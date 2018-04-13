Вокруг Австралии за 60 дней

Краснодар. 13 апр. — Новая Кубань. При поддержке Краснодарского отделения Русского географического общества (РГО — прим. «НК») кубанские путешественники прошли всю Австралию. За два месяца команда под руководством выдающегося путешественника Константина Мержоева объехала весь материк — а это почти 16 тысяч километров пути. Экспедиция «Пятый континент» стартовала на побережье Тихого океана в Сиднее и завершилась на высочайшей вершине Австралии — пике Костюшко. В интервью корреспонденту «НК» Константин Сергеевич рассказал, с какими трудностями столкнулись наши путешественники, что видели и с чем вернулись.

О визах, людях и обязанностях

— О поездке в Австралию я задумался еще 7 лет назад, во время экспедиции «Огненный пояс Земли» (длилась более 2 лет — прим. «НК»). Тогда мы проходили континенты, но нас интересовали в первую очередь вулканы, на все остальное времени не оставалось. И мы помечали в уме, в какие страны стоит еще вернуться. И вот только в этом году мы реализовали экспедицию «Пятый континент».

Изначально планировали, что в Австралию отправится группа из 10 человек. Но из-за проблем с получением визы — а их до сих пор выдает посольство Великобритании — два человека отказались от поездки. По иронии, последним визу получил я, и то спустя 11 дней после начала экспедиции. Остальные участники в это время уже были в Австралии, занимались организационными вопросами, покупали автомобили, поэтому я, получилось, приехал на все готовое, хотя обычно этими делами занимаюсь сам. Одним из последних получил визу и Андрей Чушкин — научный сотрудник краснодарского музея им. Фелицына, биолог, остеопат (специалист по работе с костями древних животных — прим. «НК»). Еще он специалист по экзотическим животным, у него была богатая коллекция земноводных, пресмыкающихся. А Австралия — это страна, где самое большое количество ядовитых существ — змей, пауков и т.д. Поэтому для Андрея поездка была очень долгожданной, и он терпеливо ждал решения из Лондона. ;

Константин Мержоев Фото / saalik.ru В экспедиции «Пятый континент» участвовали и члены семьи Константина Сергеевича: его дочь Лейла, зять Александр Старков , фотограф и корреспондент, и полуторагодовалая внучка. При этом знаменитый путешественник подчеркивает, что никогда не берет людей, в том числе и родственников, «балластом» — у всех участников экспедиции строго расписанные обязательства, и начальник жестче всего относится как раз к своим близким — за исключением самой юной искательницы приключений. По словам Мержоева, он и своих детей брал с малых лет в дальние поездки, теперь эту «традицию» продолжает Лейла. Малыши, по его признанию, не создают никаких дополнительных проблем — их просто надо вовремя кормить и укладывать спать.

— Я благодарен Александру, он снял с меня много обязанностей — обычно я сам все фотографирую, снимаю на камеру — продолжает Мержоев, — параллельно он писал «путевые заметки», и публиковал их на официальном сайте экспедиции. Получилось очень здорово. Я попытался пару материалов тоже написать, но у меня язык академический, а у Саши живой, яркий, и я полностью доверил ему эту «миссию». Результатом полностью доволен.

Экспедицию «пятый континент» можно назвать по-настоящему семейной: кроме пары Лейла-Александр, в путешествии приняла участия Татьяна Чигрин и ее супруг. Женщина выполняла роль завхоза, а ее муж отвечал за снаряжения. ;

Участники экспедиции Фото / saalik.ru О природе, дорогах и аборигенах

— По этнографии у нас специалиста, к сожалению, не было, поэтому в этой области мы, мягко выражаясь, ничего выдающегося не сделали. Да, мы встречались с аборигенами, фотографировали их. Местные жители дружелюбные, если знать, как правильно с ними общаться — это правило работает в любой точке мира. Аборигены живут в разных условиях, кто-то получил образование, перебрался в город. Но большое количество людей просто бомжует, хотя правительство платит им хорошие пособии — белым людям такие деньги надо зарабатывать самим. По внешнему виду аборигены устрашающие— высокие, непропорционально сложенные, с широкими носами, большими надбровными дугами. В Австралии около 300 наречий, все говорят на своих диалектах, объединяющий язык — английский.

Из-за задержки с визами мы потеряли 15 суток. Да, план мы выполнили, но я все-таки рассчитывал использовать эти дни. Дело в том, что территория, которую мы объехали — это в основном мало населенные пункты. Мы ехали в сезон дождей, и некоторые участки были полностью затоплены. Там же тропики, субтропики, и, бывает, за один день выпадает огромное количество осадков. В основном это вдоль побережья. Чем интересен этот континент? Его омывают три океана — Тихий, Индийский и Южный. Как мы ощутили на собственном опыте, они разные — не только по содержанию солей, но и по «приветливости». Начиная от города Кэрнс — это северо-восток Австралии — начинаются резервации аборигенов. И если ты хочешь там путешествовать, то тебе надо брать специальное разрешение в Департаменте коренных народов. Мы были даже там, где дороги закрыты. Точнее, их условно можно назвать дорогами — кто-то два-три раза проехал, и вот дорога. Нет мостов, водоемы проходишь вброд. Нам один раз пришлось ехать без остановки 18 часов, чтобы проехать участок, который заливало дождями — иначе мы могли остаться отрезанными от мира на две, три недели.

В Австралия 70 процентов территории — это пустыня. Животный мир — богатый и разнообразный. Считается, что на континенте более 20 миллионов кенгуру. Местные жители, к слову, кенгуру называют только крупных особей, все остальные виды именуются валлаби. Любопытные животные любят выскакивать на проезжую часть дорог, как результат — огромное количество трупов кенгуру вдоль путей. Еще одно интересное животное — сумчатое млекопитающее вомбат. ;

Кенгуру Фото / saalik.ru — Они очень дружелюбные, мы с ними чуть ли не обнимались, пока фотографировались. Единственно, не надо совать пальцы в рот — может откусить, — комментирует Мержоев.

По словам Константина Сергеевича, главная цель любой экспедиции — описать, зафиксировать увиденное. И это представляет собой большую научную ценность, ведь данные потом вносятся в том числе в учебники по биологии, географической экономике.

— У нас много описательных частей, фотографий, есть рабочий материал для фильма, Андрей делал зарисовки животных, — объясняет путешественник, — у нас сейчас этап камеральных работ, мы детально изучаем информацию, полученную во время поездки.

О путешествия по России, любви к русскими и будущем Европы

— Территориально в России я был практически везде. Самая любимая моя часть — это северо-восток страны, это огромная территория неисследованной земли. В мире нигде такого нет. Есть места, где на тысячу, полторы тысячи километров нет ни единой живой души. Случись что с тобой, спасти просто некому — даже вертолеты не долетают без дозаправки. Представляете себе географически реку Лену? Вот ее северная часть — такой «глушняк», его исследовали частями, и то процентов на 30. Там животные бегут к вам, а не от вас, через ручьи невозможно пройти, чтобы не споткнуться о рыбу. Все дикое, и Вы там зависите только от себя и от Бога.

Россию сейчас иностранцы посещают реже, в основном из-за западной пропаганды — она очень серьезная. Но, что удивительно, везде, где я был, россиян любят и ненавидят американцев, как это не парадоксально. Даже там, где стоят американские базы. Но я не думаю, что американцы — это не тот народ, которого мы должны бояться. Они дружелюбные, спокойные, даже трусливые. Они вам помогут, подскажут, но близко к себе не подпустят. Мы, выходцы из СССР, другие. По сути своей мы больше азиаты, чем европейцы. Я думаю, у Запада нет будущего, они вымирают — это заметно, когда ты путешествуешь, видишь изнанку жизни. ;