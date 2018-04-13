Торбинский: «ФНЛ — ровная лига, но остальное — тихий ужас»

Хавбек «Балтики» Дмитрий Торбинский рассказал о своих впечатлениях от первенства ФНЛ. По его словам, командам приходится играть на очень плохих полях.

— У нас хорошая команда, коллектив. Ребята хотят, стараются. Не все получается, но через трудности мы двигаемся к цели, которую сами себе поставили. Плюс, я играю все время, набираю тонус. Все-таки пропустил полгода, без фундамента и серьезной предсезонки.

Нужно возвращать кондиции. В этом плане я наслаждаюсь. А что касается полей и перелетов… Мы же летаем через Москву. Бывают рейсы, когда 5 часов сидишь в аэропорту. По-разному бывает.

— Морально были к этому готовы?

— К перелетам — да. Но не к тому, что настолько плохие поля. И не к тому, что было во Владивостоке. Но все случается в первый раз.

— Есть что-то, что приятно удивило в ФНЛ?

— Удивило, что все бьются. Трудно понять, кто лидер, кто нет. Играющих команд немного, больше «физики», единоборств. Порой смотришь — и не понимаешь, кто фаворит. Например, играли мы с «Факелом»: они вроде бы на последнем месте, а так и не скажешь. Играли нормально, даже на таком поле пытались что-то создавать. Очень ровная лига. Но остальное — тихий ужас. В Дзержинске, к примеру, мы играли на полуразваленном стадионе, — отметил Торбинский.