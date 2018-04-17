Жителей Башкирии возмутило выступление комика Руслана Белого

Юморист Руслан Белый в своём новом шоу «Комик в городе» на ТНТ проехался по башкирам и национальному герою Салавату Юлаеву. Теперь жители республики, посмотревшие программу, требуют, чтобы Руслан принёс извинения за сказанное.

Программа, вызвавшая негодование зрителей из Башкирии, вышла в эфир в воскресенье, 15 апреля.

— Не знаю, задумывались вы об этом или нет. Но по факту же он бандит, — заявил со сцены Руслан Белый. — Разбойник поднял восстание против существующей власти, против Екатерины II, правление которой считается вообще расцветом российской империи. Это она Крым присоединила, благодаря ей, блин, он исторически наш.

На защиту Салавата Юлаева встал известный силач Эльбрус Нигматуллин.

— Вчера в одной из телевизионных программ на канале ТНТ комик Руслан Белый назвал Салавата Юлаева бандитом. Меня, как башкира, оскорбили эти слова. Я считаю, он должен извиниться перед нами за сказанное. Для нас, башкир, Салават Юлаев был и остаётся национальным героем. И никакие заезжие гастролеры не поменяют наше мнение о нем, — сказал башкирский батыр.