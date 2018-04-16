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Владимир Колокольцев вручил награды полицейским, спасшим людей
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Владимир Колокольцев вручил награды полицейским, спасшим людей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Глава ведомства Владимир Колокольцев вручил медали 16 своим подчиненным из 14 регионов: шесть — по Указу президента России «За спасение погибавших», десять — ведомственные «За смелость во имя спасения» и «За доблесть в службе». Эти награды объединяет одно — за каждой стоит спасенная человеческая жизнь. Причем полицейские выручали людей из смертельной беды не только в криминальных ситуациях, защищая от преступников, но и при пожаре, вытаскивали из воды, буквально выхватывали из-под колес поезда. И делали это как в служебное время, так и в личное. Если пришла беда и надо кого-то спасать, какая разница — при исполнении ли ты? Например, начальник отдела полиции из Тольятти Айдын Камбаров был с друзьями на природе — жарили шашлык, отдыхали. Но услышали крик о помощи — какой-то мальчишка угодил в полынью. Полковник лично бросился спасать подростка — полз по льду, рискуя провалиться, цеплял его веревкой, вытаскивал. И вытащил. Промедли он еще пару минут, мальчишка стал бы замерзать, терять сознание и его затащило бы под лед.
Сотрудник УВД на Московском метрополитене старший старший сержант полиции Алексей Шарапов бросился на рельсы электропоезда, спасая упавшего человека, зная, что любое неверное движение и даже простая случайность будет стоить ему жизни. Крымчанин из Ялты, старший сержант полиции Виктор Федоров, бросился в Черное море и вытащил упавшего с набережной в воду мужчину. Заметим, море в этот момент было отнюдь не теплым и ласковым. А спасать утопающих — задача спасателей, а не полиции. Но в том-то и дело, что парни думали не о формальных обязанностях, а о долге перед людьми, которых обязались защищать. Везде и всегда.
Полицейские думали не о формальных обязанностях, а о людях, которых взялись защищать
Опять же не важно, кто из награжденных — офицер, кто — сержант, кто — патрульный или следователь, а кто — сотрудник пресс-службы, к боевой работе, казалось бы, не имеющий прямого отношения.
Так, инспектор ДПС из Свердловской области старшина полиции Анатолий Смакотин не дорожную аварию «разруливал», а спас из огня семью из четырех человек. Проезжал мимо, увидел беду — и спас.
А сотрудник пресс-службы МВД по Республике Бурятия лейтенант Роман Казарбин вступил ночью в схватку с вооруженным бандитом. Его служебная обязанность — комментировать подобные задержания и происшествия для журналистов. Но он увидел, как на улице какой-то негодяй зверски избивает женщину.
Вступился и оказался один на один с вооруженным ножом отморозком. Скрутил его и передал своим коллегам-полицейским.
Наверное, в психологии большинства сотрудников полиции произошел тот самый перелом, которого добивались руководители и ветераны МВД с тех самых пресловутых 90-х — сотрудники служат не абстрактному государству, а своим согражданам. И когда принимаешь присягу, обязуешься защищать не просто Родину, а людей, которые ее населяют. И отдать, если потребуется, жизнь за конкретного, пусть и незнакомого человека.
Министр внутренних дел РФ сказал: «Служба в полиции всегда была и остается делом людей мужественных и благородных, с сильной духовной мотивацией. Готовых рисковать собой ради других. Подтверждение тому — проявленные вами профессионализм и самоотверженность. Такие поступки, несомненно, заслуживают общественного признания и вызывают уважение к полиции».
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