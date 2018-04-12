«Опровержений не требую». Валерия о небылицах, славе и отношениях с детьми

«К Солнцу» — так называется новая программа Валерии, с которой 13-14 апреля она выступит в Петербурге. Это своеобразный отчёт народной артистки РФ перед юбилеем — 17 апреля Валерии исполняется 50 лет. Что же увидят зрители на концертах в БКЗ «Октябрьский»? И как сегодня живёт известная певица, которую любят миллионы?

«Включил» и «выключил»

Елена Данилевич, SPB.AIF.RU: — Валерия, ваша программа «К Солнцу» уже обросла слухами из-за обилия трюков и спецэффектов. А как вы относитесь к тому, что об известных людях в интернете сегодня можно прочитать массу небылиц? Как реагируете на такую информацию?

Валерия: — Никаких опровержений не требую. Раньше пыталась взывать к справедливости, здравому смыслу, но сейчас пишут столько всякой ерунды, что замучаешься судиться. Открываешь газету или журнал, а там такие заголовки, что сразу плохо становится. В телепрограммах вырывают фразы из контекста, сталкивают людей лбами… Похоже, никого не волнует, что за этими статьями, сюжетами живые люди со своими чувствами и переживаниями. Понимаю, что это веяние времени и стараюсь не реагировать. Но приятного мало.

— Вы знаменитая певица, а что для вас значит сцена: возможность владеть залом, материальный достаток, способ выразить себя?

— Для меня сцена — это жизнь. Я люблю выходить навстречу залу, видеть улыбки, тысячи лиц и рук. Буквально чувствую эмоции и энергию, когда люди отвечают мне взаимностью. Во время концерта получаю удовольствие каждую минуту, даже если в жизни в это время что-то не ладится и на душе «кошки скребут». У меня вообще такое чувство, что у артиста существует незримая кнопка — «включил» и «выключил». Когда выходишь под свет рампы, всё остальное «выключается». До этого момента может нездоровиться, быть плохое настроение, но на сцене наступает другая реальность, ты уже не ты. Это драйв, состояние, которое не получишь нигде, никогда каким-то иным способом. Поэтому ценю каждое выступление, возможность общения со зрителями.

В Петербург я всегда приезжаю с необыкновенно тёплым чувством. В 1994-м на сцене легендарного «Октябрьского» состоялся мой первый сольный концерт. С тех пор с петербургскими зрителями у меня сложились особые отношения — доверительные, с ответной реакцией. Публика здесь непростая: восприимчивая, прекрасно принимающая, и в то же время требовательная. Всё вместе создаёт неповторимую атмосферу праздника, которая мне очень нравится. И сейчас постараюсь порадовать гостей вечера. В программе новые композиции и хиты прошлых лет, немало сюрпризов и музыкальных подарков.

Спорим мирно

— У вас замечательная семья. Муж, Иосиф Пригожин , тоже творческий человек, знаковая фигура в шоу-бизнесе. Как уживаются две такие яркие личности? Часто ли вы спорите, и кто первый уступает?

— Спорим постоянно, доказываем друг другу свою правоту, правда, в основном это касается рабочих вопросов. Это нельзя назвать критикой, противоречиями. Никто никого не подавляет, стремясь добиться своего любой ценой. Мы спорим, но мирно, без злобы и агрессии. И, в конечном итоге, всегда находим общий язык, приходим к единому мнению. Секрет один — мы любим друг друга, поддерживаем во всём, это главное.

— Прекрасные отношения у вас и с детьми. Как стать другом своему ребёнку и не допустить конфликт поколений?

— Прежде всего, должно быть взаимное доверие. С другой стороны, детей надо обязательно контролировать и воспитывать собственным примером. Мне, например, мама всегда доверяла, и я старалась её никогда не подводить. И сегодня с детьми мы общаемся на равных. Я всегда прислушиваюсь к их желаниям, вникаю в то, что они хотят сделать. Понимаю, что у них своя собственная жизнь. Сегодня они запрограммированы на достижение реальных целей, хотят быть успешными, и это правильно. Почему нет? Ведь они работящие, образованные, не мажоры. Благодарна, что нам, родителям, они дают возможность гордиться их успехами и таких поводов всё больше.

Начинать надо с себя

— Вы ведёте большую благотворительную работу. Насколько это важно для современного человека — не быть равнодушным?

— Если это осознанная позиция, то возможности протянуть руку нуждающимся сегодня много. Причём не обязательно вкладываться материально. Можно поехать в дом престарелых, интернат, дом ребенка, хоспис и там помочь с уборкой, прогулками или уходом за пациентами. Заботливые руки нужны всегда. К сожалению, условий для меценатства, широкой, открытой поддержки у нас почти не создано. Систему благотворительности как-то опошлили, и в последнее время я перестала ей доверять. Начинаешь привлекать внимание к какой-то проблеме, говорят: «пиарится». Но неравнодушных, отзывчивых людей у нас много. И когда что-то случается, убеждаешься в этом очередной раз.

— Сегодня многие не могут найти себя, раздражает и растущая социальная несправедливость, деление на бедных и богатых. Что можно посоветовать тем, кто растерялся?

— Сложностей хватает, в то же время многие люди хотят, чтобы кто-то за них всё делал. А если не получается, с готовностью обвиняют всех подряд, но только не себя. Мне часто говорят: «Ой, как тебе хорошо. Вот у тебя какая крутая машина, дом». Но разве мне это свалилось на голову? Или я получила наследство от «дядюшки Сэма»? Или были какие-то особые привилегированные условия в жизни? Нет, с юности работала.

Приехала из маленького провинциального города, что под Саратовом и всего добилась своим трудом. Знаю, что такое безденежье и съёмные квартиры. Такой же путь прошли многие, кто сегодня нашёл своё место в жизни. Поэтому человек должен начинать с себя. Трудиться в полную силу, не давать и брать взятки, исполнять законы. Никого огульно не порицать, с пониманием относиться к окружающим и отвечать за свои поступки. Если станем так жить, результат, думаю, ждать не заставит. Концерты Валерии состоятся в БКЗ «Октябрьский» 13 и 14 апреля. Начало в 19.00.