Рэпер ЛСП обосновал предложение анилингуса юной фанатке

Белорусский рэпер Олег Савченко , известный под псевдонимом ЛСП, объяснил в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, почему после одного из концертов предложил юной фанатке анилингус вместо того, чтобы сфотографироваться с ней. Беседа опубликована на YouTube-канале «вДудь» во вторник, 17 апреля.

Инцидент произошел в 2016 году, после чего в Twitter музыканта разгорелся скандал. Тогда интернет-пользователь @lalita.420 обвинила Савченко в том, что тот потребовал у фанатки ублажить его за совместное фото. ЛСП назвал это «обменом услугами».

В интервью Савченко рассказал, что это произошло сразу после выступления, когда он был очень возбужден: «Ты вылетаешь на всей этой теме, и через два с половиной часа ты должен быть в поезде».

«Мы идем на озорной, веселой волне, сейчас поспим, денег заработали, и на нас налетают [фанатки] со всей этой ****** [просьбами сфотографироваться]», — поведал он. По словам исполнителя, он отказался давать автографы и сниматься на камеру, а когда группа юных поклонниц начала умолять его об этом, то в шутку предложил одной из них: «Может тебе еще и очко отлизать?».

«Для меня это была такая шутка. Ну, может быть, для кого-то она «за гранью»», — признал рэпер.

ЛСП — исполнитель таких треков, как «Тело», «Монетка», «Коктейль» и «Бейби». До лета 2017 года Савченко был участником коллектива «ЛСП» совместно с Ромой Англичанином, который скончался 30 июля.