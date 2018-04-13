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19 апреля в Москве состоится вторая ежегодная выставка-конференция AI Conference
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19 апреля в Москве состоится вторая ежегодная выставка-конференция AI Conference 

ТАСС 55 минут назад
Фото: ТАСС
19 апреля в московском конференц-центре Newsroom состоится вторая ежегодная выставка-конференция AI Conference, посвященная технологиям искусственного интеллекта в бизнесе. Эксперты в области ИИ поделятся опытом внедрения технологии в бизнес и расскажут, какие преимущества это может дать.
Программа конференции
ИИ-технологии. Спикеры из IBM, VisionLabs и Marketingbot представят доклады об умных помощниках для специалистов в разных отраслях, технологии распознавания лиц в ретейле и мобильных мессенджерах в маркетинге.
Чат-боты. Блок посвящен использованию и настройке чат-ботов для улучшения бизнеса, а также разбору успешных кейсов по внедрению чат-ботов. Выступят представители компаний Addi, Just AI и Endurance.
Глубокое обучение. Специалисты NVIDIA, «Сколтех» и Сбербанка объяснят, что такое Deep Learning, где его применять, как работают и обучаются нейросети, как глубокое обучение используется для анализа данных нейровизуализации и какие проблемы возникают при обучении современных глубинных нейросетей.
Машинное обучение. Спикеры расскажут, как машинное обучение помогает бизнесу исключить сбои в работе компьютеров, а также машинному обучению в технологии распознавания движений на производстве. Среди экспертов — представители «Инфосистемы Джет» и SOLUT.
Компьютерное зрение. Спикеры из Microsoft и Inspector Cloud расскажут, какие решения по компьютерному зрению есть у Microsoft и в чем особенности применения компьютерного зрения в ретейле.
Дискуссионная панель «Применение AI-технологий в банковской сфере»
Банковская сфера традиционно стоит на передовой применения AI-технологий. Это обуславливается не только сохранением конкурентных преимуществ и развитием клиентского сервиса, но и оптимизацией бизнес-деятельности. ИИ в банкинге позволяет собирать и обрабатывать данные, прогнозировать поведение пользователей, повышать уровень поддержки клиентов и проводить внутренний контроль бизнес-процессов.
Какие AI-технологии используются в банкинге уже сегодня? Какие это дает преимущества? Какие трудности возникают при внедрении ИИ? На эти вопросы ответят участники дискуссии:
Роман Давыдов — инвестиционный банкир, основатель SKOLKOVO Private Banking & Wealth Management Club;
Андрей Оберемок — управляющий директор по данным и развитию технологий Big Data и AI в блоке «Корпоративный бизнес» ПАО «Сбербанк»;
Сергей Лукашкин — директор по управлению проектами цифровой трансформации "Банка ВТБ".
Выставка достижений ИИ  Помимо конференции, гостям мероприятия будет доступна выставочная зона, где компании представят свои собственные разработки и услуги в области искусственного интеллекта.
Свой стенд будет у IT-компании Just AI, которая специализируется на AI-технологиях и машинном обучении с 2011 г. Она вывела на рынок десяток своих решений и представит некоторые из них на выставке.
Компания Data Monsters, разработавшая 100 проектов по анализу данных для крупных международных компаний, продемонстрирует свои услуги: рекомендательные системы, предсказательную аналитику, статистический анализ и обработку естественных языков.
Команда PR STORY поделится разработками в сфере интеллектуальной видеотрансляции. Ее решения работают в сфере диджитал-маркетинга и рекламы. Свои услуги представит также компания Inspector Cloud, разрабатывающая AI-решения для ретейл-аудитов.
Лаборатория искусственного интеллекта Mind Simulation представит умного помощника Ai.Mate. Он разработан на основе нейросемантической модели представления знаний. Система общается на естественном языке и понимает контекст беседы.
Кому будет интересна AI Conference
B2B-мероприятие AI Conference будет интересно предпринимателям, разработчикам, руководителям компаний, техническим евангелистам и всем, кто хочет узнать, как оптимизировать бизнес-процессы, увеличить прибыль, улучшить сервис, повысить эффективность услуг и скорость обработки данных.
Организатор мероприятия — международная компания Smile-Expo, которая 12 лет проводит мероприятия в сфере инновационных технологий.
До 18 апреля действуют специальные цены на билеты:
15 000 12 000 руб. — стандартный билет;
3000 руб. — билет для студентов.
Зарегистрируйтесь на AI Conference и получите билет со скидкой.
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