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Мангуст против кобры: захватывающая дух схватка
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Мангуст против кобры: захватывающая дух схватка 

Trendymen 3 часа назад
Фото: Trendymen
Маленький мангуст ни секунды не колеблется перед нападением на смертельно ядовитую кобру. Внешность этого зверька обманчива: перед вами один из самых удачливых, хитрых и жестоких охотников на ядовитых змей.
Со стороны мангусты совсем не выглядят охотниками. Забавное пушистое создание, даже в чем-то неуклюжее — кто может представить мангуста в роли убийцы?
В реальности же мангусты фантастически быстры. Скорости реакции этого зверька мог бы позавидовать и Брюс Ли, она у них одна из самых высоких в природе.
Многие думают, что у мангустов есть иммунитет к змеиному яду. Это ошибка: укус кобры будет для неосторожного охотника смертелен.
Зоологи, кстати, не очень понимают, зачем мангусты вообще охотятся на змей — они могут питаться мелкой дичью и ягодами, что обычно и делают. Добыть полевую мышь, к примеру, будет гораздо проще и уж точно безопаснее схватки с ядовитым гадом.
Редьярд Киплинг считал, что ненависть к змеям в крови мангуста, а война с ними — единственное его назначение на свете. Может и прав был великий писатель, кто знает.
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