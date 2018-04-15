Политик с человеческим лицом: путь Виктора Черномырдина

Бывшему премьер-министру России Виктору Черномырдину 9 апреля исполнилось бы 80 лет. Он был премьер-министром, а в ноябре 1996 года в его руках находились вся страна и ядерная кнопка. Почти сутки — пока Борису Ельцину делали операцию на сердце. В 1990-е гг. Черномырдина народ часто ругал, даже проклинал. Но сегодня в конкурсе на звание самого народного политика он имел бы все шансы на победу. Все помнят, что «здесь вам не тут», «лучше водки хуже нет», «а если делать то по-большому». Корреспондент телеканала «МИР 24» Дмитрий Барбаш рассказал о феномене Виктора Степановича.

«Никакой он не был премьер-министр. Он был наш черноострожский мужик. Он так же разговаривал, как мы здесь все разговариваем, другого языка у нас нет», — говорит земляк экс-премьера.

Для соседей он свой, первый парень на деревне, который потом стал вторым в стране. В селе Черный Острог Оренбургской области, на родине Виктор Степановича и школа его имени, и музей. Среди правительственных наград десятка стран трудовая книжка Черномырдина — с чего все начиналось.

«Первая запись сделана в 1957 году. И здесь указано, что он принят на Орский нефтеперерабатывающий завод машинистом», — пояснила главный хранитель музея памяти В. С. Черномырдина Наталья Дудкина.

Свою малую родину Черномырдин вспоминал потом очень часто. Однажды рассказал членам правительства историю, как во времена советского дефицита по случаю купил в городе вареную колбасу. И повез деликатес домой. На улице было жарко.

«А там сломалась машина, черт знает что, и он думает, что делать? Все я сам не съем. Но что делать? Может же все испортится. И, в конце концов, принял решение: съем одну. Один батон. И он его съел», — рассказал экс-министр экономики (1994 — 1997) Евгений Ясин

«Совет один был. Не только для меня, он всем говорил: не оборачиваться назад. Только прямо», — вспоминает сын Виктора Черномырдина Андрей Черномырдин

Так, не оглядываясь, Виктор Степанович и шел по жизни, рассказывает его сын. На фотографиях Черномырдин с коллегами, детьми, и в премьерском самолете на пике карьеры. Но лучшие годы, по словам Андрея, «прошли в атмосфере нефти и газа».

«Основание запасов в Западной Сибири газа, открытие Ямальского месторождения. Он упивался этой работой, это было его, до мозга костей, он это очень любил, и не щадил себя», — отметил Андрей Черномырдин.

Черномырдин начинал простым слесарем, а возглавил «Газпром» и стал премьером. Именно в его адрес впервые прозвучали слова «политический тяжеловес». Он оставался простым русским мужиком. Со всеми на «ты», мог и по столу кулаком ударить, и за крепким словом в карман не лез.

«Он всегда очень стеснялся, когда они говорили с Борисом Николаевичем. Потому что он хочет ругнуться, а Ельцин не терпел эти вещи. Он и сам не ругался никогда», — поведал бывший руководитель администрации Президента РФ (1993 — 1996) Сергей Филатов

Его афоризмы в народе ласково прозвали «черномырдинками», а крылатые фразы изданы отдельной книгой. Самая известная — «Хотели как лучше, получилось как всегда».

— Кто даст кредиты под голубые глаза?

— Самое главное надо понимать, как это будет туда-сюда.

— Когда нужно, мы всегда протянем, то, что надо.

— Мы в России не просто любим быструю езду, мы еще и не определили, куда нужно скакать.

— Ну, может я был в отпуску, не так часто это вижу и слышу.

— Я не рисую. Но если нарисую, мало не покажется.

— Здесь вам не тут.

— Вино мы пьем для здоровья, а здоровье нам нужно для того, чтобы пить водку.

Таких изречений Виктора Степановича много знает бывший пресс-секретарь президента Ельцина Сергей Ястржембский . Этот талант, рассказывает он, не раз выручал премьер-министра.

«Его умение не растеряться, найти правильное словцо в нужный момент, особенно в отношениях с прессой я наблюдал. Он очень часто выходил из неприятных ситуаций с помощью интересных междометий и выражений», — говорит Ястржембский.

Многие говорили: Черномырдин олицетворение политика с человеческим лицом. Журналисты его называли ЧВС. Сокращение по первым буквам фамилии, имени, отчества. Он не обижался. И даже к шуткам о своем состоянии в 5 миллиардов долларов относился с улыбкой. Как вспоминают сегодня репортеры правительственного пула, отношение к прессе у него было особенным.

«Это была органика. Переход между общением личным, однажды, проходя, он спросил, почему не брит. Вообще, в такие моменты мне вспоминалось выражение «слуга царю, отец солдату». Настоящий полковник», — считает журналист Андрей Светенко

Он любил петь и играть. Сатирик Владимир Винокур и певец Лев Лещенко однажды подарили Черномырдину баян. Премьер-министр сразу ударил по клавишам. А еще, он был настоящим русским охотником, во всех смыслах.

«Один раз он нас с Львом Валериановичем взял на охоту. Но мы ограничились посиделками, у нас особое отношение к этому спорту. Они там кабанов грохнули. Все нормально. Мы потом посидели. Виктор Степанович держал стакан нормально», — вспоминает Винокур.

Однажды охота обернулась скандалом. Журналисты написали что якобы ЧВС застрелил медведицу с медвежатами. Эту историю подхватили и западные СМИ. «Бессмысленное убийство». На самом деле медвежатам было по два года, и лицензия у Виктора Степановича была. Но были в жизни Черномырдина и более страшные моменты.

В июне 1995 года, когда чеченские террористы захватили Буденновск, на глазах у всей страны он вел переговоры, спасал жизни заложников. Президент Борис Ельцин в этот момент находился на саммите «большой восьмерки» в канадском Галифаксе.

«Естественно, человек, который за него остается — это Черномырдин, он на себя взял всю ответственность решения этого вопроса. Он всегда ее переживал. Он и потом его переживал. Но он понимал: если не он, то некому», — отметил Филатов.

Черномырдина считали мастером компромиссов. После отставки поприще экономическое он сменил на дипломатическое. Когда НАТО бомбил Югославию, прилетел в полыхающий Белград. Здесь он — главный российский переговорщик. В 2001 году Владимир Путин назначил Виктора Степановича послом России на Украине.

«В этом вопросе всегда важен партнер. Потому что одного всегда мало, чтобы танцевать там танго или вальс. У него был хороший партнер. Из того же мира советской номенклатуры, что и сам Виктор Степанович, я имею ввиду президента Кучму, прежде всего. Они великолепно ладили, понимали друг друга», — указал Ястржембский.

Но больше всего он ладил со своей супругой Валентиной Федоровной. Они познакомились у общих друзей. И через пару месяцев поженились. Свою жену Виктор Степанович пережил всего на полгода.

А про себя он говорил: «И не надо: Черномырдин то, Черномырдин се. Черномырдин никогда и нигде, а всегда и везде. И всем».

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