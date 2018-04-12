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«Надо вернуться к советской системе охотничьих билетов»
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«Надо вернуться к советской системе охотничьих билетов» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Одна из самых больших проблем — система выдачи разрешений. Я бы вернул систему охотничьих билетов, которая была в СССР. Сначала ты целый год кандидат, тебя прикрепляют к опытному охотнику. Обязательная сдача охотминимума. А сегодня, если вам надо получить разрешение, вы просто подаете заявку на сайте госуслуг, и через семь дней я вам его выдаю. Покупаете ружье и идете в лес, не зная животного мира, не отличая самцов от самок.
Потом мы ловим такого горе-охотника. Идет весенняя охота на уток, стрелять можно только селезня. А он настрелял самок. Потому что не знает, как их отличить. Или осенью, когда открывается охота на лосей и косуль. Разрешение выписано на самца, а охотник убивает самку, да еще и стельную.
Как эту проблему можно решить? Повторюсь, я бы не стал ничего нового выдумывать, а вернулся бы к советской системе. Вроде бы? федеральные ведомства к нам прислушиваются. Когда мы в последний раз были в министерстве природных ресурсов, нам сказали, что над этим вопросом работают. Готовят документы, чтобы вынести на рассмотрение Госдумы».
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