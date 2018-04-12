Антон Красовский: Я соблюдаю даже преступный закон

Депутат Виталий Милонов обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить фонд «СПИД. Центр» на предмет «гей-пропаганды», закрыть его сайт и наказать организаторов, в адрес которых Милонов довольно оскорбительно высказался и у себя в фейсбуке.

— Вы будете подавать встречный иск к Милонову?

— Лично я судиться с Милоновым за его мнение не собираюсь. Каждый человек в нашей стране имеет право на свое мнение, в том числе и Милонов, — вопрос в том, как оно высказано. Оскорбился ли я на слово «педерасты»? Да, меня это оскорбляет. Наши адвокаты сейчас занимаются скорее нашей защитой, поскольку Милонов подал на наш фонд официальное заявление в Генпрокуратуру, которая обязана отреагировать на депутатский запрос. Но если наши адвокаты посчитают, что в стратегию защиты будет включено нападение, то они займутся и встречным иском.

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— Какие проблемы для «СПИД. Центра» из этого следуют?

— Любая проверка создает проблемы для любой организации. Мы открыты для проверок и не нарушали никаких законов, но, с другой стороны, в этой стране черт разберет, нарушаешь ты закон или нет. Это решает надзорный орган. Я, как и остальные 146 миллионов человек, уверен, что, если депутат Государственной думы хочет со мной расправиться, значит, у него это получится. У меня нет никаких сомнений, что сильный в этой ситуации Виталий Валентинович, а не я. Я считаю преступным сам этот закон о гей-пропаганде, но, живя в этой стране, я соблюдаю даже преступный закон. Но если есть запрос нас уничтожить, значит, они нас уничтожат. Поэтому я отношусь к этому очень серьезно. И если будет решение о закрытии сайта, значит, мы закроем сам фонд.

Звенья одной гребаной цепи

— Кажется, наступило время «Ч» для неугодных ресурсов. Могут закрыть мессенджер Telegram, которым пользуются многие на своих смартфонах. Запрещают самые разные сайты, причем для закрытия достаточно решения районного суда. Атака на вас — это часть общей картины?

— Я, конечно, считаю, что это одна общая история. Хотя разговор о цензуре я бы тут не начинал, потому что у нас грозятся закрыть Telegram, а Марк Цукерберг , например, закрыл 146 сообществ в фейсбуке, имеющих отношение к Евгению Пригожину . И у кого больше цензуры? Но и недавнее закрытие сайта gay.ru, и требование закрыть сайт «СПИД. Центра» — это звенья одной гребаной цепи. У меня нет никаких иллюзий по этому поводу. Я не буду сейчас говорить, что мы дойдем до ЕСПЧ или ООН — у меня нет никакого желания воевать с этой властью. Если она говорит: «Вы нам не нужны», мы говорим: окей — и закрываемся. Наш фонд сделал для России гораздо больше хорошего, чем Виталий Милонов. Но если Россия считает иначе — я не буду спорить. Я поступлю ровно так же, как поступили Дмитрий Борис Зимины (их благотворительный фонд «Династия» поддерживал развитие науки в России, но вынужден был закрыться, т.к. был признан иностранным агентом. — Ред.). Я просто закрою все к чертям.

— Закрытие «СПИД. Центра» нанесет урон делу профилактики ВИЧ в нашей стране?

— С моей точки зрения — да. Но я уверен, что государство не видит в этом проблемы. Оно будет счастливо нас закрыть.

— И как в эту картину теперь вписывается ваш призыв полюбить Путина? (Красовский в эфире программы «Обратная связь» сказал, что единственный способ изменить Россию — это «полюбить Путина».)

— Этот призыв не противоречит ничему из того, что я говорю. Я действительно исповедую эту идею жертвы, но я… я устал, честно говоря. Я вижу, что любая борьба приводит только к плохому. И не вижу смысла класть остатки своей недолгой жизни на борьбу за счастье внуков Виталия Милонова.

— Антон, может, призыв полюбить Путина — это у вас стокгольмский синдром?

— Нет!.. А-а-а с другой стороны, да, наверное. Может быть. Но, с другой стороны, представьте: вы находитесь в заложниках, на вас направлен пистолет, и вы ничего не можете с этим сделать. Ни-че-го. Уже двадцать лет у вас ни фига не получается. Более того, чем больше вы пытаетесь этот пистолет вырвать, тем больше людей вокруг считают, что вы идиот. У вас осталось 15 лет. А может, 5. А может, вам отпущено всего три дня. И вы можете бросить свои бесплодные попытки и попытаться прожить эти три дня более или менее счастливо. А стокгольмский синдром — это если вы не можете выйти из этого пространства. Но вас-то никто не держит на прицеле! Почему вы все это не бросаете? И не уезжаете жить в Лондон? Почему вы этого не делаете?

— Кто-то не считает нужным, у кого-то нет возможности.

— Отлично! Тогда это просто лень. Это еще хуже. При этом, что бы ни делали любые оппозиционеры, Путину хуже точно не становится. И только от него в этой стране зависит все. Тупо все зависит от одного человека. Ни от кого больше. Существует только Путин и бесконечное количество дерьма вокруг него, людей, которые так или иначе перед ним пресмыкаются. Его вассалов, вассалов его вассалов, людей, которые мечтают попасть в этот круг вассалов… И так далее. И поверьте мне, никто из нас ничем не отличается от Алексея Борисовича Миллера или Андрея Юрьевича Воробьева . Мы все одинаково бесправные и беззащитные по отношению к Владимиру Владимировичу Путину. И если мы живем в этой стране и не уезжаем, мы это подтверждаем, мы согласны. И более того, нужно почаще себе напоминать, что мы тут ничего не можем, кроме того, что он нам соблаговолит позволить.

Фантастически талантливый Путин

— Может, лучше, наоборот, напоминать себе, что это наша страна, а Путин не надмирный фараон, а обычный дяденька, у него две руки и две ноги, он ест на завтрак кашу и иногда даже ходит в туалет?

— Видите ли, у политика должна быть способность влюблять в себя людей. И эту любовь концентрировать и удерживать. И в этом смысле Владимир Путин не обычный дяденька, а фантастически талантливый, один из самых талантливых в истории человечества политиков. На моей памяти не было ни одного политика, которому бы так удавалось избавлять себя от любого негатива, переваливая его на свое окружение. Он реально нацлидер в этой стране на протяжении 20 лет. Думаю, что будет ровно как с Франко — он отдаст власть, только если сам захочет. И когда говорят, что Путин — это Цахес, я говорю: да вы сами Цахесы. Попробуйте выйти на трибуну и сделать, как Путин — влюбить в себя наше коллективное бессознательное. Люди, кстати, всё это понимают и любят его в том числе и за то, что он такой же, как они, что он тоже сидит иногда на унитазе, даже если этот унитаз у него золотой и даже если он с этими людьми не общается и никогда до них даже не дотрагивается.

–?

— Посмотрите протокольные съемки — он дотрагивается только до детей. Но даже в этом случае люди считают, что он такой же чувак, как они.

— А вы свои чувства к Путину анализировали?

— У меня нет никаких чувств к Владимиру Владимировичу Путину.

— И почему вы думаете, что у остальных людей они есть?

— Потому что я вижу, как они голосуют.

Наше досье:

Антон Красовский, общественный деятель, телеведущий, блогер.

Начал работу на НТВ в 1996 году. Ушел оттуда из-за «заказных» эфиров о Прохорове, возглавляя его штаб во время избирательной кампании по выборам президента (в 2011–2012 годах). Затем работал на телеканале Kontr TV и уволился оттуда в начале 2013-го, заявив, что этот канал — кремлевский проект и занимается пропагандой.

В октябре 2017 года поддержал выдвижение Ксении Собчак в качестве кандидата в президенты. Был членом штаба Собчак.

С 2013-го — директор «СПИД. Центра», который оказывает помощь ВИЧ-инфицированным, занимается благотворительностью.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №14-2018.