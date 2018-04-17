Ещё
Томские ученые создадут мобильный детектор для определения радиации
Далее:
Читайте также:
Ещё

Томские ученые создадут мобильный детектор для определения радиации 

ТАСС 1 час назад
ТОМСК, 17 апреля. /ТАСС/. Рабочую модель детектора для замеров радиации, в четыре раза дешевле зарубежных аналогов, к концу 2018 года планируется создать в Инженерной школе ядерных технологий Томского политехнического университета (ТПУ). Проект получил финансирование от Фонда содействия инновациям, сообщил ТАСС его автор Тимофей Никишкин.
"До конца этого года мы создадим рабочую модель на основе PIN-диодов, которые сегодня являются новым и перспективным направлением. Детектор, в отличие от привычных дозиметров, имеет более широкий спектр действия, и он очень пригодится не только специалистам — прибор можно будет использовать в быту. Особенно детектор будет полезен путешественникам, участникам экспедиций, так как он по размеру будет примерно с человеческую ладонь", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, существующие аналоги стоят от 2 тыс. долларов, в ТПУ же рабочую модель планируют собрать не дороже чем за 30 тыс. рублей. В промышленном варианте цена должна стать еще меньше.
Как сообщает пресс-служба вуза, с помощью универсального кабеля любой человек сможет подключать устройство к смартфону, планшету или компьютеру и самостоятельно определять радиационный фон местности, вещей, продуктов, присутствие конкретных радиационных элементов и их изотопов.
Благодаря автономности и миниатюрным размерам устройство сможет собирать данные в труднодоступных и опасных местах без участия человека. Прибор актуален для регионов, в которых присутствуют ядерные объекты, в частности, АЭС, НИИ, заводы, комбинаты, а также для территорий, где происходили радиационные аварии.
ТАСС: последние новости
Иван Ургант: говорю "шаурма", но внутри-то знаю — "шаверма" Гузель Яхина: есть 96 правильных вариантов пунктуации в одном предложении моего романа 19 апреля в Москве состоится вторая ежегодная выставка-конференция AI Conference
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Мексике нашли монету «из будущего»80
Призрака снял дрон в британском замке2
На старой фотографии нашли путешественника во времени140
Откуда на самом деле была Роксолана4
Несправедливые итоги Второй мировой войны1
Видео
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
00:45
Маленький вомбат покорил YouTube
Безумный мир
08:22
Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись
Безумный мир
00:58
Мужчина из Тюмени превратился в русалку
Безумный мир
00:16
Призрака снял дрон в британском замке
Безумный мир
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
15:09
Самые гигантские цунами в истории: видео
Истории
03:26
Женщина, которая упала с 10 километров и выжила
Люди
01:49
Свадьба зомби попала на видео
Безумный мир
00:31
Схватку вопящих коал записали на видео
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение