Томские ученые создадут мобильный детектор для определения радиации 

ТОМСК, 17 апреля. /ТАСС/. Рабочую модель детектора для замеров радиации, в четыре раза дешевле зарубежных аналогов, к концу 2018 года планируется создать в Инженерной школе ядерных технологий Томского политехнического университета (ТПУ). Проект получил финансирование от Фонда содействия инновациям, сообщил ТАСС его автор Тимофей Никишкин.
"До конца этого года мы создадим рабочую модель на основе PIN-диодов, которые сегодня являются новым и перспективным направлением. Детектор, в отличие от привычных дозиметров, имеет более широкий спектр действия, и он очень пригодится не только специалистам — прибор можно будет использовать в быту. Особенно детектор будет полезен путешественникам, участникам экспедиций, так как он по размеру будет примерно с человеческую ладонь", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, существующие аналоги стоят от 2 тыс. долларов, в ТПУ же рабочую модель планируют собрать не дороже чем за 30 тыс. рублей. В промышленном варианте цена должна стать еще меньше.
Как сообщает пресс-служба вуза, с помощью универсального кабеля любой человек сможет подключать устройство к смартфону, планшету или компьютеру и самостоятельно определять радиационный фон местности, вещей, продуктов, присутствие конкретных радиационных элементов и их изотопов.
Благодаря автономности и миниатюрным размерам устройство сможет собирать данные в труднодоступных и опасных местах без участия человека. Прибор актуален для регионов, в которых присутствуют ядерные объекты, в частности, АЭС, НИИ, заводы, комбинаты, а также для территорий, где происходили радиационные аварии.