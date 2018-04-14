Мария Вадеева и Раиса Мусина летом отправятся покорять лучшую лигу в мире

Что они сами думают по этому поводу.

Мария Вадеева была выбрана «Лос-Анджелесом» под общим 11 номером драфта. Это довольно высокий пик, и вот как оценила сама Мария итоги лотереи:

— Драфт для меня лично прошёл успешно, — говорит Вадеева. — Я попала в команду, которую хотела. Если честно, думала, что попаду в команду чуть выше, но случилось то, что случилось. В «Лос-Анджелесе» уже играет моя одноклубница по курскому «Динамо» Ннемкади Огвумике. Мы смотрели трансляцию вместе. Правда, пришлось встать в четыре часа утра.

— Переживали? — Думала, что не буду переживать. Но, когда включили, волнение подступило, и я как будто не понимала, что происходит вокруг. Эмоции переполняли. Сидела и переживала. Очень волнительно смотреть и ждать, когда же тебя назовут. — И вот вас назвали… — Это неописуемая радость. С нами смотрела трансляцию Энджел Маккотри, и мы все начали обниматься, они поздравляли меня. После этого начались звонки, приходило много SMS, в социальных сетях посыпались сообщения. Это очень круто! Меня до сих пор эмоции переполняют. Когда всё стало ясно, я как будто в космос попала. Всё что-то говорили вокруг, но я даже не понимала. Приходилось переспрашивать (смеётся).

— Из клуба с вами уже связывались? — Да, мне позвонили сразу. Я поблагодарила их за выбор, а мне сказали, что рады видеть меня в клубе. — Вашу подругу Раису Мусину выбрали под 21-м номером, и она будет играть за «Финикс». — Очень рада за Раюшу. Она будет в «Финиксе», а там, насколько мне известно, главный тренер — жена нашего тренера в сборной Олафа Ланге . Желаю ей большой-большой удачи, как и себе. Очень хочется много играть и показать себя в лучшем свете. — Лос-Анджелес славится не только своими баскетбольными командами, но это и просто отличный город, чтобы погулять и провести время. — О прогулках пока не думаю. Надо будет тренироваться и играть. Очень хочется приехать оттуда с перстнем.

— Языковых проблем не будет? — Не боюсь языкового барьера. Может быть, мой английский не настолько хорош, чтобы говорить всё, что думаю. Но понимаю я всё и уверена, что подтяну его быстро. Если что, то в Лос-Анджелесе есть Анна Петракова и вообще много знакомых. Так что страха нет. — Выбрали номер, под которым будете играть? — Попросила «семёрку», но он вроде бы занят. Помимо него попросила 10-й или 77-й. Посмотрим, какой дадут. Раиса Мусина была выбрана в «Финикс» под 21-м пиком драфта. Она признаётся, что не испытывала волнения и после лотереи просто легла спать.

— Расскажите, как узнали о выборе на драфте? Смотрели прямую трансляцию или предпочли ей сон? — Проснулась ночью и решила всё-таки посмотреть этот драфт. Мне было интересно, под каким номером выберут Машку. Смотрела трансляцию, обновляла информацию в социальных сетях. Потом увидела, что меня выбрали, посмотрела команду и спокойно легла спать.

— 21е место — то, чего вы ждали? Или думали, что будете выбраны выше? — Всегда хочется чего-то большего. Конечно, рада выбору под этим номером, мало кому вообще удаётся попасть на драфт. Я довольна.

— Что знаете о «Финиксе»? — Там играют Бритни Грайнер и Дайана Таурази , с которыми я хорошо знакома. Тренера знаю лично. Мы знакомились, когда она приезжала в гости к мужу, Олафу Ланге.

— Тренер Сидни Бронделло или кто-то из клуба звонили вам? — Нет, мне ещё никто не звонил. Наверное, вечером созвонюсь с агентом. Ночью я сразу уснула, поскольку утром тренировка и игра вечером. — Команда в «Финиксе» очень сильная. Не боитесь конкуренции? — Конкуренции не боюсь. Нужно работать и стараться. — Как вас поздравила семья? Были какие-то особенные поздравления? — Особенных поздравлений не было. Первой меня поздравила Машка, мы с ней следили, обе не спали. Я её тоже поздравила. Это классно, очень за неё рада. — Когда собираетесь поехать в США? — Пока нет точных дат, но, думаю, что отправлюсь туда сразу после окончания сезона.