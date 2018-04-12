Проект «Хочу перемен»: вторая неделя после операции

Проект «Хочу перемен»: вторая неделя после операции Татьяна Кравченко , редактор отдела «Красота»

«Мне кажется, еще неделя, и я буду всем говорить, что никакой операции и не было, и вообще я родилась с такими формами! Днем грудь почти не болит, дискомфорт бывает после ночи, так как сохраняется отек. Но так и должно быть, и Тимур меня предупреждал об этом еще на первом осмотре в клинике GMTClinic. А еще о том, что отек будет постепенно «сползать» с груди в область живота и ниже, и со стороны может показаться, что я на четвертом месяце. Мне пока лишь кажется, что я поправилась, потому что джинсы немного трещат на мне. А еще, кто бы мог подумать, я буду испытывать небольшую боль, когда застегиваю молнию. На самом деле, ничего удивительного — любая нагрузка на мышцы груди сейчас будет давать о себе знать. Самое неприятное — это открывать входную дверь или дверь маршрутки. Но в то же время это хорошая возможность ощутить себя «слабым полом» и попросить помощи у мужчины. И надо сказать, никто из них не смотрит на меня косо, и все с удовольствием помогают. В первую поездку в метро чуть не схватилась по привычке за поручни и не вскрикнула от боли. «Нельзя поднимать вверх руки первые 2 недели!», — вспоминаются слова Тимура.

Проект «Хочу перемен»: первый день после операции

На работе думала, что все сразу заметят изменения. Но на самом деле, корректирующее белье преуменьшает «мои богатства», и почти ничего не видно. Мне тоже в какой-то момент показалось, что маловат размерчик (хотя я сама же просила сделать все натурально). Но старые фотографии лучше всяких слов говорят о том, что кто-то забылся…. Коллеги спрашивают, как все прошло и дают советы. Например, кто-то видел по телевизору, что с имплантами лучше первое время не летать, а то они могут лопнуть в самолете! Мне кажется, что скорее я лопну от смеха, чем это произойдет на самом деле. Имплант имеет очень прочную оболочку и даже если он лопнет (хотя это нужно еще очень-очень сильно постараться, чтобы такое произошло), гель из него все равно не вытечет. Импланты не лопаются, не перетекают из груди в область пятой точки, не мешают кормить грудью и с ними можно загорать. Одна из коллег слышала, что якобы они повышают вероятность ожога и рака груди. Так это полный бред! С ними загорают так же, как и всегда, разве что первый год следят за тем, чтобы купальник закрывал область швов, иначе могут появляться пигментные пятна. А могут и не появиться.

Проект «Хочу перемен»: 10 вопросов пластическому хирургу

Читаю в интернете, что у многих после операции болит спина. Странно, может, там пятый размер груди, но у меня ничего не болит. Иногда чувствую, что тянет мышцы шеи или ног, но это связано с отсутствием фитнеса, но никак не операцией. Тренировки в зале запрещены на 2 месяца. Но ходьбу никто не отменял, а сейчас еще и погода налаживается. Посмотрим, как будут обстоять дела на следующей недели. В понедельник все тебе расскажу».

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