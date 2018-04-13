Маск: Tesla станет прибыльной в третьем квартале 

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Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика». Компания Tesla станет прибыльной в третьем и четвертом кварталах этого года, поэтому ей не придется привлекать деньги инвесторов, заявил исполнительный директор Илон Маск, в результате чего акции компании выросли на 3%.
Автомобильный производитель, который последовательно отставал от обещанных целей по производству и борется с плохой рекламой из-за аварии со смертельным исходом с участием беспилотного автомобиля, заявил, что в третьем квартале в компании ожидают положительных денежный приток.
Tesla в первом квартале увеличила производство электромобилей на 40% относительно предыдущих трех месяцев до 34,494 тыс. машин. Это самый высокий квартальный показатель в истории компании.
В январе-марте было выпущено 24,728 тыс. машин Model S и Model X, а также 9,766 тыс. Model 3.
Поставки в первом квартале составили 29,98 тыс. электромобилей, из которых 11,73 тыс. были Model S, 10,07 тыс. — Model X и 8,18 тыс. — Model 3. Чистый объем заказов на модели S и X в январе-марте был рекордным, отмечается в сообщении.
Аналитики в среднем прогнозировали, что поставки Tesla в минувшем квартале составят 38 тыс., в том числе 12,3 тыс. Model 3, свидетельствуют данные FactSet.