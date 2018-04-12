Ещё
Кто хочет работать у Водяновой? Фонд «Обнаженные cердца»/ Naked Heart Foundation ищет интернет-маркетолога
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кто хочет работать у Водяновой? Фонд «Обнаженные cердца»/ Naked Heart Foundation ищет интернет-маркетолога 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Кто хочет работать у Водяновой? Фонд «Обнаженные cердца»/ Naked Heart Foundation ищет интернет-маркетологаРуководитель проектов в Фонде «Обнаженные cердца» Вера Курбатова опубликовала информация о вакансии в своем блоге в Фейсбуке.
«❤️Друзья, у нас в Naked Heart Foundation / Фонд «Обнаженные сердца» новая (обновленная) вакансия интернет-маркетолога.
Ищем крутого smm-специалиста, который быстро станет раскручивать наши соцсети, помогать с рассылкой, изучать аналитику. Все не так сложно, но хочется не просто креативного, а ответственного, умеющего думать стратегически, изучающего новые тренды и, конечно, хорошо пишущего человека!)
Зарплата в рынке, по итогам собеседования.
Подробное описание ниже. Резюме с темой письма «интернет-маркетолог» присылайте на kurbatova@nakedheart.org  п.с. пожалуйста, поделитесь информацией с вашими друзьями и знакомыми, нам это очень важно!❤️»
Нижегородская правда: последние новости
Месть – холодное блюдо. Чтобы наказать бывшего друга, он заказал убийство его сына Три важных совета по покупке продуктов к Пасхе Любимые женщины Юрия Гагарина. Реквием по герою.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
О смерти русской бабушки говорила вся Япония93
Тест: возьмут ли вас в космонавты?13
На старой фотографии нашли путешественника во времени123
Удивительная жизнь чукч: как они рожают21
Почему в Чехии нет бродячих собак16
Видео
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
15:09
Самые гигантские цунами в истории: видео
Истории
01:27
Видео: привидение в розовом преследует водителя
Безумный мир
04:09
Мужчина оживил белку, получившую удар током
Безумный мир
12:00
В Антарктиде обнаружили гигантскую «антенну»
Вещи
00:43
Схватка кобры и питона попала на видео
Безумный мир
06:01
Создан робокот, который спасет от одиночества
Вещи
00:20
В США прошел дождь из мертвых гусей
Безумный мир
00:31
Американцы восхитились юной балериной из России
Люди
01:25
Водитель проехал через торнадо на грузовике
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение