«Для друзей это мечта — перебраться в Россию»: американка приехала в Челябинск, чтобы тягать гири

Новой героине нашего проекта о жизни иностранцев на Южном Урале — переводчице Аманде Вегнер из Техаса Челябинск дал больше возможностей для занятий спортом и работы, чем родные Штаты. Осторожно: прочтение статьи может разрушить «американскую мечту»!

Друзья завидуют, что я живу в России

В нашу страну Аманду привело увлечение гиревым спортом. Она восхищалась русскими атлетами, которые побеждают на соревнованиях. По отзывам, хорошая база гиревого спорта нашлась в Челябинске.

— Мой круг общения в США — спортсмены-гиревики. Для них это мечта — перебраться в Россию, чтобы заниматься спортом. Они понимают, зачем я сюда приехала и что это крутая возможность, — рассказала Аманда. — Для близких было страшно то, что я далеко, а не то, что я в России. Кстати, папе очень нравится хоккеист Ничушкин из Челябинска, который играл в «Техас Старз». Бабушка только не понимает, насколько это большая страна. Когда начался конфликт на Украине, она звонила и спрашивала: «У тебя всё хорошо? Там же война!» Я объяснила, что до границы с Украиной мне три дня на поезде ехать.

Для Аманды переезд в Россию связан с возможностью заниматься гиревым спортом

В 2014 году Россия встретила Аманду апрельским снегом — неплохой сценарий для голливудского фильма-катастрофы.

— Я приехала в лёгкой куртке. Хорошо, что взяла джинсы! — вспоминает она. — В тот день проходили соревнования и у нас отключили свет. Было темно, не работало табло, где показывают цифры. Но никто не отказывался участвовать, и всем было весело. Я была в летней обуви и на обратном пути три раза упала.

Аманда уже привыкла к российским холодам, правда, не любит ходить в шапке и застёгивать куртку. Говорит, в пуховике похожа на пингвина.

Зачем в Челябинске столько торговых центров?

Первое, что удивило Аманду в Челябинске — «крошечный», как выразилась она, аэропорт. Дорога в город показалась неприглядной. Она уже заметила, что, если начинают приводить в порядок дороги, значит скоро кто-то приедет.

Американка недоумевает, зачем в городе столько ТРК, тем более что в них одни и те же магазины.

— Торговых центров слишком много. В городе Даллас с населением 1,3 миллиона человек всего два-три торговых центра. Зато много гипермаркетов, где продают абсолютно всё, примерно, как в «Ленте», — отмечает она. — И тоже бывает такое, что 30 касс, а работают только пять. Ещё я заметила, что в России нет касс самообслуживания, где нет продавца, только компьютер.

Аманда оценила, что в Челябинске много парков. Особенно нравится парк Гагарина, где можно кататься на аттракционах или просто бегать. Но она признаётся, что её мало тревожит челябинская экология.

— У меня сегодня челябинская подруга спросила, буду ли говорить о выбросах. Я ответила, что сами спросят, — улыбается Аманда. — Даже съездив к родителям и вернувшись обратно, я не заметила разницы. Один раз чувствовала неприятный запах, потом на 74.ru написали про формальдегиды. Так смешно, когда говорят: это не мы виноваты, что выбросов много — это погода.

Мало знаю о ветеранах США Аманда с грустью отмечает, Россия пережила много войн. Её впечатляет большое количество памятников, посвященных памяти погибших.

— Я была в Питере на Пискарёвском кладбище, где похоронены жертвы блокады Ленинграда. А ещё в музее видела письмо девочки Тани, которая писала: «Папа умер, мама умерла. Осталась одна Таня» и хлеб из грязи с сахаром. Это очень страшно! Мне нравится, что у вас здесь есть парады на 9 Мая, шествия с фотографиями участников войны («Бессмертный полк»). Людей, которые отдали свои жизни, нельзя забыть, — говорит она. — У нас мало подобных памятников.

— А у вас ветеранов каких войн почитают?

— Афганистан, Ирак… Но я их практически не вижу. Американцы не знают тягот войны, поскольку она не угрожала их дому — кроме нападения на Перл-Харбор. У нас еще была гражданская война Севера и Юга — это было ужасно, но очень давно.

— Некоторые русские не понимают, почему наша страна участвует в военных конфликтах, которые не имеют прямого отношения в нашей стране. А что думают у вас?

— Если много людей которые говорят: «Зачем мы воюем в этих бедных странах?» Никто не знает, сколько денег на это потратили. Всё это выгодно только продавцам оружия. А могли бы потратить деньги на обучение или поддерживать спорт, культуру — это тоже возможность соперничать с другими странами и становиться действительно сильней.

На международных соревнованиях Аманда представляет США Могу согласиться с Путиным и Обамой, но не с Трампом

— Сейчас говорят, что Россия повлияла на выборы в США. А я вот думаю: ничего, что США повлияли на выборы во многих странах и поставили своих? Что смеяться! Об этом и Владимир Владимирович Путин говорил. Я люблю и Россию, и США. В чём-то согласна с Путиным, в чём-то — с Обамой. Сейчас с Трампом не найду соглашения.

— Ты или твои родители голосовали за Трампа?

— Я — нет. Родители — сомнительно… Папа, наверное, да. Хотя, не знаю… Мама — точно нет, — говорит Аманда. — У вас есть одна безусловная партия «Единая Россия» , а у нас борются две: демократы и республиканцы с совершенно противоположным мнением. Не понимаю, как за Трампа могли голосовать? Он же из телевизора!

Русские не улыбчивы, зато не фальшивят

Аманда, пожалуй, один из немногих героев нашего проекта, у кого Россия не ассоциируется с водкой и медведями. Причем она считает, что этот стереотип раскручивают сами россияне. При этом во всех американских фильмах, которые она видела, русских обычно представляли шпионами или бандитами, но уж точно не супергероями.

— Часто слышала, что русские серьёзные, не любят улыбаться. Когда я сюда приехала и пришла на соревнования, спортсмены, с которыми я познакомилась в интернете, меня очень тепло встретили, обнимали, подарили книги о Челябинской области. Стереотип был разрушен, — вспоминает Аманда. — Вскоре я поняла, что это нормально, когда у человека нейтральное лицо, и теперь кажется, что в Америке фальшивят, постоянно улыбаясь.

В Челябинске девушка окончила магистратуру и поступила в аспирантуру

В России дешевле болеть

По словам нашей героини, самая большая проблема для американцев (что уж говорит о мигрантах) — цены на лечение. Есть страховки, но они покрывают только часть расходов. Мы часто сетуем на бесплатную медицину, но сложно представить, что её нет вообще, и каждая болячка будет наносить удар по кошельку.

— Почти все таблетки, кроме самых простых, например, «Аспирина», можно купить только по рецепту врача. То есть каждый раз ты идёшь в клинику и платишь за приём, даже если знаешь, какие лекарства нужны, — говорит она. — Врачи получают выгоду от продаж лекарств. Поэтому они не назначают дженерики (аналоги). Плюс сами по себе лекарства дорогие. Например, мне постоянно нужен «L-Тироксин». У нас упаковка 30 таблеток стоит $30, здесь — 150 рублей за 100 таблеток и они продаются свободно.

Аманда также добавила, что из-за высоких цен многие её земляки не могут расстаться с кредитными картами. Впрочем, она не исключает, что кто-то живёт не по средствам. И там можно встретить работника McDonald’s с последней версией iPhone.

Здесь любят махнуть рукой на проблему

Аманда считает, что американцы более эмоциональные, и признаётся, что принимает всё близко к сердцу.

— Иногда мне хочется просто высказаться, чтобы меня поддержали. Для русских это нытьё. Мне дают советы или ещё хуже говорят — забей, и от этого ещё хуже. Наверное, это русский стиль.

— Так ведь, если каждый раз расстраиваться, можно в психиатрической клинике оказаться…

— Возможно поэтому в России много пьют, живут многие недолго. Они не могут высказаться, всё держат в себе.

Пообщавшись с русскими, Аманда поняла, что постоянно улыбаться вовсе не обязательно

Американцы, питающиеся бургерами — такой же стереотип, как про водку в России

В России Аманда полюбила гречку, борщ, пельмени и чёрный хлеб. Говорит, в США белый хлеб сладки, и ей не нравился.

— Я очень люблю острое, и мне здесь не хватает такой еды. Заказывала пиццу «Дьябло», но не почувствовала ничего. Даже оставила жалобу, — отмечает она. — Не надо думать, что все американцы питаются бургерами. Многие помешаны на здоровом питании и натуральных продуктах. Моя семья любит ходить в китайские рестораны. Дома мама делает вкусные стейки и лазанью. Пыталась угостить её борщом, но она не переносит свёклу.

В России жить хорошо

В Челябинске Аманда окончила магистратуру ЮУрГУ по специальности «русский как иностранный», сейчас продолжает учёбу в аспирантуре, пишет диссертацию о лексиконе в гиревом спорте.

Через полтора года у неё защита диссертации. Куда дальше — она не знает. С одной стороны — девушка скучает по семье, с другой — здесь больше возможностей заработать, будучи переводчиком.

— В этом году я съездила в Италию. Из России намного удобнее в Европу ездить. Путешествовать из Америки дорого. Если бы я сейчас вернулась в США, мне пришлось бы жить с родителями, покупать машину в кредит и платить за страховку. Там я бы хотела работать с русскими, возможно, проводить праздники для детей, — поделилась планами Аманда.