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Буффон: «Я не хочу вражды с Оливером, я даже не зол на него»
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Буффон: «Я не хочу вражды с Оливером, я даже не зол на него» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о судье Майкле Оливере, который обслуживал игру с "Реалом" (3:1).
"Уверен, что у Оливера будет замечательная карьера в будущем. Но он слишком молод, чтобы обслуживать такую игру. Этот молодой человек оказался в слишком сложной ситуации, слишком запутанной и слишком большой, чтобы справиться с ней. Я не хочу вражды с ним, я даже не зол на него. Все закончилось там, но на самом деле в том момент я не столько почувствовал себя наказанным, сколько обманутым. Дело не в результате, а во всем вечере.
Извинения? Я не должен извиняться ни за что. Ты находишь слова, чтобы говорить — правильные или нет. Они могут показаться излишними, но это я, Джанлуиджи Буффон" — приводит слова Буффона Sky Sports.
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