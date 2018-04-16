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«На госканалах, пожалуй, лучший», — Александр Невзоров об Иване Урганте
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«На госканалах, пожалуй, лучший», — Александр Невзоров об Иване Урганте 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Колумнист Sobesednik.ru Александр Невзоров поздравляет Ивана Урганта с 40-летием.
40 лет исполнилось моему земляку, телеведущему Ивану Урганту. Я не большой умелец поздравлять, но могу сказать, что это человек предельно обаятельный и на удивление неглупый, что сильно отличает его от всех остальных сегодняшних шоуменов. Могу сказать, что некоторые его высказывания порой доставляют даже мне определенное удовольствие.
Александр Невзоров // Фото: из личного архива
Среди прочих сегодня, грубо говоря, не в интернете, а на государственных каналах — Ургант, пожалуй, лучший. Да, иногда в его шутках нужно читать как бы между строк. И это понятно, много чего нельзя говорить впрямую на федеральных каналах. Я лично за бо́льшую свободу на ТВ. Поэтому смотрю и читаю в интернете и те каналы, которые не являются пропагандистскими.
Что касается Ивана, я бы лично ему не советовал лишний раз рисковать. Отчасти я знаком с семьей Ивана: с бабушкой, народной артисткой Ниной Ургант, с отцом Андреем Львовичем… Конечно, это обаятельные, веселые люди. От них ли юмор и склонность к импровизации? Генетически? Думаю, гена юмора нет. Это вымысел гуманитариев. Вероятно, на Ивана Урганта целительно повлияла среда, в которой он вырос. Именно она сформировала его таким, какой он есть. Конечно, все мы родом из детства!
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №15-2018.
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