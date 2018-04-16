Марина Кравец: «Чтобы никого не обидеть, мы в Comedy наравне с женской высмеиваем мужскую недалекость»

Выпускница филфака СПбГУ стала единственной женщиной — резидентом Comedy Club, ведет кулинарное шоу на телеканале ТНТ, а в Петербурге выступит 19 апреля вместе с Михаилом Ефремовым Юрием Стояновым в проекте «Кино на сцене».

Это судьба, у которой тоже все неплохо с чувством юмора. Я родилась в Петербурге, училась на филфаке и пришла в команду КВН «Простофилы» — с этого все и началось. Затем я попала в Comedy Woman — в тот момент шоу называлось Made in Woman. После четырех программ наше сотрудничество свернулось, но друзья из Comedy Club позвали меня выступить в своем телешоу с группой «Нестройband», в которой я была солисткой. Мы с ребятами привезли номер «Хоп, мусорок» — обычно такие песни поют сидя в тюрьме, но наша группа исполнила ее стоя на сцене Comedy, в джазовой манере. Ролик попал на YouTube и стал популярным, а меня начали приглашать на съемки. После первого раза я подумала: «Здорово, я первая девушка, которая выступила в Comedy Club, спасибо, пока!» А через год я уже была первой женщиной-резидентом.

Сейчас как никогда актуальны темы феминизма и равноправия.

Работая в мужском коллективе, ущемленной я себя не ощущаю. За это спасибо и ребятам, но и самой важно правильно поставить себя. Держаться надо уверенно, без лишних капризов, адекватно, с иронией, но при этом не теряя женственности. Конечно, женщины порой сталкиваются с иными, нежели мужчины, препятствиями, со «стеклянным потолком». Это затрудняет развитие, например в бизнесе, но в творчестве практически нет границ, если тебе есть что сказать.

А почему вы в свое время перебрались в Москву?

Я переехала лет шесть назад, и это было довольно авантюрное решение. Когда вспоминаю, возникает мысль: «Ну чем я думала?» Я тогда работала на «Радио Рокс», но когда нам начали задерживать зарплату на полгода, стала рассылать резюме и в Петербурге, и в Москву. В тот момент, как мне сообщили, что я получила место на московском радио «Маяк», пришло СМС: «„Радио Рокс“ больше нет». Это было чистейшее совпадение, но возникло ощущение: «Значит, шаг верный». Работа на «Маяке» и периодические съемки в Comedy Club — я думала, этого будет достаточно, чтобы пере­ехать. Мы тогда с мужем выделили 25 тысяч на съем жилья — как же мы ошибались! На радио я получала на тысячу меньше, чем должна была платить за квартиру. Но пути назад не было, зато были друзья — и мы справились. Кстати, работу на радио не оставила, веду с друзьями-коллегами эфир на Comedy Radio. Теперь в Петербурге я бываю примерно раз в два месяца. И когда выдается свободная минута, иду гулять в Михайловский сад. Люблю канал Грибоедова и Спас на Крови — внутри храм просто фантастический.

Когда вспоминаю переезд в Москву, возникает мысль: «Ну чем я думала?»

Вряд ли вы придумываете шутки спонтанно, наверняка это сложный процесс?

На мозговых штурмах выбирается тема, интересный инфоповод, задаются рамки и продумываются персонажи, но главное — форма: темы для юмора могут пересекаться даже с темами «Кривого зеркала», но подход к подаче однозначно будет разным. Нередко идейный толчок для номера исходит от Гарика Мартиросяна . Ты всегда чувствуешь, есть ли у шутки потенциал: если у тебя появляется внутренний смех, значит, она уже получилась, теперь важно правильно ее озвучить. Мне кажется, лучше смеяться над тем, что человек может, но не хочет исправить, — популярная издревле сатира обличает пороки, дурновкусие, алчность и массу других понятий из словаря Даля. Как видите, я отношусь к юмору с определенной долей серьезности.

В Comedy Club вы изображаете большинство женских персонажей. Где берете их прототипов?

Я вижу их в Интернете, на телевидении, на улицах города «Ма-а-асква» и порой на гламурных мероприятиях. Смотришь и понимаешь: «О, я же тебя изображала, о, а тебя еще нужно будет сыграть». Зацикленность некоторых девушек на внешности не может не привлечь к себе внимание: они делают селфи за едой и забывают поесть, регулярно в себя что-то вкачивают, а потом выкачивают. Кто-то хочет им подражать, а кого-то это изумляет и веселит — я скорее из вторых. Но мы в Comedy не сторонники дискриминации по гендерному признаку: чтобы никого не обидеть, наравне с женской высмеиваем и мужскую недалекость.

Теперь вы ведете еще и новый кулинарный телепроект — «Большой завтрак».

Да, каждое воскресенье в полдень в эфире телеканала ТНТ я предстаю в новом для себя амплуа — человека, которому приходится готовить. С мужем мы нечасто едим дома. По сути, я стала хозяйкой телевизионного кафе, где шеф-повар Артем Лосев берет на себя кухню, а я думаю, что помогаю ему, и заодно узнаю факты из жизни звездных гостей. Так, оказалось, что Гарик Харламов сильно набрал в весе именно после рождения дочки.

Скоро вы выйдете на сцену БДТ вместе с Михаилом Ефремовым и Юрием Стояновым. Волнуетесь?

«Кино на сцене» — проект Олега Меньшикова , в котором профессиональные актеры и звезды телевидения читают на сцене сценарий фильма в сопровождении оркестра. Мы привозим в Петербург «Покровские ворота», уже показав их в Москве, где было очень здорово наблюдать за реакцией зала: люди улыбались, подпевали песням Окуджавы, которые они знают и любят. Это даже не спектакль, это нечто абсолютно новое. Я читаю роль Нины Орлович, которую в фильме сыграла Елизавета Никищихина — именно ее персонаж произносит фразу: «Высокие, высокие отношения!»

Текст: Диана Смольякова

Фото: Валентин Блох