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Нина Шацкая: «Не хочу быть похожей ни на кого»
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Нина Шацкая: «Не хочу быть похожей ни на кого» 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
— С каким цветом вы себя ассоциируете?
— Зависит от настроения, вообще мои любимые — красный и белый.
— Приходилось ли вам говорить, что вы читали Шопенгауэра, хотя вы его не читали?
— Нет, я обычно не стесняюсь сказать, что чего-то не знаю.
— Когда-нибудь в приступе ярости вы били посуду, рвали газеты, швырялись предметами?
— Нет. Когда мои подруги говорят, что побили сервиз в споре со своим возлюбленным, я очень им завидую.
— Случалось ли вам передаривать подаренные подарки?
— Да, к сожалению. И я не одинока в этом смысле. Сама очень часто делаю подарки, понимая, что их могут передарить.
— Что может заставить вас покраснеть?
— Хамство. Я его не выношу.
— Ваша реакция при виде собственного двойника?
— Очень негативная, не люблю двойников. С детства говорила, что не хочу быть похожей ни на кого.
— Ваше главное достоинство?
— Целеустремленность и дисциплинированность. Это качество, из-за которого со мной очень легко работать и вообще общаться.
— Самая неожиданная выходка, которую вы себе позволили?
— Могу собраться в течение суток, взять чемодан и улететь на край света.
— Каким талантом вам хотелось бы обладать?
— Я бы мечтала иметь обширную память, для того чтобы оперировать большим количеством текстов.
— Вы знаете точную сумму, которая лежит сейчас в вашем кошельке?
— В этом смысле я ветреная, никогда не знаю, сколько у меня денег.
— Что вы обещали себе сегодня утром?
— Ничего, я в последнее время выполнила столько обещаний себе, что теперь позволяю полениться. Плыву по течению жизни.
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