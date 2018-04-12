«Пойду, послушаю гадости»: Дана Борисова побывала в суде

Известная телеведущая Дана Борисова довольно часто оказывалась в центре скандальных ситуаций. Сейчас женщина вынуждена ходить по судам, доказывая свою правоту. А поддержку со стороны она ищет у своих поклонников, публикуя рассказы о заседаниях в личном микроблоге.

Телеведущая, а с недавнего времени еще и общественный деятель, вновь оказалась в суде. Рассказ о своем походе она опубликовала в Инстаграме, правда, не пояснив причину вызова. Но это не помешало знаменитости пожаловаться на то, как часто она вынуждена ходить по подобным местам и показать несколько документов, видимо, очень важных для рассмотрения ее дела. «Мой любимый Дорогомиловский суд! И снова я у тебя, пришла, как на работу. Прилагаю справки из психо— и наркодиспансеров. Не состою, не наблюдалась! Также прилагаю анализы: вредных веществ не обнаружено. Пойду, послушаю гадости о себе, может, что нового узнаю»

Как и рассчитывала телезвезда, большинство подписчиков поддержали своего кумира. Они оставили массу наставлений и пожеланий в комментариях. Правда, нашлось и большое количество людей, совершенно непонимающих, зачем Борисова пишет такие посты и выставляет это на всеобщее обозрение.

«Все будет хорошо! Держись на зло всем врагам!» «Будь выше этого! Собака лает караван идёт! Ты самая лучшая!» «Надоела уже. Не нужны твои справки и адрес с пропиской. Что ты все доказываешь?» «Все-таки прям ничего не делали? От чего лечились то тогда?» «Я только понять не могу — нам то это зачем?» «Дана, как же вы могли свалиться в эту „яму“. Теперь придется постоянно кому-то, что-то доказывать…Унижая себя…» «Да никому не интересны твои анализы!» Кстати, на просьбы неравнодушных пользователей социальной сети рассказать, как прошло само заседание и каковы его итоги, Дана сообщила, что суд снова перенесли и ей в скором времени придется сходить на очередной процесс.

Но проблемы возникают у Борисовой не только из-за скандального прошлого. Некоторое время назад она рассказала, как получила ожоги кожи головы, использовав вместо шампуня средство для химического пилинга.