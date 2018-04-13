Бабушки из Сокольского района стоят на своем! «Нет, милая, мне наш нужен, сокольский»

СОКОЛЬСКОЕБабушки из Сокольского района стоят на своем! «Нет, милая, мне наш нужен, сокольский»На одном из обучающих семинаров для журналистов области среди прочих была озвучена весьма серьезная тема — освещение на страницах газеты производственной тематики.

Честно признаться, провинциальные газетчики переглянулись: «О чем на периферии писать, когда и производства-то нет?»

«Как нет? — удивлялся маститый журналист, руководящий встречей. — У вас что, нет хлебокомбинатов, швейных фабрик, а возможно, что-то еще интереснее? Ведь худо-бедно, но работают люди, ваши же земляки. А это уже повод для того, чтобы о них писать».

С этой целью мы и встретились с директором ООО «Сокольский хлебокомбинат» Николаем Зайцевым

«Да что особо-то про нас напишешь. Работаем, держимся, как говорится, на плаву», — сказал директор.

А мне вспоминается недавняя история, которую охотно рассказываю собеседнику.

В одном из магазинов пришлось наблюдать, как бабушка хлеб покупала. Ей продавец какую только выпечку не предлагал. А она на своем стоит: «Нет, милая, мне наш нужен, сокольский».

Тут уж и я со своей журналистской любознательностью не удержалась: «Почему именно сокольский, бабуль?»

«Так ведь он настоящий, без всяких семечек, свой, родной. А пахнет-то как».

И действительно, запах от свежеиспеченного хлебушка был аппетитным…

Безусловно, история эта директора равнодушным не оставила и он охотно поведал о том, как идут «хлебные дела» на его предприятии.

Оказывается, не так уж и плохо. В сутки на сокольском хлебокомбинате выпускают свыше полутора тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Из последних — это знакомые всем плюшки, коржики, сухари, кексы. В месяц около 40 тонн хлеба расходится по торговым точкам нашего района и за его пределы.

«Пять дней в неделю мы ездим в Ковернинский район и реализуем нашу продукцию, — говорит Николай Зайцев. — Кроме того, ежедневно пять машин выходят на линию по району. В прошлые времена даже в Костромскую область возили. Но сейчас для нас это затратно».

К слову, несмотря на заметное увеличение затрат на муку и энергоносители хлебокомбинату удается сдерживать рост цен на хлеб.

«А как же иначе? Хлеб — всему голова, и доступен он должен быть каждому», — говорит директор.

Надо заметить, что пекут его в Сокольском по старинным русским рецептам. Может, оттого он и кажется вкуснее. Хотя о своих пристрастиях не спорят. Но один интересный факт говорит о многом. Как-то хлебопечная машина вышла из строя. Надо думать, годков-то ей… В 1967 году была приобретена. Так руководство предприятия аж мастеров из Казани привлекло, лишь бы работал старый агрегат. Ведь именно на нем особенно хорош хлебушек получается… Настоящий, русский…

И что вы думаете — до сих пор махина работает. Кстати, это не дает повод думать, что техника здесь на ладан дышит. Недавно предприятие приобрело новый тестомеситель и хлебный фургон. Но за всем этим стоят, конечно же, люди. Около 60 человек трудятся на сокольском хлебокомбинате. Директор отмечает профессионализм и верность своему делу таких сотрудников, как инженера-технолога Сергея Матвеева , машиниста-засыпщика Алексея Николаева , завпроизводством Анну Бацуру, пекаря-кондитера Анну Волкову и многих других. Некоторые из них отдали хлебокомбинату 20 и более лет.

«В условиях жесткой конкуренции мы не только стараемся держать планку обслуживания, — говорит Николай Зайцев. — Но внедряем новые идеи, без которых невозможно соответствовать главному принципу. А он у нас всегда один — делать лучше и качественнее».

Автор: Светлана Облачкова

Источник: «Сельская новь»