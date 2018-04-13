Маск: Tesla станет прибыльной в третьем квартале

EPA-EFE/Mauritz Antin

Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика». Компания Tesla станет прибыльной в третьем и четвертом кварталах этого года, поэтому ей не придется привлекать деньги инвесторов, заявил исполнительный директор Илон Маск , в результате чего акции компании выросли на 3%.

Автомобильный производитель, который последовательно отставал от обещанных целей по производству и борется с плохой рекламой из-за аварии со смертельным исходом с участием беспилотного автомобиля, заявил, что в третьем квартале в компании ожидают положительных денежный приток.

Tesla в первом квартале увеличила производство электромобилей на 40% относительно предыдущих трех месяцев до 34,494 тыс. машин. Это самый высокий квартальный показатель в истории компании.

В январе-марте было выпущено 24,728 тыс. машин Model S и Model X, а также 9,766 тыс. Model 3.

Поставки в первом квартале составили 29,98 тыс. электромобилей, из которых 11,73 тыс. были Model S, 10,07 тыс. — Model X и 8,18 тыс. — Model 3. Чистый объем заказов на модели S и X в январе-марте был рекордным, отмечается в сообщении.

Аналитики в среднем прогнозировали, что поставки Tesla в минувшем квартале составят 38 тыс., в том числе 12,3 тыс. Model 3, свидетельствуют данные FactSet.