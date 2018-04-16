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Нет, ты слушай, слушай! Год назад я прихожу к психологу
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Нет, ты слушай, слушай! Год назад я прихожу к психологу 

Карельские вести 2 часа назад
Какое там прихожу, влетаю, хлопая дверью, без предварительной записи. Падаю в кресло и пол часа рыдаю про свои проблемы. В конце резюмирую, жизнь говно, Василий ничтожество, шарики не радуют, как жить, прощайте навсегда.
А, доктор, молодец, во первых не прервал меня ни разу, во-вторых вообще на дедушку Мороза похож. И отвечает:
— Женщина, не рыдайте, вы вот про бухгалтерский учет слышали? Так жизнь она, как баланс: актив, пассив, если откуда то убыло, то где то прибыло, ведь так же баланс работает? Например вы с Василием холодильник купили?
— Ну купили, — всхлипываю я.
— Это все активы, денег меньше, основных средств-холодильников больше.
— Неее, — говорю, — вы мне про другое, про нематериальные активы расскажите. Вот Василий мне вчера сказал, что уходит, забирает корзину картину картонку и маленькую собачонку раритетной породы, а заодно квартиру и кучера с каретой. Как быть?
— И хорошо, говорит доктор, пусть берет. Картину охранять надо, кучера кормить, лысую собаку вы и так за животное не считали, теперь у вас вместо активного Василия в пассиве есть капитал: жизненный опыт и сарказм. Опять же долгосрочные обязательства.
— Что, обязательства? — спрашиваю.
— А то что они меньше стали. К свекрови поди ездили?
— Ездили, — шепчу я.
— Товарищей по работе терпели?
— Тамбовский волк им товарищ, — шепчу еще тише.
— Ну вот, отлично, — говорит доктор. — Налицо существенная экономия жизненной силы. Сейчас валюту баланса увеличите, средств поднакопите — в разделе доходы будущих периодов, жизненным опытом воспользуетесь и The king is dead. Long live the king.
— Ну, хорошо, — утираю я подсохшие слезы, — спасибо, доктор, полегчало, куда вам гонорар положить, в актив или в пассив?
— А я не доктор, — обиженно сказал доктор, — я Петров, аудитор. Вот баланс ему годовой делаю. Доктор завтра будет, женщина.
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