Работа мечты: построить карьеру и проявить таланты

Найти работу, куда утром хочется идти с удовольствием, где в коллективе царит теплая дружеская атмосфера, а сама компания дает все возможности для развития, стремится каждый специалист. А если компания еще позволяет проявить себя в творчестве или спорте — это что-то из области фантастики. Так думают многие, но не наши сегодняшние герои — сотрудники контактного центра МТС , для которых мечта и фантастика стала реальностью.

Человеку, который впервые попадает в Контактный центр МТС, офис может показаться скорее местом для отдыха и приятного времяпрепровождения, чем рабочим пространством. Можно поиграть в теннис или настольный хоккей, погрузиться в виртуальную реальность с помощью приставки X-BOX, почитать книгу в небольшой библиотеке или просто отдыхать на удобных мягких диванах или массажных креслах. Трудно поверить, что совсем рядом кипит совершенно другая, рабочая жизнь: операторы в режиме нон-стоп принимают звонки от клиентов, стажеры проходят обучение.

Неудивительно, что в такой атмосфере здесь сложился дружный коллектив, где опытные коллеги всегда готовы прийти на помощь. Именно это в первую очередь привлекает новичков, которые сразу чувствуют поддержку и понимают, что у них все получится. К каждому стажеру — а в компанию приходят люди разного возраста — наставники всегда находят индивидуальный подход.

«Придя сюда, я сразу ощутил поддержку со стороны коллег и руководства, — поделился стажер Владимир Парфенов, который работает в МТС меньше месяца. — В первый же день я получил большой объем информации, но наставники всегда готовы помочь».

Помимо теории стажеры сразу же начинают практиковаться, параллельно с лекциями начиная принимать звонки от клиентов под руководством наставников. По словам Владимира, ему уже довелось столкнуться с курьезными ситуациями. Порой операторам приходится выступать в роли психологов «телефона доверия», но они никому не отказывают и всегда выслушивают абонента, помогая ему консультацией или просто добрым словом.

«Клиенты обращаются с разными эмоциями. Бывают звонки, когда люди просто спрашивают время и дату. Случается, что человек просто хочет поговорить и поделиться своими проблемами, и мы его поддерживаем. Главное, все остаются довольны», — отмечает Владимир Парфенов.

Среди сотрудников немало студентов и молодых мам, которых привлекает удобный график. Каждый может найти для себя подходящий вариант, например, два через два или три через один. Есть и традиционная пятидневная рабочая неделя. В МТС позаботились даже о тех, кто ведет ночной образ жизни. Не секрет, что «совы» всего мира мечтают найти работу, которая позволила бы им не выбиваться из режима, к которому они привыкли. Для них есть вариант день/ночь. Кстати, тем, кто заканчивает работу поздно, не стоит беспокоиться о том, как добраться домой. После 22.00 сотрудников развозит корпоративный транспорт. В течение дня у сотрудников всегда есть время для отдыха и приема пищи согласно нормам действующего законодательства. Кроме того, работа в компании дает множество бонусов — медицинское страхование, бесплатную мобильную связь и различные скидки.

Еще один фактор, которым руководствуются нижегородцы, выбирая работу в МТС — возможность быстро построить карьеру. Буквально за несколько лет простой стажер стать начальником отдела — было бы желание развиваться и трудиться. К примеру, Алексей Суслов пришел в компанию в 19 лет. Пройдя месячный курс обучения, он занял место в операторском зале, надел наушники и принял свой первый звонок. Следующим этапом в карьере стал отдел экспертного обслуживания где, помимо предоставления общих консультаций и справочной информации, пришлось заниматься и решением сложных технических вопросов, в том числе и по настройке оборудования. Вскоре он занял позицию руководителя группы. В подчинении у Алексея было 33 человека. А в конце прошлого года он стал начальником отдела экспертного обслуживания.

Сейчас в подчинении у молодого руководителя более 200 человек. Секрет успеха в работе с такой большой командой, по его словам, прост: трудолюбие и ответственность.

«Для того, чтобы дойти до цели, нужно просто идти. Должна быть мотивация и стремление двигаться дальше. Кроме того, надо уметь выходить из так называемой зоны комфорта. Достигая определенной позиции и добившись успехов, не стоит останавливаться на этом. Нужно мыслить шире, брать на себя больше задач, учиться и непрерывно работать над собой», — советует специалист.

«Иногда у меня складывается впечатление, что я хожу не на работу, а в университет, так как идет постоянное обучение, МТС вкладывает нереальное количество ресурсов в развитие сотрудников», — признается Алексей.

Обучение начинается с лекционного блока, где специалист не просто зачитывает информацию, но и старается разнообразить материал, подавая его в игровой форме. Затем сотрудники начинают принимать звонки вместе с наставниками. Это позволяет закрепить полученные знания на практике. Обучение длится около месяца, потом новичкам предстоит сдавать экзамен. Обучение проводится как в группах, так и индивидуально, что позволяет найти подход к каждому. «Когда приходишь в класс, и на тебя смотрят 20 — 30 пар глаз, важно не только произвести хорошее впечатление, но и заинтересовать людей, доступно им все объяснить, чтобы они усвоили материал, — делится старший специалист группы мониторинга и развития Ольга Меньшикова. — Я очень волновалась перед своим первым занятиям, но теперь мне кажется, что я нашла себя в этом деле.»

После экзамена новички приступают к работе. В день специалист принимает до 50 звонков. Если на некоторые вопросы удается ответить за две минуты, то некоторые требуют и больше времени. Клиенты обращаются с самыми разными просьбами — от консультаций по мобильной связи и предоставлению услуг телевидения и интернета до организационных моментов по настройке оборудования. Специалист должен найти выход из ситуации и помочь всем.

МТС заинтересована в создании гармоничной и квалифицированной команды разносторонних ярких личностей, а потому занимается не только профессиональным, но и личностным развитием персонала. Сотрудники МТС получают возможность показать свои таланты, проявить себя в творчестве или спорте. В МТС уже сложилось немало добрых традиций. В частности, регулярно проходят профессиональные конкурсы «Оператор года», спортивный фестиваль «Последний герой», турниры по настольному теннису, красочные шоу «Мисс МТС» и «Мистер МТС», КВН, конкурс талантов «Красная птица Феникс». А в прошлом году зародилась еще одна традиция — ко Дню Победы сотрудники компании подготовили постановку по военной драме «А зори здесь тихие», пригласили ветеранов. В этом году ждем новый спектакль!

«Это самая интересная компания, где я когда-либо работала. Мы с ребятами и правда чувствуем себя одной командой, и очень ценим то, что руководство нас поддерживает и предлагает такой интересный досуг. У нас проходят различные спортивные соревнования, турпоходы, конкурсы, поездки в другие города, где мы знакомимся с различными достопримечательностями. Все это помогает развиваться духовно, — рассказывает старший специалист отдела ключевых клиентов Яна Саванина. — Всегда интересно участвовать и в творческих мероприятиях. Можно побывать в роли умника на КВН или почувствовать себя самой красивой девушкой на конкурсе «Мисс МТС».

Летом 2018 года сотрудников МТС ждет еще одно яркое мероприятие — фестиваль «Здесь и тебе». В его рамках пройдут как спортивные, так и творческие конкурсы.

«Наши сотрудники с радостью участвуют в мероприятиях, ведь полученный опыт пригодится и в работе, и в личной жизни. Самое главное — не стоять на месте, совершенствоваться и развиваться не только профессионально», — отмечает event-менеджер Анастасия Мохнина.

Словом, в МТС каждый может быть не только специалистом в своей отрасли, но и артистом, спортсменом или юмористом, а также приобрести настоящих друзей, получить множество полезных бонусов и возможностей. Разве это не работа мечты?