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Следователи переквалифицировали уголовное дело по факту избиения DJ Smash
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Следователи переквалифицировали уголовное дело по факту избиения DJ Smash 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Следователи переквалифицировали дело об избиении знаменитого музыканта Андрея Ширмана, известного как DJ Smash. По мнению его адвоката Евгения Васёва, это повышает вероятность реального срока для обвиняемых в нападении, которое произошло в пермском ночном клубе.
«Следователи добавили ещё один квалифицирующий признак в уголовное дело. Теперь полиция расследует его по двум пунктам «г» и «д» части первой 112-й статьи УК РФ, то есть умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое группой лиц (группой лиц по предварительному сговору или организованной группой — Ред.) из хулиганских побуждений», — сообщил «АиФ-Прикамье» Евгений Васёв.
По его словам, сторона DJ Smash полностью удовлетворена, как проходит расследование уголовного дела. Сейчас предстоят ещё допросы свидетелей и дополнительные экспертизы, в том числе генетическая.
Напомним, известного музыканта избили в пермском ночном клубе с 9-го на 10-е февраля. В результате Андрею Ширману сломали челюсть. Одним из обвиняемых проходит экс-депутат Александр Телепнёв, которого в рамках уголовного дела отпустили под залог в 200 тысяч рублей.
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