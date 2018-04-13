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BeGroup запустили интервью со специалистами digital-рынка на YouTube
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BeGroup запустили интервью со специалистами digital-рынка на YouTube 

Sostav.ru 46 минут назад
Фото: Sostav.ru
На YouTube запустился новый канал о видеомаркетинге «ДНО» и рубрика интервью «Два стула». В нем CEO группы видеокомпаний BeGroup Сергей Ляшенко разговаривает с ведущими специалистами digital-рекламы о работе, интересных проектах и планах на будущее.
Интервью — это одна из рубрик канала «ДНО», посвященного видеомаркетингу. Расшифровка у канала душевная: «Долгие Нудные Объяснения».
Необходимость канала в агентстве объясняют тем, что команде хочется поделиться накопленным опытом, но без лишней серьезности.
О видео-проектах в области рекламы знают многие, а вот о людях, которые ими занимаются, — единицы. «Два стула» — это шоу не столько про работу в рекламной сфере, сколько про человека, находящегося в ней. Помимо беседы о работе и творческих замыслах, героя каждого выпуска в конце интервью ждет необычный сюрприз.
Так сказать, эксперимент в послерабочее время.
Первое интервью состоялось с Максимом Федоровым, креативным digital-директором агентства Instinct.
Из интервью можно узнать, как Максим пришел в рекламу, с какими проектами работал и чего успел достичь. Также Максим рассказывает о совместном проекте с Kizaru, кампаниях «Кофе — не наркотик» для Кооператива «Черный» и «Можно все!» для Билайн, рассуждает о рэпе и, конечно же, о видео.
Говоря о планах на будущее, ребята отшучиваются — «планируем доработать декорации и повесить ковер в раму, чтобы было по-людски».
Интервью будут выходить с периодичностью раз в 1−1,5 месяца на YouTube-канале «ДНО».
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