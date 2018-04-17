Томские ученые создадут мобильный детектор для определения радиации

"До конца этого года мы создадим рабочую модель на основе PIN-диодов, которые сегодня являются новым и перспективным направлением. Детектор, в отличие от привычных дозиметров, имеет более широкий спектр действия, и он очень пригодится не только специалистам — прибор можно будет использовать в быту. Особенно детектор будет полезен путешественникам, участникам экспедиций, так как он по размеру будет примерно с человеческую ладонь", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, существующие аналоги стоят от 2 тыс. долларов, в ТПУ же рабочую модель планируют собрать не дороже чем за 30 тыс. рублей. В промышленном варианте цена должна стать еще меньше.

Как сообщает пресс-служба вуза, с помощью универсального кабеля любой человек сможет подключать устройство к смартфону, планшету или компьютеру и самостоятельно определять радиационный фон местности, вещей, продуктов, присутствие конкретных радиационных элементов и их изотопов.

Благодаря автономности и миниатюрным размерам устройство сможет собирать данные в труднодоступных и опасных местах без участия человека. Прибор актуален для регионов, в которых присутствуют ядерные объекты, в частности, АЭС, НИИ, заводы, комбинаты, а также для территорий, где происходили радиационные аварии.