Следователи переквалифицировали уголовное дело по факту избиения DJ Smash

Следователи переквалифицировали дело об избиении знаменитого музыканта Андрея Ширмана , известного как DJ Smash. По мнению его адвоката Евгения Васёва, это повышает вероятность реального срока для обвиняемых в нападении, которое произошло в пермском ночном клубе.

«Следователи добавили ещё один квалифицирующий признак в уголовное дело. Теперь полиция расследует его по двум пунктам «г» и «д» части первой 112-й статьи УК РФ, то есть умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое группой лиц (группой лиц по предварительному сговору или организованной группой — Ред.) из хулиганских побуждений», — сообщил «АиФ-Прикамье» Евгений Васёв

По его словам, сторона DJ Smash полностью удовлетворена, как проходит расследование уголовного дела. Сейчас предстоят ещё допросы свидетелей и дополнительные экспертизы, в том числе генетическая.