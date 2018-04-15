Буффон: «Я не хочу вражды с Оливером, я даже не зол на него»

"Уверен, что у Оливера будет замечательная карьера в будущем. Но он слишком молод, чтобы обслуживать такую игру. Этот молодой человек оказался в слишком сложной ситуации, слишком запутанной и слишком большой, чтобы справиться с ней. Я не хочу вражды с ним, я даже не зол на него. Все закончилось там, но на самом деле в том момент я не столько почувствовал себя наказанным, сколько обманутым. Дело не в результате, а во всем вечере.

Извинения? Я не должен извиняться ни за что. Ты находишь слова, чтобы говорить — правильные или нет. Они могут показаться излишними, но это я, Джанлуиджи Буффон" — приводит слова Буффона Sky Sports.