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Начинающие блогеры стали гостями ГТРК «Калининград»
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Начинающие блогеры стали гостями ГТРК «Калининград» 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Гостями ГТРК «Калининград» стали начинающие блогеры и те, кто желает стать журналистом. Они приехали в Янтарный край со всех уголков России на образовательный форум «Территория успеха». В калининградском телецентре ребятам показали, как формируют новостные выпуски и готовят различные тематические программы. Юные акулы пера увидели и то, как работают в прямом эфире ведущие старейшей в регионе радиостанции «Маяк».
Анастасия Соколова, участница форума «Территория успеха» (г. Ярославль):
— Вообще-то очень здорово посмотреть на то, как сегодня работают такие крупные медиа. В нашей стране — это классика журналистики, в принципе, это в какой-то мере официальные проверенные уже со знаком качества. Показывают журналистам некий ориентир, на который можно выйти, если ты хочешь быть не просто блогером.
Своим опытом и знаниями с ребятами поделился Виталий Арутюнян — руководитель проекта «Мобильный репортер» на телеканале «Россия 24». Эксперт в вопросе взаимодействия телевидения и интернета считает, что такие неформальные встречи с молодежью полезны для обеих сторон.
Виталий Арутюнян, ведущий программы «Вести.net» на телеканале «Россия 24»:
— С молодыми журналистами всегда интересно общаться, потому что журналистика, как и все наши сферы жизни, не стоит на месте. Прогресс идет быстро. И понять, что нужно молодым, ты можешь, только когда общаешься с ними. Сегодня мы говорили о том, как телевидение соприкасается с интернетом, потому что молодежь много проводит времени в интернете. Какие-то мысли я почерпнул и для себя, что молодые журналисты больше сидят в Telegram, натолкнули на размышления.
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