Хабаровчанки создали косметику для мозгов

«Душевный книжный» магазин в Хабаровске необычен тем, что в этом уютном месте темп городской жизни замедляется, а реальность становится иной. Создаёт такую атмосферу дизайн, а также сами владельцы. Ведь девушки-подружки Светлана Костылева и Анастасия Трендберг подбирают книгу для каждого клиента, узнавая о его предпочтениях через диалог. Одна из создательниц магазина рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня», как они открыли косметику для мозгов.

Книжный авантюризм

— Открыть этот магазин мы хотели уже давно, но своё дело — это очень серьёзный шаг, к которому мы были не готовы. Всё началось со встреч книжного клуба. Просто после очередной прочитанной книги захотелось поделиться своими эмоциями и соображениями с другими, хотелось узнать, какие мысли есть у других. Так мы нашли несколько близких по духу людей и стали проводить с ними встречи книжного клуба, — рассказывает Анастасия. — Коробочка опыта стала пополняться, ведь когда ты обсуждаешь книгу с другими, открываются новые грани и смыслы, которые ты мог не заметить. Плюс ко всему, в таких беседах рождаются рекомендации, своего рода подсказки, что необходимо прочитать, а за что лучше не браться.

Затем девушки решили пойти дальше и запустили проект, который назывался ReadmeВOX. Это были коробочки, которые Света и Настя наполняли книгами. Покупатель не знал, что приобретает, он просто полагался на вкус создательниц сервиса. Как замечает собеседница, это своеобразный книжный кот в мешке.

— Мы первыми в Хабаровске, а может даже и в России, придумали такой ход. В один момент решили «А давай делать косметику для мозгов!». Именно так мы хотели расширить горизонт читательских вкусов, чтобы люди открывали новые жанры и новых авторов, с которыми им не приходилось сталкиваться раньше. К тому же это решает проблему, когда просто не знаешь, что почитать, — улыбается Анастасия. — Коробочки содержат пояснительную записку, содержание которой наталкивает на мысль, которую мы хотели донести.

Все книги, которые находятся внутри, отвечают какой-либо одной теме, но что это за произведения — секрет. Для людей это книжный авантюризм.

А после коробочные сервисы стали появляться по всей стране, как грибы после дождя. А подруги тем временем уже задумались над открытием особого книжного магазина. Однако дальше мыслей дело не двигалось — девушек удерживали страхи и финансовые трудности.

— Но в какой-то момент будто сама судьба нам стала посылать знаки — люди интересовались, не хотим ли мы подумать об открытии книжного, в городе появилось арендное место, которое бы так здорово подошло нам. Мы решили, что всё неспроста и рискнули, — припомнила Трендберг. — Сами написали устав организации, сами обустроили зал, выпиливали книжные полки и создавали здесь уютное место.

Сначала у магазина вовсе не было вывески, а люди всё равно шли. Адресно. «Сарафанное радио» сработало лучше любой масштабной рекламной кампании. Интересно, что неофициальное название магазину — «душевный книжный» дали сами посетители. Хабаровчане оценивали атмосферу и подход хозяек к каждому клиенту.

Рецепт на печатное слово

— Прекрасно понимаю людей, которые приходят в книжный магазин и не знают, что выбрать для чтения. Ведь когда ты приходишь в магазин, а там куча полок с книгами, очень легко растеряться, — стирает пот со лба Анастасия. — Вот ты стоишь такой маленький в этом море напечатанных страниц и хочется увидеть свет маяка, который укажет путь. Многие покупатели приходят с вопросом «Хочу то, не знаю что».

Вот тогда-то девушки и начинают расспрашивать покупателя, будто на приёме у психолога: «Какое настроение?», «Что болит?» и «К чему есть тяга?». И по итогу диалога «выписывают» клиенту «лекарство» — книгу.

— Книга — это психолог. У неё особый метод лечения, она погружает в другую реальность. Читая произведение, ты уходишь от рутины в мир Толкиена, медитируешь в горах или селишься в Америке на Беверли Хиллз. Столько жизней проживаешь… и это драгоценно, — считает владелица книжного. — Я всегда любила читать. В том районе, где я жила, была библиотека. Мы с подружкой туда ходили как на работу, брали по 5 книг за раз, а такое количество никому не давали. У меня вообще вся семья чтение обожает, только вот муж не читающий попался.

Девочки налево, мальчики направо

Настя и Света читают в сумме 100 книг в год на двоих, но в этом году они поставили себе цель — прочесть по 100 книг каждая. Анастасия Трендберг с удовольствием вспомнила своё любимое произведение — «Унесённые ветром». Его девушка перечитывала уже больше 15 раз.

— А всё потому, что книги имеют свое уникальное послевкусие. Например, «Коронация, или Последний из романов» Бориса Акунина открыла мне дверь в мир серьёзной литературы, отвлекла меня от девчачьей романтики, — поделилась наша героиня.

Кстати, владелица «душевного книжного» выделила отдельные книги для мальчиков и для девочек, прочесть которые во благо. Так, для первых это Джек Лондон «Мартин Иден» — роман про несчастливую первую любовь и про то, как добиваться целей, несмотря ни на что. А девочкам наш «книжный маяк» советует пул английской классики: Джейн Остин, сёстры Бронте, Джордж Элиот

Сегодня замечается интересная тенденция — в книжный магазин приходят люди, которые раньше не читали вообще. И они просят подобрать им интересную книгу, которая пробудит в них любовь к печатному миру.

— В этом случае мы советуем роман Эрика-Эммануэля Шмитта «Оскар и Розовая Дама» — добрая и искренняя книга про важное и настоящее. Её, по моему глубокому убеждению, должны почитать все, как и «Маленького принца». «Оскар и Розовая Дама» — это 100% попадание в любую душу. Проверьте на себе и убедитесь, — уверена Анастасия.

А если вдруг это произведение всё-таки окажется не для вас, в «душевном книжном» обязательно подберут именно ваш «рецепт».