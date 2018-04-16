«Килограммы лжи»: DJ Smash — об очной ставке с Сергеем Ванкевичем по делу об избиении в пермском клубе

— Андрей, как прошла очная ставка?

Андрей Ширман: — Очная ставка, на наш взгляд, прошла очень качественно. Мы с Евгением довольны ее результатами. Уже абсолютно четко всем понятно, что Сергей Ванкевич лжет. Лжет, потому что изобличен. Невероятные факты лжи, абсолютно абсурдные.

— То есть выявлено явное несоответствие того, что происходило в реальности и того, что говорит Сергей?

А. : — Да, конечно.

Обвиняемыми по делу проходят Сергей Ванкевич и Александр Телепнев

— Андрей, почему очная ставка проходила так долго? Она была даже дольше, чем первая, верно?

А. : — Да, просто в первый раз Александр Телепнев пользовался поправкой 51-й (имеется ввиду статья 51 Конституции РФ, по которой граждане не обязаны свидетельствовать против себя, — прим.авт.) и не давал никаких сведений. А Сергей Ванкевич начал выдвигать свою версию, другую, абсолютно запутанную.

Евгений Васев: — Если говорить кратко, то версия Телепнева и версия Ванкевича — абсолютно разные версии. В принципе, это нас не удивляет, потому что они неоднократно размещали уже в сети интернет различного рода информацию о том, как все это было. Но, я повторюсь, мы с моим доверителем довольны очной ставкой. Если выражаться юридическим, неформальным сленгом, то, по сути, мы Ванкевича просто загрузили. Я думаю, что человек сейчас просто не понимает, как ему выпытываться из этой ситуации, ну и как себя чувствовать после такого.

Smash об очной ставке с Ванкевичем_2018_04_16 А. : — Там просто килограммы лжи, трясущийся вид.

Е. : — Они уже сами смеются над тем, что говорят.

А. : — Все, кто это видят и слышат, поднимают голову, закатывают глаза, и у всех ощущение, что их адвокаты работают на нас тоже, потому что все, что происходит, это какой-то сюрреализм.

Е. : — Позиция Ванкевича, Телепнева и их адвокатов следующая: видеозапись (из клуба, где избили DJ, — прим.авт.) не в HD-качестве, а значит преступления не было. Ну вот такие вот у них доводы, вот такие у них адвокаты. То есть, если нет видео, то и нет преступления.

— Я правильно понимаю, что вы продолжаете придерживаться прежней позиции и утверждать, что именно Телепнев с Ванкевичем всё совершили?

А. : — Это не позиция, это правда. Это настолько точная правда, она подтверждена уже многими, многими фактами, показателями свидетелей. Сейчас другого варианта в принципе быть не может. Мы знаем и мы очень рады, что они не уйдут от ответственности.

Е. : — Следствие очень четко обозначает свою позицию. Дело, которое было возбуждено по части 1 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — прим.авт.) давным-давно переквалифицировано. И я вам могу с уверенностью сказать, что одним квалифицирующим признаком не обойдется.

Диджей после избиения

А. : — Честно говоря, это всё очень тяжело, требует больших временных затрат. Потому что я все еще себя плохо чувствую. У меня катастрофические проблемы, боли. Кости все еще не срослись, судя по последним снимкам. Проблема психологическая, проблема со сном, головные боли, не открывается рот. В общем, несмотря на все это, я внутренне рад, потому что, возможно, спас других людей. Мы доведем это дело до конца и покажем, что человек не может быть безнаказанным, не может подходить и бить другого, потому что обладает какими-то навыками, потому что ему так хочется, причинять вред, ломать руки, ноги, голову. Возможно, это станет уроком другим. Нужно понимать, что у меня сотни писем от людей, которые попали в такую же ситуацию и не смогли ничего сделать. Мне пишут и просят: «Доведи, пожалуйста, это дело до конца и покажи, что в нашей стране, кем бы ты ни был — чиновник, депутат — все равно ты будешь наказан, получишь реальный срок и будешь сидеть в тюрьме.

Е. : — И справедливость восторжествует.

А. : — Возможно, я спас наш город от чего-то более серьезного в будущем. Потому что как может так нагло врать человек, который представлял законодательную власть, закон и так далее?

Е. : — Возглавлял комитет по патриотическому воспитанию людей в Пермском крае.

А. : Если бы политическая карьера такого человека не прервалась, чем бы это могло закончиться? Не дай Бог такому человеку дать в руки власть, которую он хотел. Все, сейчас ситуация пойдет в другое русло.

Слева от Андрея Ширмана его адвокат Евгений Васев

— Евгений, уточните, пожалуйста, на какую статью переквалифицировано дело?

Е. : — Я воздержусь от комментариев.

После избиения музыканта в пермском клубе было возбуждено уголовное дело. Ранее второго обвиняемого, Александра Телепнева, задержали на двое суток, а затем отпустили под залог в 200 тысяч рублей. Александр Телепнев и Сергей Ванкевич давали интервью 59.ru, в котором отрицали свою причастность к преступлению.