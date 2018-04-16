Будто на уроке русского языка побывали участники «Тотального диктанта»

«Тотальный диктант» прошел в Московском культурном центре «Северное Чертаново» в минувшую субботу, 14 апреля. Корреспондент газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» решил стать участником акции вместе с остальными.

Когда все собрались в зале — на сцену вышла режиссер МКЦ Наталия Якушева. Она всех поприветствовала и начала рассказывать про акцию и о правилах написания диктанта. Так, мы узнали, что родиной акции является Новосибирск.

В какой-то момент Наталия попросила поднять руки тех, кто в первый раз пишет диктант — таких людей оказался почти полный зал. Тех, кто пишет не первый год, можно было по пальцам пересчитать. Таковой была моя соседка. Уже после окончания мероприятия я поинтересовалась у нее, в который раз она приняла участие в акции: оказалось, что уже в третий. В прошлом году она получила четверку.

Настал момент. К нам вышла «диктатор», как любят называть спикеров сами организаторы, — российская телеведущая Лариса Вербицкая. Она сразу же произвела впечатление: статная фигура, красивый костюм, очень вежливое и четкое обращение к нам — участникам.

«Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рада, что сегодня здесь так многолюдно. Я постараюсь диктовать четко, ясно, чтобы у вас не возникло никаких непонятностей. Если вдруг кто-то не расслышит, я буду внимательно следить за залом, чтобы вы дали мне знать — я обязательно повторю», — обратилась к аудитории сама Вербицкая.

Сам диктант назывался «Вечер», по трилогии автора Гузель Яхиной. На экране появилась сама писательница. После приветственных слов Яхиной в ее исполнении прозвучал сам текст диктанта.

В первый раз, когда я его услышала, сразу же подумала: «сложно…». Но когда начала читать Лариса Вербицкая, волнение немного ушло: все звучало очень понятно.

Текст был прочитан Вербицкой два раза: в первый — под диктовку, во второй — для проверки. Затем мы снова прослушали его в исполнении Гузель Яхиной. Нам дали время на проверку, и пришло время сдачи.

Дальше нас всех пригласили на автограф-сессию с телеведущей. Вокруг нее собралась толпа, в которой выделялась компания из трех человек: женщины и двух девочек, предположительно, школьниц. Я подошла и заговорила с ними. Они с охотой ответили на некоторые вопросы.

— Мы приняли участие в акции впервые и планируем в дальнейшем каждый год писать диктант. Я, например, точно буду, и буду своего ребенка и ребенка своей подруги обязательно к этому приобщать, да и весь район подключим. Выбор площадки был продиктован личностью «диктатора». У Ларисы Вербицкой такой завораживающий голос, мне кажется, ради него можно хоть на край света отправиться. Она профессионал, читала достаточно четко и медленно, так что можно было все успеть записать, — поделились впечатлениями Юлия и ее дочь Мелисса.

Как оказалось, компания приехала из района Тропарево-Никулино специально, чтобы послушать текст в исполнении именно Ларисы Вербицкой.

Автограф-сессия подошла к концу. И я выловила Юлию Филиппову и Наталию Якушеву, PR-менеджера и режиссера МКЦ «Северное Чертаново». Юлия Филиппова тоже писала диктант.

Ю. Ф. : Диктант мне очень понравился. Очень понравилось, как прочитала текст Лариса Вербицкая. Я впервые писала диктант. Прям такую ностальгию по школе почувствовала. Я как раз училась в гуманитарном классе, и мой классный руководитель была преподавателем по русскому языку и литературе. Такие приятные воспоминания нахлынули. Поэтому надеюсь, что я неплохо написала диктант, хотя бы на четверочку.

Н. Я. : Очень чувствуется разница, конечно, по сравнению с тем, когда диктуют актеры или певцы. Вот у нас в первые два года читали Марк Тишман и Риналь Мухаметов, а в этом году — телеведущая Лариса Вербицкая. Очень чувствуется разница. Она намного лучше прочитала. И если вы посмотрите текст, который был у Леонида Юзефовича или Андрея Усачева, то заметите, что с каждым годом диктант все сложнее и сложнее. Если рассматривать со стороны того, как было продиктовано, то Вербицкая максимально все интонационно понятно и четко прочитала.

Ю. Ф. : Лариса прям много подсказок давала, я сидела и думала, что можно было и не подсказывать в некоторых случаях.

Н. Я. : Лучше так. Ведь мы не всегда замечаем все ошибки, когда перечитываем. В прошлом году, например, очень мало людей в Москве смогли написать текст на пять, на нашей площадке была, кажется, только одна четверка и ни одной пятерки.

— МКЦ уже третий год является площадкой проведения «Тотального диктанта». Каким образом вообще так вышло, что вас выбрали? Или вы сами себя предложили?

Н. Я. : На самом деле, мы начали проводить «Тотальный диктант» на нашей площадке четыре года назад. Центр открылся три года назад, поэтому в первый раз он проходил на базе библиотеки. Но тогда писали только около 12 человек: во-первых, потому что там не очень большой читальный зал, во-вторых, это не очень популярно. И чтобы популяризировать проект, чтобы привлечь к нам целевую аудиторию, мы решили попробовать позвать медийную личность, и в первый год у нас получилось заполучить Марка Тишмана. На него зарегистрировалось около 170 человек, пришли порядка 100. Мы поняли, что это нужно продвигать. Если хотим, чтобы акция проходила на нашей площадке, нам нужно приглашать к себе звезд. А в прошлом году мы заполучили «инопланетянина» Риналя Мухаметова: на него пришло уже около 120 человек.

— Но в этом году у вас собрался полный зал?

Н. Я. : Да, к вечеру пятницы все места уже закончились на нашей площадке. В следующем году у нас планы более грандиозные: мы хотим, чтобы все 193 человека сидели в зале. На самом деле, мы очень хотели Ирину Горбачеву, но она из-за плотного графика, к сожалению, не смогла принять участие в диктанте. Хотя, как уже показывает практика, наверное, когда диктует ведущий, в этом тоже есть преимущество, нежели, когда диктует актер. Поэтому все, что не происходит, к-лучшему.

На этой ноте завершилась наша беседа о «Тотальном диктанте». Юлия Филиппова и Наталия Якушева отправились готовиться к вечернему концерту ансамбля «Хабиби».

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/16/39902/