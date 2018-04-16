Иван Ургант: говорю «шаурма», но внутри-то знаю — «шаверма»

16 апреля телеведущему и актеру Ивану Урганту исполняется 40 лет. Иван ведет на Первом канале одновременно три программы, ежедневный «Вечерний Ургант», кулинарный «Смак» и «Прожекторперисхилтон». ТАСС успел задать ему несколько вопросов в формате блица о его любимой музыке, книгах, кино и его ожиданиях от Чемпионата мира по футболу.

— Три ваших любимых мема?

— Честно говоря, вы меня поймали врасплох. Мемы стремительно появляются и исчезают, я их так же стремительно забываю.

Ну, вот ждун или упоротый лис — это выдающиеся мемы. У нас даже в редакторской лежит чучело лисы, его откуда-то Саша Гудков (соведущий и сценарист «Вечернего Урганта». Прим. ТАСС) притащил.

Но в этом плане я оказался совершенным ретроградом, как видите. Трудно вспомнить.

— Может, дети о чем-то рассказывали?

— Ой, дети сидят круглосуточно в этом во всем, и меня это, конечно, удручает, но что поделать.

— А вообще, убьет ли интернет телевидение?

— Кого бы вы больше всего хотели гостем в программу из тех, кого там еще не было?

— Если вспомнить, из какого информагентства вы звоните, то, конечно, генерального директора ТАСС я бы очень хотел пригласить.

— А кого из музыкантов?

— А он, кстати, прекрасно поет и играет на нескольких инструментах.

Вообще, если честно, я бы очень хотел Пола МакКартни . Надеюсь, он следит за новостями ТАСС и услышит мое предложение.

— У каких трех режиссеров хотели бы сняться?

— Я, если честно, подхожу к кинематографическим предложениям так: оцениваю не режиссера, который это снимает, а сценарий, который мне предлагают.

Но если говорить о том, с каким режиссером мне бы хотелось познакомиться, то мне бы очень хотелось познакомиться с Софией Копполой, например, и с Уэсом Андерсоном.

— А из сюжетов вам что больше всего интересно?

— Мне кажется, более удачно меня можно было бы использовать в качестве голоса для какого-нибудь мультфильма. Вот Уэс Андерсон сейчас выпустил новый мультфильм «Остров собак», и вот мне кажется, я бы прекрасно там мог бы поработать.

— Какую собаку бы озвучили там?

— В моем случае — жесткошерстную таксу.

— А кого больше любите, кошек или собак?

— Я очень любвеобильный, я делю свою любовь между всеми четвероногими достаточно пропорционально их присутствию в своей квартире. Сейчас в квартире проживает собака, поэтому люблю собаку больше.

— А вы ее приобрели или из приюта взяли?

— Я ее приобрел, у нас такая, породистая.

— Как зовут?

— Компот.

— Отличное имя, долго выбирали?

— Дочка выбрала. Она сказала, что будет Компот, и мы сразу так решили. До этого у нас жила собака Сушка, теперь вот Компот.

— Кто, по вашему мнению, лучше как интервьюер, Дудь или Познер?

— Я одинаково люблю и одного, и второго. С одним мы дружим не разлей вода, с другим мы тоже приятельствуем. Я считаю, что это, бесспорно, два лучших интервьюера, и очень рад тому, что Юрий неожиданно выскочил, как чертик из табакерки, и давай спрашивать у всех, кто сколько зарабатывает. Мы давно его ждали, если честно.

А со Владимиром Владимировичем мы уже даже не друзья — мы родственники. Я надеюсь, что он отразит это в завещании.

— Три ваших любимых видеоблогера?

— Не то чтобы я так активно следил за блогами. Я вот слежу за Леонидом Парфеновым , он как раз стал вести канал на YouTube. Иногда я смотрю Данилу Поперечного. А чаще всего я просто сижу и беспорядочно листаю страницы и на чем-нибудь да останавливаюсь.

— Какое ваше любимое late night show из зарубежных?

— Сложно сказать, я их горячо люблю все, выбирать конкретное не намерен. Мне они все нравятся, я на большинстве из них был, и даже с некоторыми из ведущих по счастливой случайности знаком. Я очень часто пересматриваю Дэвида Леттермана , которого в эфире уже нет, иногда Джонни Карсона , скучаю по Джону Стюарту

— Мне кажется, они вас тоже пересматривают периодически.

— Я абсолютно в этом уверен. Знаете, как было приятно, когда мы увидели конкурс, который мы сделали, в одной из [чужих] программ. Ведь мы точно знали, что мы это сделали.

Но сейчас я начинаю понимать, что это все настолько похоже, и так много [этих программ], и все друг за другом подсматривают. И, в общем, все шоу сейчас отличаются только одним — человеком, который их ведет.

— Какая ваша любимая рубрика в «Вечернем Урганте»?

— Моя самая любимая — это та, которая только что прошла и вызвала какое-нибудь оживление в зале. Вот это и есть моя любимая рубрика.

— До какого этапа пройдет сборная России на Чемпионате мира? Как бы вы хотели?

— Я бы хотел, чтобы они с огромным трудом проиграли в полуфинале и заняли третье место. Не хочу, чтобы они проигрывали в финале, это будет обидно, а вот проиграть в полуфинале — красиво.

— Шаурма или шаверма?

— Говорю «шаурма», но внутри-то знаю — «шаверма».

— Рэп-батл или дуэль?

— Конечно, рэп-батл. На дуэли людей убивают, а тут всего лишь оскорбляют и унижают.

— Тогда выберите из двух клипов: клип MATRANG на песню «Медуза» или клип Ольги Бузовой на песню «Wi-Fi»?

— Это как спросить ребенка, кого он больше любит, маму или папу.

— Малахов или Нагиев?

— А это как выбирать между папой и папой. По нашему законодательству двух пап быть не может!

— «Форма воды» или «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»?

— Пожалуй, все-таки «Три билборда». Вообще у нас разразилась большая дискуссия по поводу «Формы воды» из-за того, что, как мне кажется, если люди смотрели «Человека-амфибию» или хотя бы читали произведение Беляева, то они уже по-другому смотрят на это, в общем-то, изящное, очень милое и очень нежное кинополотно Гильермо дель Торо

Но мой любимый фильм из всех, которые выдвигались на «Оскар» в этом году, как я это неожиданно для себя понял, — это «Тоня против всех». Вот этот фильм меня зацепил и обрадовал, в том числе и тем, что россиянин является продюсером этого фильма.

(Иван имеет в виду продюсера Леонарда Блаватника, который, помимо таких американских фильмов, как «Тоня против всех», «Молчание» и «По соображениям совести», работал также, например, над сериалом «Золотая орда» и фильмом «Милый Ханс, дорогой Петр». Прим. ТАСС).

— Тогда другое: назовите качества характера, без которых невозможно стать таким же успешным, как вы?

— Прежде всего, это скромность. Без скромности невозможно было покорить этот Олимп, с которого я сейчас свисаю.

Последовательность. Трезвость (это важное качество). И доброта.

— Кого бы вы по праву могли бы назвать своим учителем? Ну, кроме папы.

— Кроме папы? Маму. Кроме мамы — бабушку. Кроме бабушки — дедушку. А там сразу за дедушкой идет Александр Анатольевич Ширвиндт , и он прячется всегда за дедушкой.

— В одном случае это было совершенно неожиданно, и там инициатором был Хью, а во втором случае инициатором был я. Поэтому я бы прежде, чем выбирать, хотел бы посмотреть, как целуется Хью Джекман с Ивлеевой.

— «Прожекторперисхилтон» или «Вечерний Ургант»?

— Все-таки «Вечерний Ургант». Одно дело — пригласили и провел, а другое — когда с самого начала создавал. И та, и другая передачи сильно повлияли на меня. Да и к тому же фамилия Ургант мне гораздо ближе, чем фамилия Хилтон. Ничего не могу поделать: чужая фамилия какой-то миллиардерской семьи и моя, рабоче-крестьянская, русская фамилия Ургант.

— Какая лучшая программа на Первом, кроме ваших?

— «Что? Где? Когда?»

— Что вы выбираете в свободное время, книгу или гаджет?

— Бесспорно, книга. Из интересного — прочитал прекрасную книгу, беседы режиссера и теперь уже писателя Кэмерона Кроу с выдающимся американским кинорежиссером Билли Уайлдером, «Знакомьтесь — Билли Уайлдер».

— Тогда такой вопрос: главные роли в кино или в театре?

— Ох, не знаю. Пускай будет в кино.

— В чем заключается самая большая роскошь для Ивана Урганта?

— Выспаться и не опоздать на первую встречу. Это сложная дилемма, перед которой я все время стою.

— Какие самые влиятельные люди в мире на эту минуту, по вашему мнению?

— Я знаю, что вы коллекционируете галстуки-бабочки. Какой из них вы дорожите больше всего?

— Я уже перестал их коллекционировать, уже года два не веду в бабочках с тех пор, как мода прошла.

— А что тогда коллекционируете сейчас?

— Особо ничего. Вот я коллекционирую волосы, вот эту коллекцию я храню. У меня не такая уж большая коллекция волос, я бы хотел ее сохранить как можно дольше.

— Три продукта, которые можно найти у вас в холодильнике?

— В первую очередь кефир. Потом — растительное масло, желательно оливковое. И авокадо.

— А кто готовит, вы или жена?

— Конечно, жена, в основном потому, что она это делает намного лучше, чем я. Здесь с ней мне сложно соревноваться. Но когда мы приглашаем гостей, я всегда захожу на кухню в последний момент и пытаюсь принять позу человека, который только что осуществил сложнейшую подготовку долгого и очень вкусного ужина.

— Как фигуру бережете?

— Я постоянно подтягиваю ее, использую утягивающее белье, колготки и прочее.

— Какой костюм у вас был на новогоднем утреннике в детском саду?

— Исключительно зайцы. Я был зайцем всегда. До сих пор к моим шортам пришит помпон на случай, если новогодний утренник начнется прямо сейчас.

— Что вы делаете, когда нервничаете?

— Как и большинство нервных людей, стучу ножкой об пол. Еще у меня начинает подергиваться глаз.

— Какую музыку вы слушаете? Если кроме The Beatles.

— Я очень люблю джаз, современную музыку, под которую мне начинает казаться, что я вернул свою молодость назад. Я, например, Ивана Дорна очень люблю.

Басту люблю. Вот был он рэпером, а потом вдруг взял и написал песню «Сансара», которая стала одной из главных рок-песен последних лет.

— Какой был самый важный месседж, который вы донесли с экрана телевизора?

— Я последнее время с экрана телевизора редко к чему призываю, надо сказать. Но если кто-то вдруг, посмотрев нашу передачу, подумал, что если смотреть на вещи с некоторой долей иронии, то это существенно упрощает твою жизнь и жизнь окружающих тебя людей. Вот такой вот нехитрый, незатейливый посыл.

— Что бы вы сказали десятилетнему Ивану Урганту, если бы вы его встретили?

— Я бы сказал ему только одно: как можно чаще говори своей маме, что ты ее любишь.

Беседовала Габриэла Чалабова