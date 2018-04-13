Дарья Златопольская: «Муж всегда знает, чего хочет. Я сомневаюсь

С телеведущей мы встретились в гримерке «Мосфильма» сразу по окончании ее интервью с героем программы «Белая студия».

— Устали?

Дарья Златопольская (телеведущая): — Немного. Это трудный час разговора, напряженного, интеллектуального. Еще и софиты светят в лицо.

— Нервничаете перед началом?

Дарья Златопольская (телеведущая): — Сейчас уже не так, все же шесть лет веду. Это первые выпуски переживала, получится или нет. Сейчас многих гостей знаю. Но все равно есть этот первый «прыжок в воду». Потом выдох — поехали.

— Какие ваши секреты хорошего интервью?

Дарья Златопольская (телеведущая):

— Их отлично раскрыл Глеб Жеглов в фильме «Место встречи изменить нельзя». Он объяснял Шарапову, как разговорить свидетеля. И привел несколько правил. «Первое: улыбайся. Второе: будь внимателен и расположи героя к разговору о нем самом. Как это сделать? Для этого есть третье: проявляй искренний интерес. Пойми, чем он живет». Это лучший тренинг. Другой вопрос, насколько кому удается справиться.

— У вас случались неудачи?

Дарья Златопольская (телеведущая): — Да, как правило, они связаны с двумя моментами. Первое — ты слишком увлекаешься своим видением какого-то вопроса. Главное: идти туда, куда хочет герой. А второе — заранее придумал тему, на которую хочешь говорить, и пытаешься туда тянуть собеседника, а он не готов, и беседа может не получиться.

— Вы себя за неудачи ругаете?

Дарья Златопольская (телеведущая): — Сейчас уже нет. А раньше… В школе я была отличницей, помню, когда получила первую тройку, рыдала, хотела оценку выжечь, выкинуть тетрадь и начать новую. Сейчас я не перфекционист, пожалуй. Главное, что я научилась делать в жизни, — отпускать свои несовершенства.

— «Белая студия» более энергозатратна, чем ваша же программа «Синяя птица»?

Дарья Златопольская (телеведущая): — Они разные. Первая очень камерная, разговор один на один. А «Синяя птица» — большая программа, где я отвечаю за большое количество вещей, там столько факторов должны сойтись: ребенок, его настроение, гости.

— На ваш взгляд, почему стоит смотреть программу?

Дарья Златопольская (телеведущая): — На этот раз это уникальная история не только для российского, а для мирового телевидения, такого никто не делал. Наши партнеры по сезону, создатели фильма «Последний богатырь», поддержали дерзкую идею дать возможность победителю конкурса принять участие в съемках продолжения этой картины. Эпизод будет придуман в соответствии с талантами самого ребенка. Представляете, он получит возможность сняться в кино и попасть в мир сказки! Я бы мечтала об этом, будучи маленькой.

Главное, что я научилась делать в жизни, — отпускать свои несовершенства

— И в какую сказку хотели бы попасть?

Дарья Златопольская (телеведущая): — Мое детство пришлось на самый рассвет школьного кино, это были и «Приключения Электроника», и «Гостья из будущего», и «Приключения Петрова и Васечкина». Будь моя воля, побывала бы в них всех. Там везде присутствовал элемент волшебства. Даже у взрослых — а у детей уж точно — есть надежда, что за дверцей мира, в котором обитаем мы, скрывается другой, волшебный с необычными способностями и невероятными законами.

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— В «Белой студии» вы говорите с англоязычными героями по-английски. Редкий случай для нашего телевидения. Могу только Владимира Познера , пожалуй, вспомнить. Откуда такое знание предмета?

Дарья Златопольская (телеведущая): — Мне с детства были интересны языки. Я училась в хорошей специализированной школе. Плюс была середина 90-х, взлет перестройки, открылись границы, начался обмен между странами. Мы ездили в Англию, я была в Америке по обмену. Но если не поддерживать и не развивать язык, знания, полученные в школьные годы, забудутся. Я помимо английского говорю еще по-французски. Мне нравится читать на разных языках не только книги, но и журналы. Это дает совершенно иное представление о жизни людей, их характере, помогает найти общий язык.

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— В прошлую нашу беседу вы говорили, что сына не торопитесь учить иностранному…

Дарья Златопольская (телеведущая): — Леве шесть лет, он ходит в детский сад, там у них есть занятия английским, какое-то количество слов он знает. К тому же ему любопытно, если слышит, когда я говорю по-английски или по-французски, понимать, что сказано. Но я не сторонник билингвизма, когда говорят сразу на двух языках. Русский язык красивый и сложный. Если начинаешь изучать английский рано, то воспримешь схему расставления слов по определенным местам, потому что так проще. Может, вы замечали, что дети, которые с детства им занимаются, говорят по-русски как будто с акцентом. Это не так. Просто у них структура языка другая. Я могла бы общаться с Левой по-английски сама или нанять преподавателя, который практиковал бы с ним язык, но мне не кажется это верным.

— При выборе школы для сына на что будете ориентироваться?

Дарья Златопольская (телеведущая): — Очень хотелось бы, чтобы Лева ходил в школу пешком. Мне кажется, в таком возрасте это важно. Для ребенка перемещение в транспорте все равно что телепортация. Он не понимает соотношения между частями города, района, в котором живет. Это один важный принцип. Второй — я не большой сторонник частных школ, потому что они сейчас сконцентрированы на том, чтобы удовлетворять родителей. Например, говорят: ребенку так нравится учиться, он бежит в школу. Но настоящая учеба требует труда, а к этому ребенка надо приучать. В моем детстве были учителя, которые не всегда были «пушистыми зайчиками», мы их даже боялись, потому что они требовали знаний. Спустя время именно они остались в памяти, и их вспоминаешь с благодарностью. В советской школе существовали с одной стороны интерес к ребенку, а с другой — дисциплина и авторитет учителя. Сейчас во многих частных заведениях это понятие утрачено, потому как родители финансируют учебу, они определяют, что можно и что нельзя. Мне это не кажется правильным. Учитель должен иметь влияние на ребенка. Кто-то назовет это страхом, на мой взгляд, это авторитет, уважение.

— Ваша идеальная картинка может воплотиться в реальность?

Дарья Златопольская (телеведущая): — Такая школа? Для меня это та волшебная из «Приключений Электроника», помните? А пока у нас есть время, рассматриваем варианты, в том числе думаю о той, в которой училась сама.

— Читала, вы в детстве помимо обычной школы занимались еще и в балетной…

Дарья Златопольская (телеведущая): — Нет-нет, у меня были кружки. От плавания и гимнастики до музыкалки. Но ничего серьезного.

— А я уже представила, как в детской висели фотографии Майи Плисецкой

Дарья Златопольская (телеведущая): — У меня стены украшали плакаты Микеле Плачидо из фильма «Спрут». Я влюбилась в него после показа сериала по телевизору. Когда комиссара в конце убили, я плакала. А после ссор с родителями разговаривала с ним: «Микеле, меня не понимают!» Моей сестре Саше, помню, нравился Янок из фильма «Три танкиста и собака», она ему написала письмо, а я за него ей ответила.

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— Настоящая сестринская дружба… Взаимопонимание до сих пор сохранили?

Дарья Златопольская (телеведущая): — Да, мы всегда были с Сашей близки, у нас разница в полтора года, я старше. Но в какой-то момент это совершенно нивелируется. У нас все параллельно, даже дети родились с разницей в полгода. И у нее, и у меня сыновья. И они очень друг друга любят.

— Если балет ни при чем, откуда у вас этот классический образ с волосами, собранными в пучок?

Дарья Златопольская (телеведущая): — Не сказала бы, что это образ. Когда начинали в «Белой студии», картинка была другой. Нам казалось эффектным, если женщина в вечернем платье в пол и напротив выдающийся мужчина. Но со временем я переоделась в черный костюм, для меня это как униформа. Я вообще большой ее сторонник. Она освобождает от необходимости выбора: какую прическу сделать, какого цвета выбрать жакет, какие туфли под него…

— А как же наше женское — получить удовольствие от выгула нового платья?

Дарья Златопольская (телеведущая): — Моя профессия предоставляет много возможностей надеть что-то красивое. На той же «Синей птице» я в платье, поскольку программа сказочная и дети хотят видеть цветное, красивое.

— Но у вас и там на голове пучок…

Дарья Златопольская (телеведущая): — Это очень практично. Прическа с распущенными волосами на телевидении требует постоянного наблюдения. Она опадает, не туда ложится. Либо должна быть как шлем, покрытый лаком, но в этом не больше женственности, чем в пучке. Работа, которую я делаю в кадре, не в первую очередь связана с внешностью. Поэтому тратить столько сил на себя — дополнительный стресс.

— В жизни можете позволить себе джинсы, распущенные волосы?

Дарья Златопольская (телеведущая): — Конечно! Так обычно и бывает, хотя я часто их убираю для удобства. А одежду чаще выбираю спортивную. Бываю очень довольна, когда удается найти джинсы, майку и жакет, в которых мне комфортно. Не значит, что мне не нравятся красивые вещи. Важны и качество ткани, и цвет, и орнамент. Обувь меня вдохновляет.

— То есть поход в магазин за обновкой — рецепт хорошего настроения?

Дарья Златопольская (телеведущая): — Нет. Считаю, есть две вещи, которые нельзя делать в плохом настроении, хотя многие полагают наоборот. Выпить бокал вина для снятия стресса и идти в магазин. Я это делаю в хорошем расположении духа. А над плохим настроением, считаю, нужно сначала поработать. Другим способом.

— Каким же?

Дарья Златопольская (телеведущая): — У Льва Толстого есть фраза «Если жизнь не представляется тебе огромной радостью, значит, ум твой ложно направлен». Всегда можно понять, из какого места растет твое настроение. Надо просто отмотать, что тебя в него ввело. Алкоголиков или людей, страдающих лишним весом, в Америке учат вести дневник. Записывать ситуацию, при которой сорвался и выпил или съел торт. И тогда понимаешь, что наводит тебя на это поведение. У меня оно часто связано с беспокойством. Я начинаю переживать за результат, особенно когда накладывается много разных дел. Могу думать про Левушку, правильно ли сказала, сделала, тот ли вектор воспитания, в ту или иную сторону надо двигаться, и одновременно крутятся мысли о рабочих проектах, например, о ребенке, который хочет участвовать в программе, но не очень подходит, и как с этим быть. Эти переживания, беспокойство — моя самая серьезная проблема.

— Как избавляетесь от переживаний?

Дарья Златопольская (телеведущая): — Стараюсь принять решение и на нем остановиться. Говорю себе: ты не больше Бога и не в состоянии проконтролировать все до последней буквы. Для меня сложно беспокойство отпустить. Особенно раньше так было. Последнее время я много сделала в этом направлении. Важно понимать, в чем твоя слабость.

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— Скажите, а желание быть в униформе означает, что вы человек закрытый, вещь в себе?

Дарья Златопольская (телеведущая): — Нет. Я не застегнута на все пуговицы. Хотя в детстве внешне могла играть и общаться, а внутри меня бурлила своя насыщенная жизнь: я постоянно о чем-то рассуждала. Появление семьи меня сильно изменило. В этом случае ты не можешь оставаться закрытой.

— Но вы не ведете «Фейсбук» и «Инстаграм»…

Дарья Златопольская (телеведущая): — Я не тот человек, который выходит на авансцену или, заходя в комнату, хочет сразу со всеми поговорить. Общаюсь с тем, с кем хочу в данный момент.

— Социальные сети не только для того, чтобы транслировать свои мысли, но и читать мнения других. Не чувствуете, что что-то упускаете?

Дарья Златопольская (телеведущая): — Думаю, вещи мне интересные в любом случае дойдут. При работе на телевидении и так расскажут, плюс я связана с большим количеством людей, которые находятся в активном общественном пространстве.

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— Друзья не пеняют: «Даш, что же тебя до сих пор нет в „Фейсбуке“?

Дарья Златопольская (телеведущая): — Говорят, но отсутствие меня там — не принципиальная позиция. Просто есть люди, которые считают, что их мнение или фотографии должны быть ретранслированы в общественное пространство. У меня такого нет. Могу сказать, что думаю по какому-то поводу, если попросят. Мне тоже бывает важно рассказать, но в рамках обстоятельств, когда знаю, что людям мое мнение интересно. Условно, зрителям, которые смотрят мою программу. Но общение для меня очень важно, вариться в собственном соку с книжками и мыслями совершенно недостаточно.

— А как начался ваш путь на телевидение, в журналистику?

Дарья Златопольская (телеведущая): — После школы я не знала, чем заниматься. А на телевидении в те годы стали происходить интересные вещи, оно казалось синтетическим жанром, где я могу делать и изучать то, что мне интересно: кино, театр. К тому же телевидение дает возможность большого количества неожиданных встреч.

— Шли на телевидении без цели увидеть себя в кадре?

Дарья Златопольская (телеведущая): — Сначала без. Начинала в программе Александра Гордона , была такая интеллектуальная ночная передача. А потом вопрос случая, как это часто бывает на телевидении. Шеф-редактор программы дружила с режиссером „Утро на НТВ “, когда там возникла потребность в ведущих, меня порекомендовала. Я пошла на пробы, меня взяли. Какое-то время я совмещала работу, а потом остановилась на втором варианте.

— Тогда и начался ваш путь от небольших интервью к глобальным?

Дарья Златопольская (телеведущая): — Это уже позже, когда перешла в „Доброе утро“ на канале „Россия“ и стала делать трехминутные интервью для гостевой студии.

Дарья с мужем Антоном Златопольским

— А как случилось, что вам доверили большие проекты вроде „Танцев со звездами“ и „Стиляг“?

Дарья Златопольская (телеведущая): — Опять же случайность. Когда я стала делать интервью в „Добром утре“, у меня возникла репутация хорошего интервьюера. Мне стали давать интересных героев. И в момент перехода Максима Галкина на канал „Россия“ поручили сделать с ним интервью. Это была прямая линия, я ее вела, а он отвечал на вопросы телезрителей. Максим хорошо реагировал, шутил, у нас возникло взаимопонимание. А ему в тот момент как раз искали соведущую в „Танцы“, которая должна была беседовать с героями за кулисами. Решать надо было срочно. И возникла моя кандидатура. Тоже случай.

С сыном традиция — вместе печем

— Канал „Россия“ стал для вас счастливым случаем не только в карьере, но и в личной жизни, здесь вы встретили будущего мужа. Спрашиваете у него совета по работе?

Дарья Златопольская (телеведущая): — Конечно. Совет Антона мне важен не только потому, что он огромный профессионал в деле, которым я занимаюсь, прежде всего он мой ориентир во многих вопросах. У него очень правильные принципы.

Появление семьи меня сильно изменило. В этом случае ты не можешь оставаться закрытой

— Ваш сын в том возрасте, когда у него сплошные „почему“. Какие темы для разговоров он находит с папой?

Дарья Златопольская (телеведущая): — О, они о многом говорят. О мультфильмах, о кино, например. Лева — большой любитель фильмов, которыми папа занимается. Из последних смотрел „Движение вверх“. Обожает эту картину! А недавно, когда Россия играла на Олимпиаде в финальном хоккейном матче с Германией, мы болели вместе и я сильно переживала, а Лева говорит: „Надо верить, до последнего верить! Помнишь, что сделали в „Движении вверх“ за три секунды?!“ И когда наш Гусев забил шайбу на последней минуте, сын провел параллель: „Вот видишь, все возможно!“

— Антон для Левы — безусловный авторитет? Если вам не удается справиться с сыном, пробуете сами найти подход или приходится его звать на помощь?

Дарья Златопольская (телеведущая): — Я точно не стану угрожать папой. Все вопросы с Левой решаю обсуждением. У нас это практика с раннего детства. Просто иногда на это требуется время. Но он слушает, анализирует, воспринимает.

Сын Лева у мамы на работе

— Дети часто ориентируются на родителей. Сын обсуждает с вами, чем хотел бы заниматься в будущем?

Дарья Златопольская (телеведущая): — У него возникают разные идеи в зависимости от того, чем увлекается. Летим в самолете — хочет стать пилотом. Сходили на выступление пианиста, он так вдохновился, что пришел и в песенку, которую играет на занятиях музыки, добавил свою импровизацию. А после просмотра хоккея вышел на каток и стал носиться из угла в угол. Уже не интересовало катание — он бегал на коньках. Но что ему точно нравится — это быть на виду, выступать, заявлять о своей точке зрения, делать какие-то вещи лучше всех, выигрывать.

— Амбициозный?

Дарья Златопольская (телеведущая): — Мне кажется, все дети такие. Часто мы начинаем учить: главное не победа, а участие. На мой взгляд, правильнее не настаивать. Хочет быть первым — пусть. В спорте вообще нужно побеждать. Другое дело, что говорю: если ты всегда первый, значит, нужно выходить на уровень выше, играть с более серьезными соперниками. Поражения неизбежны. Если не упадешь и не разобьешь несколько раз коленки, не научишься кататься на велосипеде. Так в любом деле.

— Загруженность работой оставляет вам время для домашних дел? Что делаете с удовольствием?

Дарья Златопольская (телеведущая): — Я люблю дом, мне нравится им заниматься, украшать. Смеюсь, что, наверное, когда женщину начинает больше интересовать обивка мебели, чем ткань на платье, это приближение старости. Мне стало интересно выбирать подушки, рамки, покупать и расставлять цветы. Еще у нас с Левой традиция — мы печем. Сама я не очень люблю готовить. А с ним это делаем. Сын любит химию, опыты, а кулинария — тоже опыты. Продукты превращаются… С Левой мы готовим пироги, печенье, последнее время он сам стал изобретать рецепты. Наваливает все подряд, и что-то все равно получается.

— Уверена, при выборе рамок для дома у вас с мужем споров не возникает. А вот вопрос важнее, скажем, нужно приобрести новый диван. Вам нравится один, а ему другой, какой купите?

Дарья Златопольская (телеведущая): — Сто процентов тот, что выбрал Антон. Он всегда знает, что ему нравится, а я никогда не могу остановиться. В этом и есть принципиальная разница наших характеров.

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