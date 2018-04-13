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7 принципов хорошего города от бывшего заместителя мэра Барселоны
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7 принципов хорошего города от бывшего заместителя мэра Барселоны 

Strelka Magazine 3 часа назад
Фото: Strelka Magazine
На своей должности Антони Вивес реализовал систему суперблоков, где тесно переплетаются публичные и жилые пространства, а также начал реализацию программы Smart City, которая помогла сэкономить и привлечь инвестиции в город за счёт внедрения информационных технологий и интернета вещей в управление городом. Сейчас он консультирует города по всему миру, а в мае приедет в Россию на форум «Среда для жизни», чтобы рассказать о решениях, которые сработали за последние сто лет. Вивес рассказал Strelka Magazine, как сделать так, чтобы именно человек оказался в центре всех городских интересов.
Общественные и жилые пространства должны дополнять друг друга
Мы должны создавать города, в которых люди ощущают себя частью сообщества. Для этого нам нужно сделать общественные пространства частью жилой застройки. Необходимо совместить хороший дизайн и местную идентичность.
Молодое поколение должно быть смелым и понимать, что заимствовать что-то из социалистического прошлого не значит возвращаться назад. Это вопрос о том, как использовать потенциал прошлого в XXI веке.
Например, в центре Астаны много хрущёвок. Так вот, знаете что? Эти старомодные дома — единственная надежда города. В отличие от монструозных домов-коммун Ле Корбюзье или американских небоскрёбов, хрущёвки — это дома «человеческого размера» (human-sized buildings). Они сами и структура их кварталов формируют тесно связанное сообщество людей.
Это как раз то, что должны принимать во внимание новые архитекторы и те, кто определяет, как будет выглядеть социальное жильё в России. В противном случае мы получим отдельные участки земли, на которых люди теряют связи между собой. Конечно, качество построек должно быть высоким, но сегодня мы можем строить и быстро, и качественно.
Горожане участвуют в планировании, но принимают решения — ЭКСПЕРТы
Я уверен, что жители должны участвовать в судьбе города, но окончательное решение всегда остаётся за экспертами. Мы задаём горожанам вопросы, изучаем, как меняется общество и чего оно хочет. Люди определяют критерии нашей работы. Дальше работают профессионалы.
Иногда доходит до абсурда, и дети начинают определять, как строить детские площадки. Я наблюдал такое в Испании. Конечно, мы должны спросить у ребят, какой они видят идеальную площадку, но без профессионального дизайнера нам не обойтись.
от идеи зонирования ЛУЧШЕ ОТКАЗАТЬСЯ
Я предлагаю забыть о делении города на промышленную, университетскую и прочие зоны. Люди должны жить там, где работают. Это значит, что нам нужны «пешеходные города». Мы должны искать доступные способы привлекать новые таланты любого возраста в город.
Там, где жилые дома тесно связаны с общественными пространствами, соседство и социальные связи вновь становятся значимыми. Этому будет способствовать строительство универсальных домов, где будут все необходимые сервисы, места для активностей и возможность использовать пространства в разных целях.
В вопросах планирования всегда нужен компромисс
Я верю в свободу. Человек волен сам решать, где ему жить. Но и правительству нужно думать, как и в каком направлении развивать город. Поэтому нужен компромисс между нашими желаниями и планами властей.
Вот пример из Барселоны. Я считаю, что будет здорово увеличить численность населения. И тут есть два варианта: создать новые районы вокруг города или увеличить плотность внутри существующих границ. Власти должны привлечь горожан и всех заинтересованных к этому вопросу, чтобы найти компромисс между рынком и нуждами властей, не забывая, что крыша над головой гарантирована конституцией.
Учёные, горожане, бизнес, профсоюзы, интеллигенция, антропологи, уличные артисты — вообще все должны принимать участие в постоянном диалоге. Если отдать всё на откуп политикам и застройщикам, мы пропали.
Но и без последних ничего не выйдет. Это отсылает нас к греческим полисами, где люди собирались для обсуждений на агоре — в центре политической и общественной жизни.
Типовая застройка не должна уничтожать «чувство места»
Говоря о типовом жилье, нужно принимать во внимание размер страны, стратегии и политики, а также местные вызовы. Преимущество стандартизации в том, что она значительно приближает решение проблемы.
Перестраивая города, мы должны быть уверены, что сохраняем «чувство места». В Питере, Москве и Казани оно будет разным, поэтому важно убедиться, что мы не создаём шаблонные города. Люди должны ощущать себя частью сообщества.
Когда меня спрашивают о Барселоне, я отвечаю, что её успех — в идентичности и том, что называется «социальной мечтой» (social dream).
Мы, барселонцы, хорошо знаем место, в котором живём. Люди легко узнают Барселону среди прочих городов — это знак того, что у города есть лицо.
Равный доступ к благам города
«Социальная мечта» — это ряд принципов, которые мы взяли за основу развития города. Например, мы не приемлем, чтобы разница между бедными и богатыми определяла возможности молодых людей в тех или иных районах. Мы не допустим, чтобы общественный транспорт хорошо работал в одних районах и был недоступен в других. Здравоохранение в Барселоне должно быть доступно каждому, даже если у тебя нет бумаг.
Мы применяем идею «социальной мечты» и в строительстве общественных пространств, когда решаем, как будут выглядеть улицы, парки, пляжи. Вызов сегодняшнего дня — реализовать «социальную мечту» в экологии. Мы начали электрификацию транспорта, присоединились к программе «Умные города», хотим сделать Барселону самодостаточной в плане энергии.
Идеального времени для изменений нет — они нужны постоянно
Я считаю, что стремление к прогрессу естественно для человека. Мы должны постоянно думать, как применить новые технологии, чтобы улучшить жизнь людей и создать новые возможности для работы. Если у нас есть работа — у нас есть будущее.
Нам нужны не только policy-makers (те, кто придумывает правила), но и policy-doers (те, кто их исполняет). Мало читать книги и говорить о проблемах — нужно идти и решать их.
Преимущество молодых лидеров в том, что в мире сейчас достаточно денег и моделей, чтобы находить решения, которые, с одной стороны, дают прибыль, а с другой — создают социальный актив.
Текст: Максим Грачёв
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