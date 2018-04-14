9 правил общения, которые помогут выстроить идеальные отношения

«Как мне достучаться до мужа? Он меня не слышит». «Я не могу ничего ей сказать, боюсь, что мы снова поругаемся». «Все наши разговоры переходят в скандалы, что делать?»

Большая часть недопонимания и конфликтов между людьми происходит только лишь потому, что мы не умеем друг с другом общаться. Не слышим, не можем донести свою мысль, слышим не то, что нам говорят, обвиняем, требуем, вместо того чтобы попросить, и делаем еще много чего в попытке достучаться друг до друга. А взаимопонимания и контакта все равно нет.

Сколько пар рассталось только из-за того, что им не хватило навыков коммуникации и грамотного общения!

А ведь умение говорить, слышать, убеждать, идти на компромисс и договариваться чрезвычайно важно и в личных делах, и в бизнесе!

Недаром говорят, что в современном мире преуспеет тот, кто умеет строить отношения.

В психологии есть важный термин — экология отношений, который подразумевает, что гармония есть там, где люди заботятся о себе и о партнере в равной мере, не нападая на другого и не игнорируя собственные мысли, чувства и потребности. Основа хороших отношений — доверие, искренность и уважение.

Хотите стать мастером общения и научиться строить глубокие отношения с людьми? Я расскажу об основных правилах коммуникации, которые помогут вам решить эту непростую задачу.

Правило первое: говорите о себе, а не о другом

«Мне больно и обидно, когда ты так говоришь», а не «ты злобный, агрессивный хам!». Или «я расстроен, что так получилось» вместо «ты опять все испортила». Чувствуете разницу?

Когда вы говорите о себе — это открытая позиция, приглашение к диалогу, а когда о другом или его действиях — нападение или обвинение.

Нападение вызывает естественное желание защищаться и бить в ответ.

Диалог останавливается и перестает быть продуктивным — все, приехали, поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны. Хотите быть услышанными — не нападайте, не обвиняйте, а говорите о своих чувствах и переживаниях, используйте «Я-сообщения».

Правило второе: изучайте свои точки ранимости

Они есть у каждого, и их важно знать. Мое личное слабое место — неустойчивость к критике. Как только я слышу, что кто-то меня не одобряет, я воспринимаю это как жесткую критику и отвержение, сворачиваюсь от обиды в уголке, убегаю из отношений или нападаю в ответ. А на самом деле человек не имел в виду ничего обидного, это я сама его так услышала и сынтерпретировала. Потому что у меня ранка в этом месте. И даже самое невинное высказывание партнера будет вызывать болезненную реакцию и разрушать контакт.

Изучайте свои точки ранимости. Зная их, можно останавливаться, выдыхать и делать «поправку на ветер».

Правило третье: когда хотите что-то сказать, четко понимайте, зачем вы это говорите

Все, что мы говорим, мы говорим с какой-либо целью. Даже когда мы болтаем с подружкой о погоде и болезнях детей, у нашей коммуникации есть цель, например, эмоционально связаться, получить поддержку или совет.

Если мы высказываем кому-то претензию или обиду, то хорошо бы понимать, что именно нам важно — попросить собеседника о чем-то, договориться с ним или донести свою позицию.

Если да, то используйте пункт 1 — «Я-сообщения», просите или предлагайте компромисс.

Вариант, когда просто наболело и хочу высказаться и отреагировать эмоции, неэкологичен.

Эмоциональная распущенность разрушает доверие и безопасность.

Правило четвертое: делайте свое послание ясным

Сравните «А это ничего, что последний раз мы виделись неделю назад?» и «Я хочу увидеть тебя, я скучаю».

Первое послание — манипулятивное, неясное и вызывает напряжение, а второе — четкое и понятное, вызывает доверие и уважение.

Будьте смелее, используйте ясные послания. Вызывайте доверие собеседника.

Правило пятое: никто не умеет читать мысли

Это правда, увы. Если ваш партнер не экстрасенс, а обычный человек, то, уверяю вас, он понятия не имеет, что творится у вас в голове. Если вы гордо ушли в себя, предоставив мужу самому догадаться, на что вы обиделись, то у вас, скорее всего, ничего не получится. Потому что он не понимает.

Не потому, что не любит вас, а потому что никому не дано залезть в голову другому и прочитать его мысли.

Вариант «пусть сам догадается» не работает в общении.

Правило шестое: умейте слушать свои чувства

Основа основ. Чувства — сигнальная система организма, они сообщают о том, как вам то, что сейчас с вами происходит.

Например, если вы злитесь, то это сигнал о том, что нарушены ваши границы, ценности или безопасность. Злость сигнализирует и дает энергию для действия. А зависть, например, сообщает о какой-то важной, но неудовлетворенной потребности.

Опираясь на чувства, мы можем строить отношения так, чтобы они приносили нам радость и удовлетворение. Не игнорируйте их, а слушайте и учитывайте.

Правило седьмое: нет ничего очевидного

Да-да, именно так! «Что очевидно для А, увы, абсолютно не является очевидным для Б и кажется совершенно нелепым для В.» ( Айзек Азимов ).

Вам кажется очевидным, что мужчина всегда должен звонить первым? Вы не звоните, ждете, когда он сам позвонит, обижаетесь, при встрече высказываете ему свое недовольство? Всего этого может не произойти, если принять факт, что это правило не является очевидным и справедливым для всех. Для вас — да, а для вашего мужчины оно дико и непонятно, потому что в его родительской семье всегда звонил первым тот, кто первым соскучился. И для него очевидным будет правило «соскучился — звони», и если вы не звоните, то он справедливо будет считать, что вы по нему совсем не скучаете. И тоже на вас обидится.

Смешно, если бы не было так грустно.

Нет ничего очевидного, у каждого своя картина мира, умение интересоваться ею и сверять со своей — отличный навык гения общения!

Правило восьмое: не интерпретируйте, спрашивайте

Потому что см. пункт 5 и 7. Если вам вдруг показалось, что вы догадываетесь, о чем сейчас молчит человек напротив вас (наверняка заметил, что у вас пятно на галстуке, и уже испытывает к вам неприязнь и отвращение), то лучше проверьте. Вдруг он думает о том, как вчера скучно провел вечер.

Правило девятое: конфликт — это не страшно

Бесконфликтных отношений не бывает. А если у вас с партнером нет конфликтов, то вы не в полноценных глубоких отношениях, а в каком-то другом процессе. Конфликт не всегда означает ссору, каким бы очевидным это ни казалось (см. пункт 7).

Конфликт может быть не актом агрессии, а способом перейти на новый уровень отношений. Он может дать ясность и усилить взаимопонимание.

Качественно поконфликтовать — означает прийти к компромиссу, договориться и укрепить доверие. Поэтому конфликтуйте на здоровье.