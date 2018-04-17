Создатель «Программы максимум» впервые рассказал о своей новой семье 

На днях Глебу Пьяных исполнилось 50 лет. Около семи лет он вел свою авторскую передачу «Программа максимум», которая имела огромный успех. Позже журналист был ведущим реалити-шоу «Остров» и кулинарного шоу «Битва шефов». Недавно Глеб Валентинович дал интервью и рассказал о том, чем сейчас занимается. Оказалось, что он снимает собственный видеоблог и строит дома.
Телеведущий не стал скрывать, что не сразу его ролики в Сети имели успех. По его словам, он построил четыре дома в виде куба в Подмосковье и теперь три из них продает, а в одном живет сам. Пьяных отметил, что сейчас бы не согласился вновь стать ведущим «Программы максимум», так как хочет поберечь свои нервные клетки. Несколько лет назад он пережил тяжелый развод с женой Натальей Шерстенниковой, которая подарила ему троих детей. Его обаяла Элла Бойко, которая работает репортером на канале НТВ.
Егор и Ульяна любят отца / фото: instagram.com Они уже сыграли свадьбу и растят двух общих детей. «Мы уже давно с Эллой в браке. Свадьбы девушки любят, и я не против. Красивое у Эллы было свадебное платье, но не белое, которое торчит во все стороны, а обтягивающее», — поделился телеведущий. По его словам, супруга его избаловала вкусной едой. Глеб Валентинович также рассказал, что его 25-летний Иван окончил школу экономики МГУ и теперь работает в корпорации «Ниссан». 23-летний Степан преподает в британской школе дизайна в Москве. Также 12-летняя дочка сейчас учится в московской школе имени Сервантеса на бесплатной основе. Младший сын Егор учится в первом классе, а малышке Ульяне всего три года. Пьяных отметил, что дарит детям свое внимание, а со старшими уже общается на равных, об этом он рассказал EG.ru.