — бывает и такое. Мы видим, насколько быстро человек соображает, какие решения принимает, какие выводы делает.

— 400 заявлений — это много или мало для нашей страны?

— Я считаю, что мало. Мне кажется, это от неуверенности в себе. Думают: «Ой, да куда мне?»

— Какой шанс побывать в космосе у тех, кто успешно пройдет отбор и обучение?

— У нынешнего поколения шанс стать космонавтом намного выше, чем у молодых людей лет 30 назад. Набор проходит достаточно регулярно, да и в космос сейчас летают чаще. По программе МКС мы летаем четыре раза в год. Лет 15–20 назад летала половина из тех, кого готовили. Сейчас у нас примерно девять из 10 космонавтов выполняют полеты.

— Многим из ваших однокашников удалось полететь в космос?

— Из 11 космонавтов моего набора 2003 года не слетали трое. Один из них еще полетит — сейчас находится на подготовке. Другой был отстранен по медицинским показаниям. Третий решил не лететь — возраст.

— Насколько подготовлены к этой профессии нынешние молодые люди?

— Мы сталкиваемся с тем, что не все ребята физически подготовлены. У нас не сумасшедшие требования к сдаче физнорматива: подтянуться, проплыть, пробежаться. Всё укладывается в нормы ГТО. Мы не требуем высоченных результатов и мировых рекордов. Нам не нужны спортсмены или силачи, которые гнут подковы. Нужны выносливые люди, которые могут соображать, даже когда чувствуют сильнейшую усталость.

В наше время даже смешно было думать, что нормативы будут такими простыми. Но оказывается, что для многих кандидатов это проблема.

Достаточно большой отсев идет по психологической пригодности. Не все отдают себе отчет в выборе профессии. Люди совершенно нормальные, но психологи видят: не соответствует этот товарищ выбранному направлению. И лучше его «тормознуть» сейчас, чем когда-то возникнут сложности.

— Когда вы выбирали профессию, вы воплощали в жизнь мечту многих ребят советского поколения. А как с мотивацией у современных молодых людей?

— Сейчас после предварительного отбора к нам приходят ребята с блеском в глазах, с явным желанием стать космонавтом, знают историю развития и становления отечественной космонавтики.

— Есть расхожее мнение, что с начала 1990-х годов популярными стали совсем другие профессии. Вы это чувствуете, общаясь с кандидатами?

— В некоторой степени. Мы регулярно встречаемся со школьниками. Не припомню, чтобы лет 10–15 назад интересовались зарплатой космонавтов. А сейчас практически на всех встречах спрашивают. Люди хотят узнать, за какие деньги они будут рисковать здоровьем и жизнью. В наше время мы о зарплате, честно говоря, не особенно задумывались.

Подробнее читайте материале «Известий»: «Шанс стать космонавтом намного выше, чем 30 лет назад»