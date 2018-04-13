Рука не дрогнет: в России создан робот-хирург

В России создан уникальный медицинский робот, способный делать хирургические операции. Первое такое вмешательство успешно провели в Пензе — робот прооперировал свинью. О революционной разработке рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Дюжикова.

Движения скальпеля настолько точны, что почти все кровеносные сосуды пациента остаются в целости. В результате потеря крови — минимальна.

Человеческая рука такой безупречности добиться не может, говорят разработчики. Однако без участия настоящего хирурга все равно не обойтись. Он управляет устройством при помощи рычагов. По сути, робот помогает хирургу в работе.

«Он делает точнее, убирает тремор, позволяет делать микроскопические движения», — объясняет Рахим Нахушев, генеральный конструктор Института конструкторско-технологической информатики РАН

Сама операция проводится через небольшие проколы. Камера позволяет видеть все происходящее внутри. Для большего эффекта врач надевает очки 3D. Приблизить изображение он может так, чтобы рассмотреть каждый микрон.

«Доктор может находиться даже в другой комнате. В будущем, говорят, даже в другом городе», — говорит Сергей Шептунов , директор Института конструкторско-технологической информатики РАН.

В мире уже есть несколько подобных устройств. Особенность российской разработки — компактность и экономичность.

«В операционной есть такая проблема — всегда не хватает места. Робот, наш, русский, импортозамещенный, он намного компактнее, прекрасно перевозится из одного города в другой, это мы доказали практически. Он достаточно быстро монтируется», — отмечает Ирина Ефремова , директор Центра доклинических исследований.

Впереди — испытания и подготовка кадров. Цели амбициозные: российский пациент должен получить такую операцию по своему медицинскому полису.

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