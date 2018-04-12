Как и зачем писать хайку

«Почки на ветках Вот-вот брызнут листьями. Март на исходе».

Вот он, классический хокку маэстро Басе, который сделал трехстрочные стихотворения едва ли не главным культурным символом Японии. Изобретать велосипед не пришлось: он просто взял первые три строки из длинных юмористических стихотворений под названием «хайкай» и добавил в них глубину, лирику и едва заметную завораживающую философию. Строки эти назывались «хокку» и, как правило, описывали детали, время года, место событий и задавали тон всему произведению. Но обретя популярность, они были переименованы в «хайку». Вот почему корректнее называть их «хайку», а не «хокку». Хайку как будто олицетворяет саму японскую культуру с ее загадочностью, непонятной европейцам, утонченной самобытностью и красотой, доступной далеко не каждому. Откровенно говоря, многие воспринимают хайку как кастрированное четверостишие, начисто лишенное смысла. Даже треки Digital Ivan кажутся в разы глубже. Было бы глупо отрицать, что такую популярность японские вирши приобрели благодаря своей необычности, но это вовсе не значит, что они пусты и лишены смысла. Краткость, как известно, сестра таланта, и хайку это наглядно демонстрирует, ведь в трех строках умещается все то, что писатель Пришвин описывал на 5 страницах, а Лев Толстой — на 15. Мы уже писали о том, почему необходимо читать хайку, но разговор о нем был бы неполным, если бы мы не попытались их писать сами. Весь мир, вся наша жизнь — благодатная тема для их сочинения. К тому же примерять на себя образ японского философа и поэта полезно для здоровья и жизни в целом.

На что обратить внимание при написании хайку

«Любовный пыл — иду напрямик через поле, раздвигая ромашки…». Такахама Кеси

Традиционное японское хайку — это 17-сложное стихотворение, записываемое в один иероглифический столбец (строку) и состоящее из трёх ритмических частей по 5-7-5 слогов. Внутренне хайку делится, как правило, на две смысловые части: 12+5 или 5+12. Но мы говорим на другом языке, и, скорее всего, ты будешь писать на нем же. А русские слоги и звуковые единицы в японском — это разные вещи. Но ты можешь лишь придерживаться общей схемы расположения слогов, помня, однако, про краткость и лаконичность. В нашем языке 17-сложная конструкция может оказаться в разы длиннее японской и разрушить все к чертовой матери. Пиши в три строки. Не превышай формулу «5-7-5» больше, чем в полтора раза, то есть располагай в каждой строчке не больше 10 слогов и старайся одну из строчек делать чуть длиннее остальных. Если ты все же не можешь определиться с количеством слогов, то обратись к японскому правилу, согласно которому хайку должно читаться на одном дыхании. Значит длина хайку на русском языке может варьироваться от 6 до 16 слогов.

В японском есть сезонные слова — в нашем языке их нет и быть не может. Выход есть: используй в хайку слово или словосочетание, обозначающее состояние природы на описываемый момент. Например, «слякоть» — ранняя весна, «мандарины и елка» — канун Нового года. В хайку главное — образы, которые рождают слова. Не пиши хайку в трех отдельных предложениях. Иначе результат будет выглядеть рваным и грубым. Хайку должно читаться легко и естественно. Писать хайку одним предложением тоже не рекомендуется. Дели его на две взаимосвязанные части, разграничивая их знаками пунктуации и смысловой разбивкой. Хайку ревнивее остальных видов искусства чтит заповедь «краткость — сестра таланта». Поэтому не нужно вываливать весь свой словарный запас: если без слова можно обойтись, то лучше его не писать. При написании хайку отбирают только самые необходимые, точные слова. В конце концов, лучше недосказать, чем разжевывать слова. Любое хайку — это сопоставление двух идей. Поэтому его можно разделить на две части, между которыми есть переход. И все для того, чтобы читатель задал сам себе вопрос и тут же дал на него ответ.

Хайку состоят из деталей, полученных с помощью пяти органов чувств. Поэтому, прежде чем описать предмет, хорошенько подумай вот над чем: Каким тебе представляется образ визуально? Какие текстуры, цвета и их оттенки ты заметил? Какие звуки ты слышал? Какими были тон и громкость произошедших событий? Всплывают ли у тебя в голове какие-либо вкусы или запахи? А теперь задумайся, как ты их можешь описать. Но не забывай: хайку показывает картину, а не рассказывает историю. В хайку акцентируют внимание на деталях, поэтому не стоит добавлять свою интерпретацию или анализ описываемых событий. Уж лучше тонкие намеки и неочевидные образы, но только в случаях, когда нужно заменить банальное слово чем-то интересным: например, «зима» — фразой «холодный воздух».

Зачем писать?

«С ущербной луной поздней осенью гуси сдружились у себя на пруду…». Тиида Дакоцу

Итак, зачем писать хайку? Вот три веские причины: Память Без каких-либо усилий человек, пишущий хайку, вспомнит любой из своих виршей и то, как он писал его за чашечкой кофе морозным майским вечером 2011-го. И это удивительно, особенно если вспомнить, сколько событий мы забываем уже через 4 минуты после того, как они произойдут, даже если они чудо как хороши. Написание хайку, определенно, способствует улучшению памяти.

Наблюдательность Различные мелкие детали жизни кажутся незначительными и неинтересными, и потому мы редко обращаем на них внимание. А зря, ведь с того момента, когда ты откроешь глаза утром и закроешь их ночью, вокруг только мелочи. С ними приходится взаимодействовать чаще всего, и потому они имеют решающее значение. В конце концов, люди, которые стараются оценить красоту окружающего их мира, обращают внимание на неспешное дуновение ветра пасмурным майским днем и замечают изящество жестов любимой женщины, мыслят гораздо шире. И что особенно важно — видят то, что лежит на поверхности, но для большинства скрыто. Естественно, хайку учит замечать такие детали. А сам поиск темы и сбор информации для стиха как раз и является тем самым моментом осознания. Конкретика Большинство из нас, особенно творческие люди, одержимы абстрактными идеями в ущерб реальному и конкретному вокруг. Даже в обычной жизни мы склонны погружаться в фантазии, имеющие мало общего с реальностью. У хайку нет для этого места. В три короткие строчки нужно уместить изображение, а не фантазии автора. Три строчки, которые дадут полное понимание картины. Ведь хайку —удивительно точное искусство, запечатляющее жизнь, словно фотография.

Главное — поверить, и тогда все получится. Вот люди верят, что водка с перцем обладает противопростудными качествами, хотя на самом деле это не так. А она меж тем помогает. Итак, вот твоя домашняя работа на этой неделе: используя основные рекомендации, обрати внимание на мгновение, которое ты хочешь запомнить. Может быть, это первый «Блейзер» в подворотне или тот редкий момент, случающийся в жизни каждого, когда от красоты природы захватывает дух. Что бы ты ни описывал — педикюр жены или маленький ручеек, текущий прямо поверх опавшей листвы, — используй все рекомендации. А чтобы усложнить задание, попробуй запечатлеть человеческое действие. Какое? Решать тебе. Ибо это сложнее, чем может показаться.