Знакомьтесь, Юрий Запесоцкий — преподаватель из Петербурга, который проехал на машине 30 стран

33-летний бывший преподаватель СПбГУП Юрий Запесоцкий полгода назад решил отправиться в путешествие на маленькой зеленой Skoda, а теперь за его приключениями следит 11 000 человек. Мы поговорили с ним о том, что его заставило бросить привычный образ жизни, каково это — провести полтора месяца в дороге и почему современная одержимость путешествиями — это приторно и искусственно.

Из преподавателя в путешественники

По образованию я специалист по рекламе и культуролог, я писал диссертацию о влиянии брендов на культуру. Закончил аспирантуру, потом десять лет преподавал брендинг в Гуманитарном Университете Профсоюзов. Из вуза я уже ушел, сейчас работаю в бизнес-школе и владею собственным агентством — все связанные с ним вопросы я сейчас могу решать дистанционно.

Раньше я тоже путешествовал — был в 50 странах, но все равно чувствовал себя привязанным к одному месту. Но когда мне исполнилось 33, у меня как по щелчку поменялось что-то в голове: в 18 лет я четко знал, что такое хорошо и что такое плохо, а теперь начал во всем сомневаться. Мне захотелось заниматься чем-то более интересным. Казалось бы, моя сфера достаточно творческая, но на самом деле по большей части я тратил время на рутину. Я интенсивно работал со школьных лет, часто даже слишком интенсивно, у меня никогда не было периода «Гуляй, пока молодой». И было логично, что после такого напряженного графика захотелось сделать перерыв. Первое автомобильное путешествие

Началось все со случайности: меня пригласили на встречу с родственниками во Францию, я дотянул с покупкой билетов до последнего, надеясь, что появится что-то недорогое, но обломался. Увидел сумму в 2 500 долларов за меня и четырехлетнего сына и разозлился. Сел в маленькую зеленую машинку, которую купил жене к рождению ребенка и которой она почти не пользовалась, и за 38 часов доехал до Средиземного моря. С сыном мне было не сложно — у меня всегда было много собак, и в какой-то момент я привык просто не обращать внимание на их лай, научился ухаживать в дороге за кем-то несамостоятельным. Может, аналогия и странная, но это так и работает.

Там мы оставили автомобиль и улетели через Стамбул в Израиль. У нас было громадное путешествие — мы купили у арабов ржавый, но хороший велосипед, проехали на нем 2 000 километров, заблудились в пустыне — слава богу, с собой было много воды. Было ощущение мужской команды, он перестал жаловаться, ему было очень интересно. Но он все-таки маленький ребенок и в какой-то момент устал, поэтому мы вернулись напрямую в Питер, и во Францию я вернулся позже один — нашел заказ на перегон чужой машины. Там я должен был дождаться друга, у меня было три свободных дня, и я решил не сидеть на месте и добрался до Атлантического побережья Франции — Биарриц. Постоял там, посмотрел на красивых пожилых людей и серферов. Тогда родилась идея доехать до самого западного края евразийского континента — Мыса Рока, чтобы увидеть Атлантику. В том, чтобы добираться из Петербурга до океана на автомобиле, есть особое ощущение, это совсем не то же самое, что в точке А сесть в самолет и выйти в точке Б. Ты видишь постепенные природные и культурные изменения, слышишь, как меняется музыка на радио, пробуешь все более необычную еду. На обратном пути я решил посмотреть на Африку через пролив, и только когда прибыл, узнал, что чтобы увидеть другой континент, нужно выехать из Евросоюза : Гибралтар — это отельная страна, которая является колонией Великобритании. Я полез ночью на эту скалу, нарвался на диких обезьян — оказалось, это единственная гора в Европе, на которой они обитают. Хотел их напугать, закричал, а они начали орать в ответ. Я перепугался, ободрал одежду о колючки, но все-таки добрался до вершины. А там уже ничего не было видно, только огни — но тогда я почувствовал ни с чем не сравнимую свободу. Появление проекта Driventure

Тогда я понял, что не хочу останавливаться, за месяц продумал проект Driventure и наклеил его название на борта своей Skoda. Конечно, этот автомобиль совсем не предназначен для долгих поездок, но в этом был определенный стеб — по городу, например, я езжу на внедорожнике. В следующее путешествие я взял с собой приятеля Сергея Статкевича и фотографа Михаила Шаповалова

Почему важна спонтанность

Идея была такой: обычный человек выходит утром на работу, садится в свою маленькую машину, плюет на все и едет на край света. Для нас важна спонтанность — я не готовлюсь и делаю все возможное, чтобы не планировать маршрут. Так ты сталкиваешься с неожиданными локальными особенностями, знакомишься с людьми, которых не мог бы встретить на проторенных тропах, бываешь в местах, которых нет в путеводителях, но от этого они ничуть не менее интересные. Да, это влечет за собой дорожные сложности или проблемы с поиском ночлега или еды, но именно они толкают тебя в непривычные обстоятельства — мы оказывались в глухих местах, о которых раньше даже не слышали.

Естественно, у такого подхода есть и обратная сторона, потому что приключения бывают не только позитивными. Но в целом это крутая встряска, которая учит искать необычные решения и относиться ко многому гораздо проще. Например, однажды мы забыли ключи в салоне, вскрыть его не получилось и пришлось разбивать окно топором. Поэтому когда на нашу машину в Греции набросились сирийские беженцы, мы даже не расстроились. Они хотели ее угнать, но мы вовремя заметили, и они убежали. Первое путешествие в рамках проекта

Наше первое после создания проекта путешествие пока является и единственным: за полтора месяца мы проехали 19 стран по маршруту Россия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Венгрия, Сербия, Черногория, Босния, Хорватия, Словения, Италия, Монако, Франция, вернулись назад в Италию, оттуда на пароме в Албанию, потом в Грецию, из нее в Турцию, а далее через всю страну к границе с Сирией и через Грузию в Петербург.

Выехали мы в конце ноября 2017 года, а вернулись в декабре — это странное время для путешествий, мы сталкивались с техническими сложностями, потому что температура менялась от -20 до +30. Но это тоже было важно — мы отказывались выбирать не только места, но и погоду.

Зачем делать путешествие публичным

Я не мог сделать проект не публичным — когда 15 лет занимаешься созданием брендов, начинаешь делать их из всего, что видишь. И, конечно, мы хотели найти финансовую поддержку — в Instagram мы интегрируем информацию о наших партнерах, при чем нам удалось привлечь их, когда на наш аккаунт был подписан ноль человек. Мы выехали в Ленинградскую область, сделали предварительные фотосессии, сняли несколько видеороликов, показали потенциальным рекламодателям атмосферу проекта, и они поверили в нашу концепцию — потому что, конечно, те мысли, которые толкнули меня на этот шаг, близки многим людям. Сообщество автопутешественников России

Я поддерживаю контакт со многими автомобильными путешественниками из России: с проектом «Вместе» из Москвы — ребята добрались до Малайзии, отправили свой автомобиль в США, а пока он добирался, успели объехать Австралию на арендованном. Или, например, с Ириной Сидоренко — блондинка с большой белой собакой на старой Hyundai Elantra стартовала из Москвы и проехала от Марокко до Кейптауна. При чем ее транспорт регулярно ломался, и любой человек был бы в ужасе, застряв на корейской машине посреди Афирики. Но еще один важный урок, вынесенный из таких авантюр: безвыходных ситуаций не бывает. Ирина тому отличный пример: она попала в государственный переворот, однажды ей разбили все окна. А еще в некоторых местах Африки верят в особую силу альбиносов, поэтому ее белого пса пытались съесть. Один петербуржец, называющий себя Вован Сидырыч обклеил машину лозунгом «За Зенит!», переправил в Южную Америку, проехал ее целиком, а теперь возвращается домой через Африку. Нас много, мы в разной степени сумасшедшие, но хорошо понимаем и поддерживаем друг друга: кому-то помогаем финансово, кому-то — организационно, да и просто делимся опытом.

Культ путешествий в современном мире

На самом деле, я негативно отношусь к тому, что сейчас путешествия стали для людей сверхцелью — из-за этого Instagram умирает, всем это надело. Мне становится страшно, когда я представляю, что-то кто-то забирает пенсию у своей бабушки или влезает в кредит, чтобы раз в две недели куда-то слетать. Это приторно и искусственно. Все думают, что легко могут стать блогерами, но подписчиков завоевывать все сложнее — для этого нужно быть искренним и делать то, что тебе по-настоящему нравится. Если меня будут читать 15 человек, я все равно продолжу заниматься Driventure.

Люди ищут приятные и легкие способы существования. Поездка — это искусственная возможность испытать эмоции, получение которых в обычной жизни требует усилий. Но сейчас мы можем позволить себе делать это как никогда часто — поэтому быстро происходит перенасыщение. Это как есть любимое блюдо каждый день: что-то теряется. Именно для того, чтобы этого не происходило, я отказываюсь планировать. У меня нет такого: надо срочно ехать, потому что этого требует аудитория и рекламодатели. Я должен почувствовать, что готов и хочу это сделать. Ничто не заставит меня подходить к этому проекту как к работе, потому что нет ничего хуже, чем превращать в рутину то, в чем ищешь вдохновения. Это важный момент — ловить волну. Каково ехать за рулем долгие часы

Я люблю ехать за рулем, это похоже на гипноз — у тебя приоткрывается рот, меняется размер зрачков, чем дальше ты едешь, тем глубже ты погружаешься в это странное состояние. Это потрясающая возможность подумать, пофантазировать, что-то переосмыслить. Наверное, это и было основной причиной, почему я остановился именно на таком формате.

Сложности в пути

Самое сложное было связано, как ни странно, с людьми, с которыми я выехал из Петербурга — это отличные, осознанные, умные ребята. Но все мы по натуре лидеры, поэтому провести полтора месяца втроем в одном автомобиле было не так-то просто. Самое смешное, что каждый из нас пытался делать все возможное, чтобы конфликта не возникало. И вроде бы никто никого не обижал, но действовали законы групповой психологии. Нужно, чтобы в путешествие ехали люди, которые дополняют друг друга, играя разные роли, а у нас было три капитана. Из-за этого постепенно накапливалась психологическая усталость. У каждого в пути были свои моменты кризисов и до тех пор, пока это происходило в разное время, мы друг друга выручали. Но когда все трое погрузились в это состояние, эмоциональных сил не осталось, и мы начали ругаться, так что у поездки появился неприятный привкус. Мы остались в хороших отношениях, но в следующий раз я поеду с другими людьми. Путешествие как способ развивать эмпатию

Я не ставил перед собой никакой цели, но вернулся однозначно намного богаче. Поездка сильно развила во мне эмпатию: благодаря непрерывному культурному обмену, общению с отличающимися от тебя людьми.

Зачем это читателям

Мы начинали, как и все, со стремления делиться лайфхаками, но потом решили, что наш Instagram — это возможность для многих людей виртуально путешествовать вместе с нами. По комментариям часто видно, что люди ощущают себя так, будто тоже едут по миру в зеленой машинке. Это помогает им понять, что нет ничего невозможного: я уже сейчас вижу, что десятки людей, которые на нас подписаны, тоже начали отправляться в далекие поездки на автомобиле.

Мы через свои посты транслируем мультикультурные ценности — стараемся говорить о бережном и внимательном отношении к другим культурам. Все-таки я не могу убить в себе кандидата культурологических наук. Фото: @driventure