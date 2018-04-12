Летчик-космонавт Александр Мисуркин: В момент старта я был счастлив

Летчик-космонавт, Герой России Александр Мисуркин дал эксклюзивное интервью телеканалу «МИР 24», в котором рассказал о своем первом полете, о том, как вырос на орбите, и о живых организмах, обнаруженных в космосе на поверхности станции.

— В Советском Союзе все мальчики хотели стать космонавтами. У вас тоже была такая мечта?

Александр Мисуркин: Оказаться так далеко я не загадывал, но побывать там, где никто не был, да, мечтал. Это какой-то первооткрывательский интерес и жажда приключений.

— Вы получили все необходимые навыки и отправились в космос. Какие у вас были впечатления от первого полета?

Александр Мисуркин: Как быстро бежит время, действительно, первый полет уже позади. Когда я после полета приехал в свою родную деревню, сельчане по-соседски меня спросили — было ли мне страшно. Я ответил, нет, страшно не было, почему не было — не знаю.

В момент старта я был очень счастлив, потому что наконец-то, ура, мы «поехали». За 2,5 часа до старта экипаж занимает свои рабочие места. Я переживал, что если долго будем сидеть, то колени могут затечь. Старт был ночной. Мы все сделали штатно, дальше мы 40 минут были свободны, хотелось спать, но я понимал, что все руководство смотрит на нас через камеры, некрасиво будет уснуть. Только когда нам включили музыку, я выдохнул и стало полегче.

В космосе знакомство с невесомостью и адаптация к ней — это всегда в той или иной степени раздражение вестибулярного аппарата. К моменту прилета на станцию, мне было чуть-чуть нехорошо. Друзья дали мне чай, привязали мне спальный мешок, я выспался в каюте и через 10 часов проснулся другим человеком. Потом командир экспедиции Крис Хартфилд мне говорит: «Саша, летим со мной, я должен тебе показать что-то». Мы прилетаем в купол — это модуль наблюдения за Землей, представляющий собой усеченную шестигранную пирамиду. Мы исим, и я первый раз смотрю в такое большое окно на Землю. И тишина. И я сам с собой. И я не могу поверить, что я здесь. «И я тоже», — признался Крис, который до этого уже был в космосе.

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