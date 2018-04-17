Мангуст против кобры: захватывающая дух схватка

Маленький мангуст ни секунды не колеблется перед нападением на смертельно ядовитую кобру. Внешность этого зверька обманчива: перед вами один из самых удачливых, хитрых и жестоких охотников на ядовитых змей.

Со стороны мангусты совсем не выглядят охотниками. Забавное пушистое создание, даже в чем-то неуклюжее — кто может представить мангуста в роли убийцы?

В реальности же мангусты фантастически быстры. Скорости реакции этого зверька мог бы позавидовать и Брюс Ли , она у них одна из самых высоких в природе.

Многие думают, что у мангустов есть иммунитет к змеиному яду. Это ошибка: укус кобры будет для неосторожного охотника смертелен.

Зоологи, кстати, не очень понимают, зачем мангусты вообще охотятся на змей — они могут питаться мелкой дичью и ягодами, что обычно и делают. Добыть полевую мышь, к примеру, будет гораздо проще и уж точно безопаснее схватки с ядовитым гадом.