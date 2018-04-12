«Было страшное молчание, давящая тишина». Священник — о горе и покаянии

Трагедия в «Зимней вишне» потрясла не только Кузбасс, но и всю страну. Практически во всех городах прошли акции «Кемерово, мы с тобой», люди приносили цветы и детские игрушки к стихийным мемориалам. О том, что сейчас происходит в наших душах и как пережить горе тем, кого беда не коснулась напрямую, размышляет протоиерей Евгений Сидорин.

Пора пересмотреть ценности

Наталья Исаева , « АиФ в Кузбассе»: Евгений Юрьевич, вы неоднократно выезжали в штаб, где находились родственники погибших. Что вы им говорили? Что они рассказывали вам? Какие вообще настроения у людей сегодня?

Евгений Сидорин

Евгений Сидорин: Первый раз в штаб приехал утром 26 марта. На улице чувствовался сильный запах гари, а в школе — корвалола и валерьянки. Было сложно, да и ненужно вообще что-то говорить, потому что точно знал, что у этих людей есть опыт, который я никогда не переживал. Понял, что в эту минуту нужно просто быть рядом. Было страшное молчание, давящая тишина… Были женщины, которые молились, чтобы их подруга, её муж и их дети (они всей семьёй пришли на мультфильм), оказались живы. Был дядя, который потерял своих трёх племянников…

Трагедия стала общей. Лично мне приходили письма и сообщения с соболезнованиями от православных, католиков, протестантов Франции, Финляндии, Греции, США. Все они потрясены до глубины души. Недавно причащал 85-летнюю бабушку. На улицу она уже не выходит, по телевизору смотрит только «Союз» и «Спас». Так она рассказала, что всю неделю плачет и места себе не находит, хотя у неё никто не пострадал в пожаре. Когда служил литию (заупокойную службу) у мемориала, меня поразило, что люди несли не только цветы и игрушки, но и большие торты, дорогие конфеты и шоколадки, словно погибшие — это были их родные и они были живы, например, находились в больнице. Очень хорошо, что родители приводят туда детей и вместе с ними оставляют хорошие игрушки. Это правильно. Беда нас действительно объединила, научила смыслу жизни. А он не в том, чтобы только брать, а больше в том, чтобы отдавать, отдавать самое лучшее. Многие, наверное, начали задумываться о своей жизни.

У мемориала подошла ко мне бабушка: «Батюшка, представляете, а ведь мы с внучкой должны были быть в том кинозале, где почти все погибли… Но в последний момент планы изменились». В университете студентка исторического факультета подошла и говорит: «Батюшка, нам всей группе на выборах дали билет в боулинг. Он находится на третьем этаже, как раз там, где обвалилась крыша. У нас группа 23 человека. Как вы думаете, сколько пошли?» Предположил, что половина. Оказалось, ни один. Кто заболел, кому некогда и т. д. Хочется, чтобы относились к этому опыту бережно, ценили.

— С родителями погибших детей сейчас работают психологи. А как пережить траур тем, кого беда напрямую не коснулась? Ведь мемориал наверняка будут убирать: игрушки увезут, цветы завянут. А если на месте «Зимней вишни» какой-нибудь технопарк строить начнут?.. Ведь первые мысли: в этой коробке ещё больше детей сгореть может.

— Мне стало немного обидно, что нас опять начали делить. Запустили в Интернете опрос с вариантами ответа, что сделать на месте «Зимней вишни»: мемориал, сквер, часовню или памятник. Считаю глупым такое решение. Даже некоторые наши священники поддались искушению и стали отправлять друг другу ссылки, чтобы всем проголосовать за часовню. Почему нельзя сделать сквер с часовней и с памятником? Людям, прежде всего родным погибших, не нужны лавочки, где будет собираться молодёжь с пивом. У кого-то ведь, возможно, даже праха не будет, чтобы похоронить. Но будет потребность куда-то прийти и поставить свечку, возложить цветы. Зачем нужны эти «тараканьи бега», кто больше голосов в Интернете накрутит? Нужна ли эта «игра в демократию» в такой ситуации?

Как нам пережить траур? Русский народ очень мудрый, у нас на каждый случай жизни есть пословицы и поговорки. Мне вспоминается одна, значение которой, мне кажется, сегодня не до конца понимают: «На Бога надейся, а сам не плошай». Нужна живая молитва (надежда), но и осознание ответственности в своей жизни. Ещё одна поговорка: «Делай, что должен, и будь, что будет». Если ты должен нажать на тревожную кнопку — нажми. Должен открыть дверь и сообщить всем о беде — сделай это. Думаю, пережить это страшное горе поможет только созидание и изменение своей жизни, принципов, по которым живём. Начнём активнее делать пусть малые, но реальные добрые дела. Перестанем давать взятки, брать взятки. Пришла пора не только технопарки строить, а менять свою жизнь.

«Шапокляки нашего времени»

— Вокруг трагедии сразу же появились фейки, мошенники, мистификаторы. Чего хотят эти люди?

— Об этом ещё Достоевский написал в «Братьях Карамазовых»: «В мире идёт война, Бог с дьяволом борется. А поле битвы — сердце человеческое». Как-то столкнулся с интересной логикой сатаниста. Он объяснял, мол, в рай попасть сложно, потому что не грешить невозможно, поэтому лучше сразу служить сатане и забронировать удобное место в аду. Но ведь Бог в рай берёт не тех, кто не грешит, а тех, кто не желает грешить. Все эти создатели фейков — это такие шапокляки нашего времени, которые верят, что добрыми делами никто славен не будет. Они хотят посеять смуту в душах. Им это помогает жить, радость доставляет. Но в них нет никакой мистики, всё это чушь. Не нужно воспринимать их всерьёз.

— После трагедии люди ждали, что власти извинятся. Как вы считаете, насколько важно, чтобы чиновники попросили прощения у народа? Зачем нам это нужно?

— В каждом из нас заложена потребность в извинении и прощении. Если я что-то делаю неправильно и осознаю это, то больше шансов, что я всё исправлю и больше так поступать не буду. Во-вторых, извинение равно изменение. Т. е. мы внутренне верим, что если власть извинится, то она начнёт и меняться. Людей беспокоит, что со стороны власти мало понимания, что она в любом случае несёт ответственность за всё происходящее в городе, области. Некоторые, возможно, считают, что если извинился, значит, виноват, и тебя посадят в тюрьму. Но нужно разделять общечеловеческие категории и юридические.

С другой стороны, считаю, что покаяться мы должны все. В Интернете сейчас многие пишут, мол, в этой «Зимней вишне» ходить было страшно из-за узких коридоров и т. д. А почему же вы не били тревогу раньше? Почему не пытались навести порядок, обратиться к власти, чтобы она навела? Пришло время задать себе вопрос: а правильно ли я сам живу? То, что сегодня произошло — это случайность? Просто так сошлись планеты и в одной точке встретились несколько бездельников и коррупционеров? Давайте поменяем губернатора и президента, и жизнь наладится? Думаю, что не наладится. В «Зимней вишне» были люди, которые жертвовали собой и спасали детей. Но были и другие случаи. Мне пострадавшие рассказывали, как в один из кинозалов забежала женщина, молча схватила свою дочку и убежала, даже не предупредив остальных о пожаре. Не знаю, что двигало мамой. Может, она сама была в шоке. Но, возможно, у неё шевельнулась мысль, что её с ребёнком по дороге могут просто задавить. Условно говоря, есть «Титаник», а шлюпок на всех не хватит, поэтому спасайся, кто может.

Пока мы не изменим себя и не разбудим свою совесть, в нашем обществе будут и дальше происходить такие страшные вещи. Не только сон разума, но и сон совести рождает чудовищ!