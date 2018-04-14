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Миха Мевля: Уход Манчини? «Зенит» сможет найти достойное решение, чтобы двигаться дальше
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Миха Мевля: Уход Манчини? «Зенит» сможет найти достойное решение, чтобы двигаться дальше 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Зенита» Миха Мевля прокомментировал возможную отставку главного тренера команды Роберто Манчини.
— После поражения от «Краснодара» Манчини сказал, что даже болбои забили бы в первом тайме. Как игроки относятся к таким словам тренера? — Мы все профессионалы и понимаем ситуацию, — приводит Sport24.ru слова Мевли. — Когда ты играешь хорошо, но результата нет — это очень больно. Я бы не сказал, что в том же матче с «Краснодаром» мы играли плохо. Здорово действовали и в атаке, и в обороне. Но соперник получил два полушанса — и вот ты проигрываешь матч, в котором должен был побеждать. Обидно.
— Летом Манчини почти наверняка уйдет в сборную Италии. — Но сейчас он здесь, и мы продолжаем работать. А что будет дальше, пока никто не знает. Такой клуб как «Зенит» в любой ситуации сможет найти достойное и правильное решение, чтобы двигаться дальше.
Напомним, «Зенит» занимает пятое место, набрав 42 очка в 24 матчах. В субботу команда примет «Анжи» в 26-м туре премьер-лиги.
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