Кто хочет работать у Водяновой? Фонд «Обнаженные cердца»/ Naked Heart Foundation ищет интернет-маркетолога

Кто хочет работать у Водяновой? Фонд «Обнаженные cердца»/ Naked Heart Foundation ищет интернет-маркетологаРуководитель проектов в Фонде «Обнаженные cердца» Вера Курбатова опубликовала информация о вакансии в своем блоге в Фейсбуке.

«❤️Друзья, у нас в Naked Heart Foundation / Фонд «Обнаженные сердца» новая (обновленная) вакансия интернет-маркетолога.

Ищем крутого smm-специалиста, который быстро станет раскручивать наши соцсети, помогать с рассылкой, изучать аналитику. Все не так сложно, но хочется не просто креативного, а ответственного, умеющего думать стратегически, изучающего новые тренды и, конечно, хорошо пишущего человека!)

Зарплата в рынке, по итогам собеседования.

Подробное описание ниже. Резюме с темой письма «интернет-маркетолог» присылайте на kurbatova@nakedheart.org п.с. пожалуйста, поделитесь информацией с вашими друзьями и знакомыми, нам это очень важно!❤️»