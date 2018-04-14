Жить в Сергиевом Посаде: ходить в Лавру без туристов и обедать у любимого ресторатора

Многие жители Посада, как они сами называют свой город, работают в Москве и проводят в электричках по 3 часа в день, но не хотят переезжать. Жительница города Мария, которая застала время, когда Сергиев Посад был Загорском, рассказала РИАМО , когда в Лавру можно попасть без толп туристов, где самая вкусная выпечка, и чего не хватает жителям.

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Отказаться от переезда ради Посада

Многие думают, что подмосковная молодежь мечтает после школы уехать в Москву и больше никогда не возвращаться в Подмосковье, но это бред. Я здесь родилась и выросла. В студенческие годы жизнь чуть не забросила меня в другую страну, но именно в тот момент я поняла, что никуда отсюда уезжать не хочу.

Уже 9 лет я фактически живу на два города. После свадьбы я переехала к мужу в Королев только потому, что муж работает в Москве, и это удобнее для молодой семьи с детьми. А на выходные мы всегда едем в родной Посад, в дом моей мамы.

Жизнь моей семьи прочно связана в Загорском — так с 1930 по 1991 год назывался Сергиев Посад. Бабушка и дедушка попали по распределению на Загорский оптико-механический завод, где бабушка фактически стала правой рукой директора — Леонида Булавина, именем которого названа улица. Про бабушку даже писали в газетах. После войны, когда было очень трудно с отоплением, она добилась, чтобы в город привезли уголь. А еще ее можно считать основательницей центральной городской библиотеки Сергиева Посада, которая носит имя А. С. Горловского — писателя, преподавателя загорского кинотехникума, классного руководителя моего папы. Бабушке поручили собрать библиотеку для работников завода и выделили помещение в квартире жилого дома. Эта квартира, расположенная в центре города неподалеку от Лавры, впоследствии стала нашим семейным гнездом.

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Заросшие дворы и ветхие дома

Мой микрорайон раньше назывался Каменным поселком, или Каменкой. В конце 30-х годов там были единственные кирпичные дома в Загорске. Позже его назвали Рабочим поселком.

Как и все дети 80-х, мы целыми днями гуляли во дворе большой компанией, строили шалаши и дома. Мамы договаривались, кто кормит детей обедом — сегодня мы шли обедать к одной маме, завтра — к другой. Подъезды и квартиры не закрывались, все соседи друг друга знали.

С тех пор двор практически не изменился. Летом он по колено зарастает травой, и там гуляют с собаками. «Лазилки» из моего детства стоят до сих пор. Современных детских площадок, как в Королеве на каждом шагу, здесь нет, разве что в новых спальных районах.

Мы гуляем с детьми в парке аттракционов «Парк чудес», который находится рядом с Лаврой. Там довольно обшарпанная детская площадка, причем платная, но другого выбора в центре особо нет.

Наш дом 1938 года постройки — не в лучшем состоянии. В 2013 году сделали капитальный ремонт, но, как водится, не очень качественно. Дом стал буквально разваливаться на куски. Трубы старые, фасад сыпется, а пожаловаться толком некуда. К такому положению вещей жители Посада привыкли. Чтобы добиться какого-то минимально благоустройства, надо долго обивать пороги. Старший по дому очень долго добивался того, чтобы в нашем дворе спилили сухостои.

В том же Королеве можно покачать права, и тебя услышат.

Я вижу, что картинка в Посаде вроде бы меняется, появляются новые заборчики и скамеечки, но по сути проблемы города не решаются.

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Лебеди и каток на пруду

Зато мы хоть каждый день можем гулять у подножия Троице-Сергиевой Лавры — наш дом находится всего в 7 минутах ходьбы.

Больше всего мы любим гулять возле Келарских прудов, это прекрасное место для семейного отдыха и зимой, и летом. За это спасибо владельцам ресторана, которые приводят в порядок свою территорию. Зимой на Келарских прудах устраивают большую горку, где катаются на тюбингах и ледянках. Есть и каток, а деревья красиво подсвечены гирляндами. Летом все катаются на катамаранах и кормят уточек.

Еще одно любимое место для прогулок — исторический Белый пруд, он находится прямо у стен Лавры. На лето туда привозят белых лебедей, а когда-то привозили и черных.

Над Келарскими прудами, в старинном особняке из красного кирпича, расположен уникальный Музей игрушки. Это единственный подобный музей в России. Там есть даже экспозиция игрушек царских детей с потрясающей железной дорогой. К сожалению, музей переживает не лучшие времена и практически борется за существование. На помещения, в которых каждый день бывают толпы туристов, без слез не взглянешь. Стены в трещинах, на потолке — разводы от протечек.

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Единственная дорога и перекрытый центр

В ближайшем будущем планируется масштабное благоустройство центра города и создание почти 4-километровой пешеходной зоны. Мы этого очень ждем и видим, что работы ведутся.

Сейчас активно обсуждается проект по закрытию центральной части города для автомобилей — чтобы центр стал полностью пешеходным. У нас, действительно, много машин, многие едут транзитом в Углич и на дачи. Вокруг Сергиева Посада хотят построить две объездные дороги, западный объезд уже вовсю строится.

Но местные точно не рады перекрытию практически единственной дороги в городе. В центре живут люди, которым надо как-то выбираться на работу, в поликлиники и школы, а объездные дороги нам в этом не помогут. Обидно, что голоса большинства жителей не слышат.

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Лавра и китайские туристы

Сердце нашего города — Троице-Сергиева Лавра. Причем необязательно заходить в храм — благодать чувствуешь даже вокруг монастыря. Это веками намоленное место.

Если вы в Лавре впервые, то рекомендую взять гида и осмотреть ее полностью, заметить детали. В школе моим любимым предметом было искусствоведение, на котором нам много рассказывали о Лавре. Мы провели там много времени, погружаясь в историю, поэтому для меня это абсолютно родное место.

Из-за огромного наплыва туристов мы предпочитаем гулять в Лавре на буднях, а не в выходные дни. Хотя и в будни бывает не протолкнуться. Толпы туристов — это, с одной стороны, приятно, так как долгие годы это место было недооценено. С другой стороны, многие туристы, например, группы китайской молодежи ведут себя в Лавре неподобающе. Для них это просто арт-объект, а не духовное место.

Лавра овеяна чудесами и легендами. Например, о том, что между Лаврой и Хотьковым есть подземные ходы. В Лавре находится усыпальница семьи Годуновых, мощи преподобного Сергия Радонежского , поклониться которым приезжают паломники со всего света. На территории Лавры есть Сергиево-Посадская семинария, куда на обучение попадают только избранные молодые люди.

Рядом с Лаврой, в храме Петра и Павла служит отец Герман. Его знают по всей России и привозят к нему людей, одержимых бесами. Я была на службе у отца Германа — от него действительно исходит огромная сила. Также он помогает трудным подросткам, так он помог моим знакомым.

Недалеко от Посада, в деревне Малинники есть Гремячий ключ. Люди набирают там воду и лечатся. Даже я, будучи скептиком по натуре, поверила в чудодейственные свойства этой воды после того, как моя мама вылечила с ее помощью свои больные ноги.

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Изматывающая дорога

С работой в городе тяжело. В основном молодежь работает в Москве либо в ближайшем Подмосковье — в Мытищах, Королеве или Пушкино. Раньше, когда во всю мощь работали крупные заводы, жители города трудоустраивались там. Но сейчас заводы либо прекратили своей существование, либо до минимума сократили производство.

Я тоже ездила на работу в Москву, но это очень тяжело. Те, кто годами так ездит, в конце концов бросают это и занимаются хоть чем-нибудь, но в городе. Дорога очень изматывает. Добираться до Москвы как минимум 1,5 часа на электричке. Ехать на автобусе или машине в час пик бессмысленно — пробки. У кого есть возможность, ездят на «Спутнике», это час до Ярославского вокзала. Но зарплата при этом должна быть приличной, чтобы покрыть транспортные расходы.

Школы в городе приличные, есть из чего выбирать. Раньше были проблемы с детсадами, куда попасть можно было только за взятку. Но в последние годы ситуация улучшилась.

Есть и вузы — как правило, это филиалы московских, но их стало значительно меньше, чем в то время, когда я училась. Есть и гуманитарный профиль, и технический, но прогрессивная молодежь старается туда не идти и ездит в Москву. Из средне-специальных есть медучилище, аграрный колледж, бывший Загорский кинотехникум стал филиалом ВГИКА имени С. А. Герасимова. Последний, кстати, славится хорошим качеством образования.

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Час до роддома

В городе достаточно поликлиник и больниц, но хороших врачей мало. Многие жители прибегают к услугам частных клиник. А у Центральной районной больницы (ЦРБ) и вовсе дурная слава: все в городе знают, что туда лучше не попадать. Недавно в Посаде прошли митинги против главврача этой больницы. Пациентов там часто запускают.

В прошлом году под Сергиевым Посадом, в деревне Мишутино открылся новый перинатальный центр. Теперь все женские консультации и роддом находятся там. Центр новый, современный, оборудован по последнему слову техники. Но есть несколько нюансов. Главная проблема — как добраться. Из центра туда трястись на маршрутке полчаса, а из другого конца города — целый час. По пути есть железнодорожный переезд, на котором можно просто разродиться.

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Хорошие кафе и вкусный хлеб

Часто в туристических центрах нет хорошего общепита. Как раз в этом вопросе в Сергиевом Посаде все в порядке.

Прямо напротив Лавры есть ресторан «Русский дворик», с едой на любой вкус и кошелек. И там действительно очень хорошая русская кухня, хоть и место самое что ни на есть туристическое.

Еще в городе известна местный ресторатор Любовь Корнилова. В бизнесе она давно, у нее по городу было много заведений. Сейчас самые любимые у горожан и туристов кафе — это «Вареничная №9» на улице Карла Маркса и «Пиросмани» на проспекте Красной Армии. Оба места очень классные. А чего стоит интерьер — старые советские лыжи под потолком и ковер! Еда тоже очень достойная, а цены адекватные. Есть и сетевой фастфуд, который представлен во всем разнообразии.

Когда-то в Посаде был свой мясоперерабатывающий комбинат, который выпускал отличную колбасу, ее покупали все дачники. Но сейчас завод уже не тот, и похвастаться хорошей продукций мы не можем. А вот хлебозавод, выпускающий вкуснейший хлеб, работает до сих пор. Когда я в Посаде, обязательно покупаю местный хлеб и могу сразу съесть полбуханки. Особенно хорош ржаной — я нигде не пробовала такого!

Хотя в городе избыток модных торговых центров и сетевых магазинов, многие ездят за продуктами на рынок на Новоугличском шоссе, где можно купить натуральный деревенский творог и молоко.

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