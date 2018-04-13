Благое дело родители сделают, угадав с именем для ребенка. Скажем, имя Татьяна у древних греков означало «учредительница, устроительница». В данном случае — стопроцентное попадание.
1985 год, начиналась эпоха дефицита. За микросхемы «Ангстрема» шла жесткая борьба — представители организаций приезжали кто с цветами и конфетами, а кто и с ключами от «Жигулей». И знакомились с начальником отдела переноса договоров на отгрузку завода Татьяной Михайловой. В частности, товарищ, предлагавший ключи, был прижат к теплой стенке и ноги унес с трудом.
Однажды Татьяну позвали к проходной. Навстречу ей поднялся скромно одетый старичок:
— Дочка, я, значит, сам деревенский, из Удмуртии, сторож в школе, семечек тебе привез мешок и банку меда гречишного. Вкусный, не сумлевайся. Зачем, говоришь, приехал? Смекай, учитель у нас из Москвы учит деток-то на компутере заниматься, да только сломалась машина.
— И достает он плату одного из первых в СССР школьного компьютерного класса, которые делали на «Кванте», — вспоминала Татьяна Александровна.
Пять лет до того работая в ОТК на «Кванте», она среди первых в стране принимала участие в подготовке новой компьютерной эры. Что ей было делать, держа в руках сгоревшую микросхему компьютера из глухой деревни? Послать: мол, вали ты, старый пень, в свою глухомань? Извините, мы знаем — так сделали бы многие. Дедуле и деревенским ребяткам повезло наткнуться на Михайлову.
Татьяна пошла к заводским, потом к директору — что будем делать? Школа деньги на новую микросхему не соберет. Оказалось, до конца ее гарантии оставалось две недели. Выход нашли: сначала привели в порядок плату, через два часа исправили микросхему.
— Дочка, все что ли? — обалдел гость, увидав протянутую плату. — Спасибо тебе, уважила!
Кто такая Татьяна Михайлова? Вопреки канонам нормальной журналистики, перечислим некоторые ее регалии, чтобы вы поняли, с кем мы имеем дело. Победитель IX и XII Московского конкурса «Женщина — директор года» 2007 и 2011 годов и конкурса «Московский предприниматель-2007». В первый раз она в номинации «Бытовое обслуживание и услуги сервиса» победила директоров крупнейших сетевых предприятий, первой в Зеленограде выиграв подобный конкурс. То есть, Михайлова — успешный коммерсант. При этом она член президиумов Московской торгово-промышленной палаты и региональной общественной организации «Форум женщин Москвы». Член Общественной палаты Москвы и заместитель председателя Общественной палаты Зеленограда. Ей больше всех надо? — скажет иной. Не советую вам ей это говорить. По-дружески.
Дело надо делать — не языком трепать
Удивительно, но многие люди учились контактности, живя в столичных бараках. Семья Татьяны жила на Большой Черкизовской в Москве, и девочку уже тогда побаивалась местная шпана. И уже тогда ей было больше всех надо. Она не могла представить себя второй — нигде. И училась отменно, занималась спортом, входила в юношескую сборную Москвы по пятиборью. Даже поступила в школу самбо, куда девчонок не брали. Кто мог не взять Татьяну? Но однажды 13-летняя гордячка бежала дистанцию 800 метров с больным коленом. «Да-авай, — кусала она губы, глядя в спину польской девушке. — Последний рывок, надо вытянуть ногу вот так, — и она задевает колено, в результате уступив сопернице.
— В тот же день я бросила форму и закричала тренеру: „Не вернусь я в ваш спорт, сами тут бегайте“.
После восьмого класса Таня поступила в педагогическое училище. Почему туда? Она считала предназначением воспитывать детей, раз родители не справляются. Дело в том, что в школе случился страшный скандал: в ее класс пришел парень, вернувшийся с зоны, и стал наводить свои порядки. Его предупреждали, усмехался, но когда она порвала ему рубашку на груди и галстук, с ревом кинулся к маме. В кабинете директора Татьяна ей кинула: „Вы плохо воспитали сына“.
Впрочем, выйдя замуж за зеленоградца, она вскоре родила и стала воспитывать первого из своих троих сыновей. А через год уже устроилась на „Ангстрем“. Да, чтобы не забыть: на спор она поступила… в Высшее театральное училище им. Щукина (!) и год там отучилась, но потом поняла — надо перестраиваться.
Так вот, ее суть — дело, реальная польза для кого-то, а не фейк, и это не пустые слова.
Алые паруса нового покроя
Ее приняли на „Ангстрем“ ученицей на выходном контроле, а вскоре она уже подняла весь свой первый цех, поскольку нашла способ резко увеличить выход годных микросхем. Ученица, пардон, только поступившая в колледж электронных приборов и позднее в Московский институт приборостроения. А через два месяца шок — ее выбирают секретарем комсомольской организации цеха — 400 „гавриков“ под началом. Понятно, сразу начались походы, концерты и праздники в подшефном третьем микрорайоне. Но этого мало: она стала выдвигать предложения, выполнимые.
— Поймите, — объясняет Т. Михайлова, — для меня и в молодости, и теперь покой — это смерть. Все хорошо и радостно, без решений и продвижения — нет, не для меня.
Да уж! В 1990 году она с мужем открыла первую в Зеленограде лизинговую компанию „Лизинком“, открывая небольшие фирмы и отдавая в лизинг высококлассным специалистам, которых начали увольнять с предприятий электронной промышленности. Спасательный круг! Тогда же супруги вложили средства в дом быта „Илга“, который Михайлова возглавила через 11 лет. А год спустя создала общественную организацию инвалидов „Алые паруса“, которая помогала выздоравливать детям с онкозаболеваниями. Впервые в столице. Достаточно даже просто фактов, верно?
Два года назад Татьяна Александровна предложила создать первую в стране подобного типа — зонтичную (то есть, сеть разных услуг под единым руководством) систему некоммерческих предприятий по оказанию социальных платных услуг малобильным и малоимущим горожанам. Уполномоченный по правам человека Москвы Т. Потяева, столичное правительство поддержали новую систему.
— Слушайте, а есть места, где вас нет?
— Там, где есть идея, которую нужно реально поддержать, я могу быть.
— Но вы уже сделали так много.
— Мало, да и зачем считать то, что было.
Трое сыновей Татьяны Александровны подарили ей четверых внуков — одни мужики (?)… не-ет, и внучку Дашку. Эта 6-летняя пацаночка — копия бабушки, с ней тоже спасу нет.
— Хорошо, — утверждает бабушка, — будет толк.
Между прочим, с именем родители опять угадали: Дарья — значит, сильная, победительница. С такой бабушкой? Факт.
Владимир Ратманский