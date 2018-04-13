Ростов расписной: как мода на татуировки изменила сознание дончан

Татуировка стала набирать в донской столице небывалую популярность. Тату-салоны растут, как грибы, и вместе с ними увеличивается число людей, решивших навсегда запечатлеть на себе чужое творчество. 161.ru узнал, как Ростов реагирует на расписных горожан и может ли татуировка обладать мистическими свойствами. На наши вопросы ответили ростовские мастера Ирина Локтионова, Андрей («Хоттабыч») Дмитриев и Юлианна Чернышевская.

Татуировка стала восприниматься как элемент искусства

— Меняется ли отношение общества к татуировкам? Или негативные стереотипы все еще сильны?

Юлианна: Негативное отношение к татуировкам, на мой взгляд, связано с нежеланием принимать людей, отличающихся от тебя самого. С этим сталкиваются и те, кто носит пирсинг или красит волосы в яркий цвет. К счастью, в последние годы ситуация меняется, и за первой татуировкой уже начинают приходить люди предпенсионного возраста. Думаю, это хороший показатель слома стереотипов.

Ирина: За последние пять лет интерес ростовчан к татуировкам значительно вырос, и предрассудки само собой уходят в прошлое. Конечно, остались люди, воспринимающие тату как нечто дикое и «позорное». Меня саму несколько лет назад схватила за руку 80-летняя бабуля и недовольным тоном произнесла: «Посмотри, что ты с собой сделала!». Мое мнение таково: если ты негативно относишься к татуировкам, ты либо не воспринимаешь такой вид самовыражения, либо живешь со стереотипами, либо просто завидуешь. Завидуешь, что сам не можешь их себе позволить из-за отсутствия денег, страха перед болью или общественным мнением.

Андрей: Стереотипы заметно слабеют. Люди стали более смелыми. Если лет 20 назад за татуировкой приходили в основном байкеры и уличные хулиганы и просили набить небольшого волка или тигра, то теперь тату пользуется спросом у людей самых разных возрастов и профессий. Рисунок стал больше, ярче и теперь воспринимается ростовчанами как элемент искусства, на которое не жалко никаких денег.

Андрей убежден: тату несет энергетику того, кто ее делает

— Как правильно выбрать мастера и на что обратить особенное внимание при знакомстве с ним?

Юлианна: Найти хорошего мастера без хорошего портфолио нельзя. Только готовые работы подскажут, что перед вами — профессионал. Также обращайте внимание на рабочее место: оно должно быть чистым и без лишних предметов, все инструменты — стерильные, иглы распаковываются при клиенте.

Ирина: Всегда смотрите, как человек рисует, рисует ли он вообще. Уважающий себя мастер не станет копировать чужие эскизы, а всегда предложит что-то свое, уникальное. Посмотрите, как выглядит рабочее место, какие меры принимаются по стерилизации инструментов. Кстати, каждый мастер выбирает технику под себя, каких-то единых стандартов в этом плане не существует. Мой совет: если вы видите красивые, художественные работы, будьте уверены: с оборудованием у мастера все в порядке. В противном случае к такому человеку я бы не советовала идти.

Андрей: Ничто так не характеризует татуировщика как его работы. Ну и не стоит сбрасывать со счетов личную встречу: после общения должны возникнуть симпатия и доверие к человеку. Тату ведь несет энергетику того, кто ее делает. Если вы, допустим, христианин и просите набить на руке ангела, а мастер — сатанист, то поверьте: у этого ангелочка будет энергетика дьявола. Поэтому старайтесь обращать внимание и на такие вещи.

Уважающий себя мастер не будет копировать чужие эскизы

— Как подготовиться к тату-сеансу и правильно ухаживать за рисунком? Чего делать категорически нельзя?

Юлианна: За день до процедуры нельзя употреблять крепкие напитки: спирт разжижает кровь, и в процессе могут возникнуть кровоподтёки, которые «вытолкнут» чернила из-под кожи. В первые дни после сеанса не стоит купаться в общественных местах и заниматься спортом, чтобы не занести инфекцию. Конечно, нельзя загорать. Вообще человеку, сделавшему тату, надо будет запастись солнцезащитными кремами и наносить их чуть ли не при каждом походе на улицу. Если этого не делать, рисунок со временем побледнеет или изменит свой цвет.

Андрей: Как минимум, за день не пейте спиртное. Постарайтесь прийти бодрыми и сытыми, особенно если сеанс должен занять несколько часов. Что касается ухода, придерживайтесь нескольких простых правил: в течение первой недели регулярно смазывайте поврежденное место заживляющими кремами, закрывая его после этого плёнкой. Также старайтесь подбирать одежду, которая не будет натирать данный участок тела, и избегайте попадания прямых солнечных лучей. Ну а чтобы татуировка дольше сохраняла свою красоту и цвет — купите крем против загара с самой высокой степенью защиты — SPF 70.

Ирина: За двое суток до процедуры не употребляйте алкоголь и не пейте много кофе, чтобы не усложнить работу мастеру. Приходите в салон здоровыми, отдохнувшими и в хорошем настроении, ведь нанесение тату — большой стресс, а для истощенного недосыпом или болезнью организма тем более. Ухаживать за рисунком несложно, главное — избегать попадания грязи, ультрафиолета, шерсти животных, а также не купаться в бассейнах, саунах, банях и реках.

Юлианна считает, что стереотипы о татуировках доживают свой век — Вы сделали татуировки сотням людей. Каково это осознавать, что ваше творчество останется с ними до конца жизни?

Андрей: Лично для меня это некое чувство гордости: когда я выхожу на улицу, часто встречаю своих клиентов. Приятно осознавать, что ты поучаствовал в жизни многих людей.

Юлианна: На самом деле это очень ответственно, ведь человек будет ходить с рисунком много лет. Главное — чтобы он не потерял интерес к выбранному эскизу и не сказал себе: «Что за ерунда у меня набита?».

Ирина: Я не придаю этому особого значения. Это все-таки рисунок, а не операция или спасение чьей-то жизни, поэтому повода гордиться или превозносить себя нет.

Мастера считают, что мистика тату живет лишь в нашей голове

— Некоторые считают, что татуировки меняют жизнь человека: у кого-то в лучшую, а у кого-то в худшую сторону. Верите ли вы в эти мистические свойства?

Ирина: Человек сам вкладывает смысл в тот или иной рисунок. Обычно люди «увековечивают» значимые события в жизни, памятные даты или людей. Но встречаются и такие, кто просит набить тату, допустим, для привлечения денег. Если клиент убежден, что финансовое благополучие зависит от картинки на теле, а не от упорного труда, то здесь я помочь бессильна. Даже если вы покроете всё тело зеленым клевером на удачу, это не означает, что завтра вы не выйдете из маршрутки и не сломаете ногу.

Андрей: Да, тату кардинально меняет вашу жизнь, как и смена причёски (смеется). На самом деле, здесь большую роль играет самовнушение. Если набить китайский иероглиф «зажигалка», но сказать клиенту, что он переводится как «удача», то человек поверит, что стал любимчиком фортуны. Хотя я готов рассказать одну мистическую историю, которая недавно произошла с моим клиентом. Лет восемь назад я набил ростовскому бизнесмену изображение какой-то руны (ее значение не помню), со временем рисунок клиенту разонравился, и он попросил удалить его лазером. Может это всего лишь совпадение, но в тот же вечер у человека сгорели все склады. Впрочем, такие истории скорее исключение, чем правило.

Юлианна: В паранормальные свойства тату я не верю, однако у нас был случай, когда парень хотел перебить на руке рисунок из-за свалившихся на него несчастий. Мастер сделал по просьбе клиента какие-то сатанинские символы: перевернутый крест, череп, рога, еще что-то. Со слов молодого человека, после этого удача от него отвернулась, один раз он попал в аварию, а в другой чуть не лишился зрения. Он шел по улице… и вдруг очнулся в больнице. Оказалось, ему провели срочную операцию и достали из глаза пулю от пневматики. Случайный это был выстрел или умышленный — так и осталось загадкой. Но он решил для себя «Всё, хватит!» и пришел переделывать рисунок. В итоге ему сделали христианский крест, а другие детали перерисовали. Вообще, я считаю, что человек сам придумывает «посыл» своей татуировки, а мистика живет лишь в нашей голове. Поэтому своим клиентам советую верить лишь в себя и в свои силы, ведь картинка на теле вряд ли сделает вас успешнее и счастливее.