«Не ждите, пока что-то для вас решим»: бизнесменам Крайнего Севера стоит рассчитывать только на себя

— Самая большая ошибка, когда мы думаем, если мы собрались, поговорили и куда-то отправили рекомендации, то потом как-то что-то решится. Сразу хочу сказать, дорогие мои предприниматели, не ждите, что вы сейчас будете ждать, пока мы что-то для вас решим, — уточнила Епифанова и обратилась к Сергею Антуфьеву. — Вот две недели назад прошло у вас обсуждение, говорили вы про потерю денег, я поставила своим помощникам задачу узнать, кто сколько денег потерял, за две недели ничего. Понимаете, мы все недорабатываем. Давайте сразу придем к мнению, что у нас будет постоянная коммуникация, если начнете прятаться и говорить, что некогда, никто и помогать не будет.

В течение дня участники обсуждали возможность сформировать новое законодательство, в том числе — принятие законов о развитии Арктической зоны РФ и районов Крайнего Севера. Участники дискуссии предлагали внести изменения в бюджетный и налоговый кодексы. Сформировать общий пакет новых предложений предстоит модераторам панельных дискуссий до 25 апреля.

Но если не для предпринимателей, то для приехавших высокопоставленных гостей день оказался вполне продуктивен. Заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов вживую услышал о проблемах Севера. Правда, и он скорых позитивных изменений в отечественном законодательстве для северян не пообещал.

— Можно сколько угодно читать документы, но пока ты с людьми не поговоришь, не поймешь, что происходит на самом деле. Я увидел, что много еще предстоит узнать, но много выводов уже сделал. Конечно, я мог бы сказать, что все проблемы будут решены, но это не так. К сожалению, проблемы копились годами. Но могу сказать, что сторонника в моем лице, которые работают на Севере, приобрели, я буду доносить свои позиции до коллег, — резюмировал Савва Шипов.