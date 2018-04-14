Где прокачать свои предпринимательские навыки

Несмотря на огромное количество людей, верящих в плоскость Земли, убийственные прививки и рептилоидов, большая часть населения — адекватные люди, стремящиеся к знаниям, а не к той ереси, что льётся со всех сторон. Это касается и бизнеса. Естественно, что для обучения следует выбирать проверенные курсы, чтобы получить максимум пользы. В этой статье мы расскажем о нескольких компаниях, предлагающих разнообразные курсы и тренинги, которые помогут прокачать твои предпринимательские навыки и вывести твой бизнес на новый уровень.

1. Триумф

Академия бизнес-практики «Триумф» специализируется на корпоративном обучении и всём, что с ним связано. Компания работает с 2010 года и за несколько лет смогла выйти в лидеры среди тренинговых фирм по качеству обучения персонала по рейтингу «Motton Pik»; стала победителем премии «HRevolution Awards» в номинации «Развитие управленческого потенциала», то есть является авторитетным источником знаний в области корпоративного обучения. Компания «Триумф» имеет 30 сертифицированных бизнес-тренеров, методологов и экспертов-практиков, обучающихся в самых развитых странах мира; 70 уникальных авторских разработок и 5 тысяч успешно проведённых бизнес-тренингов в Москве и в регионах России. Компания «Триумф» обучает управленческим навыкам, продажам, тайм-менеджменту, эффективным коммуникациям, управлению персоналом и конфликтами, лидерству, командообразованию и публичным выступлениям. Обучение проводится не только в формате бизнес-тренингов и индивидуальных занятий, но и в виде стратегических сессий, мастер-классов, практикумов, бизнес-игр, вебинаров и коучингов. Обучение в «Триумфе» — это один из самых результативных способов повысить эффективность персонала и увеличить прибыльность компании. Узнать о программах обучения компании «Триумф» →

2. Innovation camp

Многие российские компании, обучающие основам бизнеса, устраивают интернет-конференции с иностранными специалистами. Это неплохой способ, однако он не лишён недостатков. Намного лучше общаться со специалистами лицом к лицу, но у известных бизнесменов нет времени ездить на форумы в Россию. Решение — приехать к ним с такими же заинтересованными в обучении людьми. Компания «Innovation camp» создала несколько бизнес-туров в различные города мира с разными целями. Один из самых посещаемых и интересных бизнес-туров — поездка в Кремниевую долину и Сан-Франциско. Ты сможешь посетить множество известных компаний, таких как «Google» , получишь новые знания, общаясь не только с американскими бизнесменами, но и русскими, открывшими бизнес в США. В марте «Innovation camp» запустила новые бизнес-туры в Нью-Йорк (fashion-бизнес), Лос-Анджелес (кинобизнес), Берлин (индустрия 4.0, автоматизация производства) и в Финляндию (образовательная система). Также появилась новая образовательная программа по Blockchain и стартапам в Сан-Франциско, которая проводится совместно с Draper University. В бизнес-турах ты встретишься с лидерами индустрии, сможешь посмотреть, как выглядят изнутри известные компании, почерпнёшь новые знания и, возможно, найдёшь бизнес-идею. Записаться на бизнес-тур «Innovation camp» →

3. Международная академия коучинга

Ты мог слышать про термин «коучинг», который сейчас на устах многих бизнесменов по всему миру. Коучинг — это инструмент личностного и профессионального развития. А коуч — это человек, который не только сам владеет этим инструментом, но и знает, как вложить в наши головы практические знания о грамотном управлении людьми, временем, планами, о тайм-менеджменте и анализе. Это тот, кто способен научить использовать коучинговые принципы и методы в бизнесе, в работе и, главное, оценивать результат собственного роста. Мы оценили рынок коучинга в России и нашли среди множества предложений «Международную академию коучинга». Это первая компания в России и СНГ, которая обучает профессиональному коучингу и выдаёт сертификат международного образца. Компания аккредитована в Международной Федерации Коучинга и других значимых организациях, что гарантирует высокое качество обучения и соответствие мировым стандартам. Помимо собственных курсов, «Международная академия коучинга» предоставляет доступ к программам партнёров из других стран. «Международная академия коучинга» проводит как индивидуальный коучинг, так и корпоративные программы. Помни: коуч подобен врачу, который не только «не навредит», но и принесет по-настоящему ощутимый результат. И если ты хочешь получить реальный результат от коучинга, то выбирай только лучшие и зарекомендовавшие себя компании. Записаться на курсы компании «Международная академия коучинга» →

Обучением занимаются не только крупные компании, но и известные бизнес-тренеры. Одним из них является Дмитрий Устинов — практический психолог, ведущий открытых и корпоративных тренингов и семинаров в области ораторского искусства, жестких переговоров, психологии влияния и харизмы. В отличие от многих якобы тренеров, Дмитрий Устинов имеет высшее техническое и высшее психологическое образование. Кроме того, Дмитрий работал в спецслужбах и не понаслышке знает о психологии влияния силы слова. Он является одним из трёх лучших тренеров по ораторскому искусству в России, так что если ты хочешь научиться ведению переговоров и продажам, то это один из лучших вариантов. Дмитрий Устинов проводит несколько курсов, выделить из которых мы бы хотели три: «Искусство речи: Риторика и Ораторское мастерство», «Победители: Психология влияния и харизмы» и «Боевая риторика: Слово как оружие». Среди клиентов Дмитрия множество известных компаний, таких как «Яндекс» , « Банк России », «Мегафон» и так далее. Записаться на курсы бизнес-тренера Дмитрия Устинова →

5. Школа контента

Ты хочешь стать экспертом, привлечь клиентов на свои тренинги и консультации, но не знаешь, как продавать свою экспертизу? «Школа Контента» научит писать так, чтобы на твои тренинги и консультации хотелось прийти. На курсе ты узнаешь, как создаются тексты, которые люди хотят читать, и что писать, чтобы превратить читателей в клиентов. С 14 мая «Школа Контента» проводит курс для психологов и тренеров, который включает три модуля. Каждый модуль длится три недели, содержит десять видеолекций, четыре вебинара и четыре практических задания. Первый модуль «У меня стартап» поможет определиться с тем, кто твои клиенты, что им нужно и где их найти. Второй модуль «Расскажи о себе» поможет упаковать информацию о тебе в интересные сайты, листовки и статьи. Третий модуль «Хочу денег» поможет найти новых клиентов и начать зарабатывать на своем деле. Также на курсе ты познакомишься с коллегами, получишь поддержку коучей в сложные моменты курса, найдёшь новых единомышленников. Записаться на курсы компании «Школа контента» →